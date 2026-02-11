Lionel Messi se lesiona y el Inter Miami aplaza su partido amistoso contra el Independiente del Valle

El Inter Miami confirmó, a través de información difundida por Fabrizio Romano, que Lionel Messi no participó en el entrenamiento más reciente del equipo debido a una distensión muscular en el tendón de la corva izquierda. El club explicó que el futbolista argentino será evaluado día a día y que “su regreso progresivo a los entrenamientos dependerá de su evolución clínica y funcional en los próximos días”, dejando claro que no hay un plazo definido para su vuelta a la actividad.

Como consecuencia directa ante esta situación, el Inter Miami ha decidido aplazar el partido amistoso que tenía programado para disputar el próximo 26 de febrero, ante el Independiente del Valle. Esto con la intención de que el astro argentino se recupere pronto de su lesión y pueda jugar ante la escuadra colombiana.

La noticia encendió de inmediato las alarmas, no solo en Florida, sino en todo el mundo. Cada molestia física del campeón del mundo genera preocupación, especialmente cuando el calendario avanza rumbo al Mundial 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Aunque se trata de una lesión muscular que, en principio, no parece de mayor gravedad, el seguimiento será clave para evitar recaídas en un futbolista que ha administrado de buena forma sus cargas en los últimos años.

Lionel Messi viene de conquistar la MLS Cup con el Inter Miami, consolidando un proyecto que dio un salto de calidad desde su llegada. Su liderazgo dentro y fuera de la cancha fue determinante para que el club alcanzara el título y reforzara su ambición internacional. En ese proceso también tuvo un rol fundamental en el fichaje del delantero mexicano-argentino Germán Berterame, una incorporación estratégica que amplió las variantes ofensivas del equipo.

Por ahora, el enfoque está puesto en su recuperación. El cuerpo médico trabajará bajo un esquema conservador, priorizando su bienestar a largo plazo. Sin embargo, cada parte médico será seguido con lupa por aficionados y analistas, conscientes de que cualquier contratiempo podría impactar tanto en el presente del Inter Miami como en las aspiraciones de la selección argentina de cara al Mundial 2026.

