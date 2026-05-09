Lionel Messi rompe otro récord con el Inter Miami tras vencer al Toronto FC

Lionel Messi sigue rompiendo marcas en la Major League Soccer (MLS). Este sábado 9 de mayo, el delantero argentino de 38 años se hizo presente con un gol y dos asistencias en la victoria de 4-2 del Inter Miami sobre el Toronto FC.

Con su actuación de este fin de semana, Leo grabó su nombre con letras de oro en la historia del futbol estadounidense, ya que logró 100 participaciones de gol. El delantero argentino alcanzó esta cifra en tan solo 64 encuentros, más rápido que cualquier otro futbolista.

Para dimensionar, Sebastián Giovinco, el delantero italiano que jugó en el Toronto FC, tuvo que disputar 95 partidos para llegar a esos números.

If you blink, you’ll miss it. Leo Messi fastest to 100 goal contributions in @mls pic.twitter.com/KKnIWBJi5D — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 9, 2026

A pesar de su veteranía, Messi sigue en plan grande en la MLS. En la temporada 2026/2027, el delantero del Inter Miami suma 10 goles y tres asistencias en 13 partidos disputados (11 de liga y dos de la Copa de Campeones de la Concacaf).

Toronto FC v Inter Miami CF | Vaughn Ridley/GettyImages

Con este resultado, el Inter Miami se coloca en la segunda posición de la Conferencia Este de la MLS con 22 puntos, solamente uno por detrás del líder Nashville SC.

El vigente campeón del futbol estadounidense regresará a la actividad este miércoles 13 de mayo cuando se mida ante el Cincinnati en el TQL Stadium.