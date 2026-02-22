¿Lionel Messi jugará ante LAFC en la jornada inaugural de la MLS 2026?

El capitán y goleador del Inter Miami, Lionel Messi, había sembrado dudas sobre su participación en la fecha inaugural de la Major League Soccer la semana pasada, luego de que se reprogramara el partido amistoso ante Independiente del Valle en Puerto Rico debido a que no podría participar en el encuentro.

Lionel Messi había sufrido una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo durante un reciente partido contra el Barcelona SC en Ecuador.

Sin embargo, su recuperación avanzó satisfactoriamente y estará disponible para poder tener actividad frente a Los Angeles Football Club en la jornada inaugural de la temporada regular de la MLS 2026.

Mascherano habló sobre el estado de salud de Messi

En la previa durante la conferencia de prensa, el entrenador argentino Javier Mascherano, afirmó que el dos veces MVP de la liga: "está bien, entrenó toda la semana con el grupo" y que por lo tanto está preparado para el debut del equipo de Florida en la nueva temporada del campeonato norteamericano.

Leo está bien, entrenó toda la semana con el grupo, lo ha hecho de buena manera, ha tenido buenas sensaciones así que llega bien, preparado como todo el equipo Javier Mascherano.

"LAFC es un equipo que si lo dejas jugar te va a hacer mucho daño. Es un equipo que de inicio se ve muy fuerte, nos ha pasado el año pasado también acá. Estamos preparados", apuntó.

"Respetamos al rival, su jerarquía, pero nosotros nos centramos en nuestros jugadores. Es un buen equipo, pero nosotros también lo somos, somos los campeones de esta liga", señaló.

"He sido jugador del Inter Miami por unas horas y después no terminé jugando. La MLS es una liga que ahora que la conozco mucho más en profundidad, es una liga muy competitiva, muy buena, muy linda, ha superado mis expectativas largamente, tanto mi cuerpo técnico como yo nos sentimos muy cómodos", sentenció.

