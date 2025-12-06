Lionel Messi guía al Inter Miami a un histórico triunfo en la MLS Cup ante los Whitecaps de Thomas Müller

El Inter Miami y Lionel Messi vencieron 3–1 al Vancouver Whitecaps de Thomas Müller la tarde del sábado para conquistar la primera MLS Cup del club en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

El equipo aprovechó un autogol temprano, un tanto de Rodrigo De Paul y un cierre de Tadeo Allende, además de tres atajadas de Rocco Ríos Novo. La franquicia fundada en 2020 superó al Whitecaps y le dio a Messi apenas su segunda victoria en nueve duelos oficiales frente a Müller.

Para Messi, fue el trofeo número 47 de su carrera, ampliando su récord como el jugador más ganador de la historia. El Inter Miami también aseguró su segundo título importante, tras conquistar el MLS Supporters’ Shield 2024.

El duelo marcó además la despedida de los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes cerraron sus carreras con un último título, acumulando 36 y 24 trofeos, respectivamente.

Messi, De Paul y Busquets se convirtieron en los primeros futbolistas en ganar una MLS Cup y una Copa del Mundo. Por su parte, el gol tardío de Allende lo llevó a nueve anotaciones en los playoffs de la MLS Cup, rompiendo el récord de Carlos Ruiz (ocho en 2002 con el LA Galaxy).

El Inter Miami inició el partido con una presión alta, buscando provocar pérdidas. Sin embargo, el primer gol llegó al contragolpe: De Paul habilitó a Allende y un centro desviado por Ediér Ocampo terminó en autogol al minuto 9.

El Vancouver Whitecaps respondió en el primer tiempo, pero los intentos de Müller, Brian White y Emmanuel Sabbi no superaron a Novo, pese a que cerraron la mitad con una ventaja de 0.57–0.21 en xG.

Aunque el Inter Miami ganaba al descanso, le costó sostener el ritmo. El Whitecaps dominó la posesión y generó más peligro durante gran parte del complemento.

Tras insistir, el Vancouver finalmente empató al minuto 60. White envió un centro que Ali Ahmed remató para marcar su primer gol del año y convertirse en el segundo canadiense en anotar en una MLS Cup.

El empate duró poco. Al 71', el Inter Miami volvió a golpear en transición: Messi filtró para De Paul, que definió sin problema ante Takaoka. Allende sentenció en el tiempo añadido tras un pase bombeado de Messi que lo dejó mano a mano.

Fue la primera victoria del Inter Miami ante el Vancouver en tres enfrentamientos de 2025; antes habían caído 2–0 y 3–1 en semifinales de la Concacaf Champions Cup.

Unos 2,000 aficionados del Vancouver viajaron a Fort Lauderdale, pero el mayor ambiente estuvo en BC Place, donde más de 20,400 personas asistieron a un watch party matutino, cifra similar a la del estadio.

Próximo paso para el Inter Miami y el Vancouver

Ambos clubes entran ahora a la temporada baja, en la que deberán presentar decisiones de plantilla y luego afrontar la agencia libre, el Superdraft de la MLS y otros procesos de armado.

Para el Inter Miami, este fue su último partido en el Chase Stadium y en Fort Lauderdale antes de inaugurar el Miami Freedom Park en 2026. Arrancarán la campaña el 21 de febrero ante el LAFC de Son Heung-min en el Coliseo de Los Ángeles, y debutarán en su nuevo estadio el 4 de abril contra el Austin FC.

En cuanto al Vancouver, crece la presión por asegurar un nuevo acuerdo de arrendamiento en el BC Place, cuyo contrato expira a finales de 2025. Por ahora, abrirán la temporada 2026 como locales el 21 de febrero ante el Real Salt Lake.

Ambos equipos están clasificados para la Concacaf Champions Cup 2026.

