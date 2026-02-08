Lionel Messi marca su primer gol del 2026 en la pretemporada ante el Barcelona SC

Después de enfrentar al Alianza Lima de Perú (derrota 3-0) y al Atlético Nacional de Colombia (triunfo 1-2) en el tercer partido de pretemporada en Ecuador frente al Barcelona SC durante la gira sudamericana, el capitán y goleador de las Garzas, Lionel Messi, gritó gol por primera ocasión en el año.

Como de costumbre, el campeón del mundo se metió por dentro del área con una asistencia de Ian Fray y comenzó a sacarse de encima a los elementos del Barcelona, un típico golazo de Lionel Andrés Messi que hizo reventar el estadio amarillo y puso el primero en el marcador, así como su primer tanto del año.

Golazo de Leo 😮‍💨 pic.twitter.com/8p8wbvNCXc — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 8, 2026

Germán Berterame se estrena con Inter Miami gracias a una magistral asistencia de Messi

MESSI ➡️ GERMAN 🤝🔥 pic.twitter.com/eH95XwvdrD — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 8, 2026

El nuevo centro delantero del Inter Miami, el argentino naturalizado mexicano, internacional de la selección mexicana y exgoleador del Club de Fútbol Monterrey, se estrenó con su nuevo equipo.

Luego de haber marcado el primero de la noche, Leo Messi clavó la asistencia tras el pase de Segovia para volver a ponerse al frente en el marcador 1-2 (previamente había igualado 1-1 Joao Rojas).

Messi celebrando la anotación con Berte | MARCOS PIN/GettyImages

El ‘10’ la pasó para el ex de la Pandilla y Berterame remató con un bombazo desde el centro del área como lo sabe hacer.

De esta manera finalizó el primer tiempo en la cancha del Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil con el mejor de todos y su nuevo socio, gol y asistencias del GOAT y un tanto más del mexicano que tuvo su primera titularidad de la mano de Javier Mascherano y su segundo partido de pretemporada tras su arribo.

Así salimos a jugar 🫡📋 pic.twitter.com/UoTH212h8S — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 7, 2026

La alineación titular que mandó Mascherano (4-4-2): Dayne St. Clair; Ian Fray, Maxi Falcón, Micael Silva, Noah Allen; Rodrigo de Paul, Yannick Bright; Telasco Segovia, Mateo Silvetti; Lionel Messi y Germán Berterame.

Para mala suerte del Inter Miami, el conjunto ecuatoriano marcó el tanto del empate al minuto 87, cerrando así un duelo lleno de emociones, en donde las ganas de quedarse con la victoria cedieron terreno a un empate con sabor a derrota para la escuadra de Florida.

