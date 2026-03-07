El capitán y goleador argentino del Inter Miami, Lionel Messi y sus compañeros recibieron una invitación por parte de la Casa Blanca la semana pasada como parte de los festejos por el campeonato de la MLS Cup 2025.

La visita se dio en torno al partido del Inter Miami ante el D.C. United de este fin de semana, razón por la cual visitaron Washington D.C. el pasado jueves 5 de marzo para este sábado 7 de marzo visitar el M&T Bank Stadium de Baltimore ante más de 70 mil aficionados.

Para buena fortuna el conjunto rosado, tendrán a su plantilla prácticamente intacta y el ocho veces Balón de Oro estará presente para el compromiso sin problemas musculares o problemas físicos detectados.

Inter Miami buscará conseguir su segunda victoria consecutiva con la intención de mantenerse en la parte alta de la Conferencia Este. Del otro lado, el cuadro capitalino intentará volver al triunfo como locales al igual que en la Jornada 1 ante un buen rival como el Philadelphia Union.

LIONEL MESSI. OFFICIALLY IN BALTIMORE.@InterMiamiCF practicing ahead of tomorrow’s matchup with @dcunited. pic.twitter.com/QHUtSLeAPe — The Baltimore Sun (@baltimoresun) March 6, 2026

Lionel Messi jugará de titular ante el D.C. United

🚨 JUST IN: DC United expects a completely sold-out stadium tonight when Lionel Messi’s Inter Miami visits.



All 71,000 fans are set to watch the action! 🔥⚽ pic.twitter.com/XcM5mlX25v — Ayuba | Football News (@ayubafootball) March 7, 2026

En el cuadro de The Herons el foco estará puesto en Lionel Messi, quien ya suma dos goles en el inicio de la Major League Soccer y vuelve a ser la principal referencia ofensiva del equipo. Además, ya tiene una asistencia en sus registros.

A través de sus redes sociales, el club rosado informó que Messi arrancará como titular este fin de semana ante el DC United.

El XI de hoy 📋⚡️ pic.twitter.com/MR1I59OhkC — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 7, 2026

El equipo dirigido porJavier Mascherano llega con impulso tras reponerse de un 2-0 y terminar ganando 2-4 en el Clásico del Sol frente a Orlando City. Por su parte, DC United viene de caer como visitante ante Austin FC 1-0 y buscará recuperarse frente a su gente.

Cabe recordar que, el último enfrentamiento entre ambos clubes fue el 20 de septiembre de 2025 en el campeonato norteamericano con triunfo del conjunto de Florida por 3-2.