¿Lionel Messi jugará el partido Charlotte FC vs Inter Miami?

Esta tarde el Inter Miami visita al Charlotte FC en la Jornada 4 de la temporada regular de la Major League Soccer y buscará conseguir su tercera victoria de la campaña, luego de sus dos últimas victorias en fila frente al Orlando City y D.C. United.

Además, el conjunto de las Garzas viene de tener actividad entre semana en el partido de ida de los octavos de final de la Concaccaf Champions Cup 2026 en donde obtuvieron un empate sin anotaciones en su visita ante el Nashville SC.

Por su parte, el cuadro de Carolina del Norte viene de un gran triunfo frente al Austin FC al vencerlos por 3-1 en casa con goles de Toklomati y un doblete de Pep Biel.

El conjunto de The Crown cuenta con varios jugadores a seguir como el español Pep Biel que es el motor creativo del ataque de Charlotte. Wilfried Zaha que suma dos asistencias al inicio de su segunda campaña en la MLS. Idan Toklomati que es considerado uno de los jóvenes talentos más prometedores de la liga. Tim Ream, el defensa central de la selección estadounidense que sigue en plena forma a sus 38 años. Kristijan Kahlina que fue el portero del año 2024 de la MLS ha logrado 12 porterías a cero en cada una de las dos últimas temporadas, entre otros.

El Inter Miami dará descanso a Lionel Messi y a Rodrigo De Paul

Charlotte se preparaba para recibir a Messi y al InterMiamiCF con la posibilidad de presenciar un momento histórico.

Messi llegaba a Charlotte a un gol de los 900 en su carrera, un hito histórico si lograba marcar este día. Sin embargo, Javier Mascherano decidió darle descanso a Lionel Messi, esto debido a la dura carga de partidos. Rodrigo De Paul tampoco estará en el terreno de juego.

Oficial: Lionel Messi y Rodrigo De Paul estarán ausentes del partido de esta noche en Charlotte.



El cuerpo técnico decidió darles descanso.#InterMiamiCF #Messi — José Armando (@Jarm21) March 14, 2026

La MLS ya registra llenos históricos: solo el pasado fin de semana, Inter Miami reunió 72.026 espectadores en Baltimore ante D.C. United, y en la primera jornada de esta temporada, la visita a LAFC congregó 75.673 fans. Podría romperse otro récord en Charlotte (donde CLT y LA Galaxy reunieron a 74.479 fanáticos en marzo de 2022).

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