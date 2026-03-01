¿Lionel Messi jugará en el partido Inter Miami vs Orlando City?

Esta tarde/noche el Inter Miami visita al Orlando City en la Jornada 2 de la temporada regular de la Major League Soccer y buscará conseguir su primera victoria de la campaña, luego de que fueran derrotados y goleados en la jornada inaugural 3-0 frente a Los Angeles Football Club.

Además, el conjunto de las Garzas viene de tener actividad entre semana en el partido amistoso frente al Independiente del Valle en Puerto Rico en donde obtuvieron el triunfo 2-1 con una anotación del capitán argentino.

Por su parte, el cuadro dirigido por el colombiano Óscar Pareja también comenzó con el pie izquierdo su accionar en el campeonato norteamericano. En condición de visitante, cayó por 2-1 ante el New York Red Bulls, por lo que también intentarán revertir la situación adversa.

El Orlando City cuenta en sus filas con el croata internacional, Marco Pašalić, y además, el argentino Martín Ojeda es uno de los destacados del conjunto de los Leones. Por su parte, el Inter Miami cuenta con una gran cantidad de figuras, con Lionel Messi como protagonista. En el mediocampo, lo acompaña Rodrigo De Paul, y además, como '9' el internacional argentino naturalizado mexicano Germán Berterame, para este duelo. Luis Suárez no podrá aportar su jerarquía debido a una molestia física que lo tendrá fuera de circulación.

All eyes on the Sunshine State. 👀@OrlandoCitySC faces off against @InterMiamiCF for Sunday Night Soccer pres. by @continentaltire at 7pm ET on Apple TV: https://t.co/6ail2kiXhO pic.twitter.com/Z1STn8Jy7i — Major League Soccer (@MLS) March 1, 2026

Inter Miami contará con la presencia de Lionel Messi

Leo Messi y el @InterMiamiCF buscarán sacudirse la derrota del debut en esta temporada en un Derby de Florida en el Sunday Night Soccer pres. por @ContinentalTire que promete muchas emociones. @MicheleG3, @RamsesSandoval y @MiGallardo01 lo comentan: pic.twitter.com/CMKicFsqHL — MLS Español (@MLSes) March 1, 2026

Evidentemente el dos veces MVP de la MLS (2024 y 2025) y Bota de Oro de la MLS 2025 está presupuestado para ser titular en este partido al estar bien físicamente.

Cada vez que Messi está en la cancha, él es el principal foco de atención, especialmente si se trata de un Clásico de Florida ante Orlando City. El ocho veces Balón de Oro tiene la rivalidad muy presente, ya que hay un historial de roces entre Leo y los Leones, por lo que se espera un gean choque entre estos muy buenos equipos en el Sunshine Derbi.

