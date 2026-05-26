¿Lionel Messi podría perderse el Mundial con Argentina por lesión?

El Inter Miami goleó al Philadelphia Union este fin de semana por marcador de 6-4. Con este resultado, Las Garzas se colocan en segundo lugar de la tabla general de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS). Sin embargo, no todo es positivo en el entorno del equipo rosado, ya que Lionel Messi tuvo que salir de cambio.

La estrella argentina abandonó el terreno de juego al minuto 73 del encuentro y fue sustituido por Mateo Silvetti. El jugador solicitó el cambio tras sentir una molestia en el isquiotibial, prendiendo las alarmas en el campamento de la selección argentina de cara al Mundial 2026.

En un principio se creyó que el astro argentino podría haber sufrido un desgarro que podría haber puesto en duda su participación en la justa del verano. Este lunes 25 de mayo, el Inter Miami compartió el parte médico de Messi.

Inter Miami CF v Philadelphia Union | Megan Briggs/GettyImages

Messi presenta una lesión muscular

A través de un comunicado, el cuadro de Las Garzas dio a conocer cuál es el estado físico del futbolista de la Albiceleste. El equipo médico del Inter Miami reveló que después de someterse a estudios este lunes, Messi presentó una sobrecarga vinculada a la fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo.

El Inter señaló que la recuperación del extremo argentino dependerá de su evolución clínica y funcional.

El delantero de 38 años ha tenido una gran temporada con el Inter Miami. En 16 partidos disputados esta campaña suma13 goles y siete asistencias.

Messi se perfila para disputar su sexto Mundial, después de haber asistido a las justas de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, en la cual levantó el título de campeón.

Argentina debutará en el Mundial 2026 el próximo 16 de junio, cuando se mida ante Argelia en su debut en el Grupo J.