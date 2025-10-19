Lionel Messi marca hat-trick y gana la Bota de Oro de la MLS 2025

El Inter Miami cerró la temporada regular de la MLS 2025 con una actuación brillante. En el Decision Day, las garzas visitaron al Nashville SC y se llevaron una contundente victoria por 2-5, con un hat-trick de Lionel Messi, mientras que Baltasar y Segovia descontaron para el cuadro local.

Con este resultado, el equipo dirigido por Javier Mascherano finalizó la campaña en la tercera posición de la Conferencia Este, con 65 puntos, mientras que Nashville terminó en el sexto lugar, con 54 unidades.

La gran figura de la noche fue, una vez más, Lionel Messi. El ocho veces Balón de Oro cerró la fase regular con 29 goles, cifra que lo consagra como ganador de la Bota de Oro de la MLS 2025. El argentino aseguró el reconocimiento luego de que Denis Bouanga, su perseguidor más cercano con 24 tantos, no lograra marcar los cinco goles que necesitaba en su encuentro frente al Colorado Rapids. Sam Surridge, también con 24 goles, ya había disputado su último partido precisamente ante el Inter Miami.

Objetivo cumplido 💗✅ pic.twitter.com/H3twicLfZq — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 19, 2025

Los tres goles de Messi ante Nashville reflejaron toda su calidad. El primero, su gol número 26, llegó al minuto 34, con un disparo desde fuera del área que dejó a varios defensas en el suelo.

Gol número 27

GO-LA-ZOOOO DE LIONEL 🤩🪄 pic.twitter.com/NbpbPhMMLf — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 18, 2025

El segundo, su 27° tanto, fue su único gol de penalti en toda la temporada, con el que empató el marcador.

Gol número 28

GOAL FROM HIM AGAIN!! ⚽️🔥 pic.twitter.com/JJ9aoLpPxa — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 18, 2025

Y el tercero, su 29° gol, nació de una jugada individual dentro del área, en la que se abrió espacio entre varios rivales para definir con potencia y sellar el triunfo.

Gol número 29

GOOOOL! Hat-trick del 10 🎩✨ pic.twitter.com/Ybnql8Uo8s — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 19, 2025

'Leo' cerró su hat-trick con otra goleada entre varios rivales en el área disparando potente para vencer al guardameta y de esa manera terminó la temporada con 29 anotaciones.