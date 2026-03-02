Lionel Messi hace historia y empata a Pelé en el triunfo del Inter Miami sobre el Orlando City

Lionel Messi ya comparte escalón con Pelé, en una estadística que requiere talento y personalidad. Con el gol que marcó esta noche de tiro libre, en la épica remontada del Inter Miami sobre el Orlando City, para el duelo correspondiente al Clásico del sol, el argentino alcanzó las 70 anotaciones por esta vía e igualó la marca histórica del brasileño, convirtiéndose en el segundo futbolista con más tantos de falta directa en competiciones oficiales. No es un dato decorativo, es una cifra que lo coloca al lado de uno de los nombres más grandes que ha dado este deporte.

Empatar a Pelé implica algo más que números. Significa irrumpir en un territorio reservado para especialistas absolutos. Durante décadas, el brasileño fue sinónimo de eficacia y talento natural en cada ejecución. Ahora, Lionel Messi alcanza esa misma cifra desde una evolución distinta: la del perfeccionamiento constante.

Orlando City SC v Inter Miami CF | Leonardo Fernandez/GettyImages

A lo largo de su carrera, Messi transformó el tiro libre en un recurso habitual. En sus primeros años no era el cobrador principal. Con el tiempo, convirtió la práctica en obsesión y la obsesión en resultado. Ajustó la técnica, perfeccionó la parábola y aprendió a leer la posición del arquero con una frialdad quirúrgica. Hoy, cada falta cercana al área es una amenaza real.

La estadística lo coloca solo por detrás de Juninho Pernambucano, líder histórico en este apartado. Sin embargo, el impacto del empate con Pelé trasciende la tabla. Es un símbolo generacional: el ídolo contemporáneo alcanza al referente eterno.

El tiro libre, esa acción detenida que parece ofrecer segundos de calma, se convierte en manos de Messi en un momento de máxima tensión. 70 veces ha repetido la escena. 70 veces el balón ha superado la barrera y ha terminado en la red.

Hoy no solo iguala a Pelé. Hoy confirma que su legado también se mide con precisión milimétrica. Un testimonio más de que estamos presenciando la era de una leyenda completa, que reúne talento, disciplina y entrega.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA MLS