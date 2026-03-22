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Sports Illustrated

¿Lionel Messi jugará el partido NYC FC vs Inter Miami?

El capitán de la albiceleste se perdió el duelo ante el Charlotte la semana pasada
Benjamín Guerra|
Lionel Messi inició el juego ante NYC FC
Lionel Messi inició el juego ante NYC FC | Leonardo Fernandez/GettyImages

El Inter Miami viene de una semana para el olvido en donde empataron el pasado fin de semana y posteriormente fueron eliminados en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 frente al Nashville al igualar 1-1 en el marcador global y caer por el criterio de desempate con los goles de visitante.

El conjunto de las Garzas pretende volver a la senda del triunfo y conseguir su tercera victoria en la temporada regular de la Major League Soccer para establecerse dentro de los mejores de la Conferencia Este.

Sin embargo, esta Jornada 5 tendrán una dura prueba frente al New York City FC que es sublíder de la conferencia, luego del empate a cero goles ante Charlotte FC.

Para esta fecha previa al parón por la Fecha FIFA de marzo el estratega argentino Javier Mascherano no se guardó nada y mandó una alineación estelar con Lionel Messi titular portando el gafete de capitán como de costumbre.

La formación que mandó el cuerpo técnico para este duelo fue: Dayne St. Clair, Ian Fray , Gonzalo Luján, Micael, Noah Allen; Yannick Bright, David Ayala; Mateo Silvetti, Lionel Messi, Telasco Segovia; Tadeo Allende.

El equipo rosado no pudo contar con Sergio Reguilón, Maximiliano Falcón y Rodrigo De Paul, debido a sus respectivas lesiones.

Para buena fortuna del cuadro de Florida y la selección argentina el ocho veces Balón de Oro no ha sufrido lesiones y para estar en óptimas condiciones para afrontar los duelos con la albiceleste ante países africanos como Mauritania y Zambia en 'La Bombonera'.

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Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

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