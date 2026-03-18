Lionel Messi marca su gol 900 en el Inter Miami vs Nashville SC

A sus 38 años, el astro argentino, Lionel Messi, marcó su gol número 900 en el empate a uno entre elInter Miami y el Nashville SC, en el partido correspondiente a la vuelta por los octavos de final de la CONCACAF Champions CUP 2026. El tanto cayó apenas al minuto siete del compromiso, dándole la ventaja a los de Florida.

🚨🇦🇷 Lionel Messi reaches 9️⃣0️⃣0️⃣ career goals at 38 years old!



⚽️💙❤️ 672 Barcelona

⚽️❤️💙 32 Paris St Germain

⚽️💗🇺🇸 79 Inter Miami

⚽️🤍💙 115 Argentina pic.twitter.com/M2lkoDrAYY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 18, 2026

No obstante, al 74, Cristian Espinoza marcó el tanto del empate, el cual le dio el pase a la siguiente ronda al equipo del Nashville SC, debido a la regla del gol de visitante. De esta manera, los de Florida han vuelto a fracasar en su intento por obtener el título más importante de la confederención.

Inter Miami CF v Nashville SC - CONCACAF Champions Cup | Leonardo Fernandez/GettyImages

El sello de la 'Pulga' presente en un gol histórico

Por otro lado, la historia de Lionel Messi, en el fútbol mundial, parece haber sido escrita por un guionista de cine especializado en obras que, no solo emocionan, sino que también inspiran, con pinceladas que lo vuelven todo un tanto más épico. Y en su gol número 900 no podía faltar este ingrediente.

Al ver al rosarino recibir la pelota en el área, con esa zurda que enamoró a millones alrededor del mundo para luego arrastrarla con delicadeza y rapidez, ante la llega incesante y frustrada de los defensas del Nashville SC, recordamos sus primeros pasos por Cataluña, siendo entonces un chico de 19 años con la edad bordada en la espalda, gambeteando como si su futuro dependiera de ello. Porque, de algún modo, así eran las cosas en aquella época. Ahora no.

En la actualidad, Lionel Messi no tiene nada más por demostrar. Lo comprobó todo en Qatar 2022, consagrándosa flamamante campeón del mundo con la selección nacional de Argentina, para luego conseguir el bicampeonato de América, en un duelo que le tocó sufrir desde el banquillo. A pesar de todo, Lionel sigue demostrando tener esa hambre que lo ha convertido en leyenda, concretando goles memorables, aún en la recta final de su carrera.

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