El capitán y goleador del Inter Miami, Lionel Messi, sigue encendido y volvió a marcar en la Major League Soccer en la correspondiente Jornada 5 en su visita al Yankee Stadium en Nueva York frente al NYC FC.

En esta ocasión el campeón del mundo puso el marcador parcial 2-2 entre The Herons y el NYC FC al minuto 61 desde el Bronx en una anotación más de tiro libre para el '10', en un disparo que fue ligeramente desviado por la barrera de los neoyorkinos.

GOOOOOL! Another free-kick goal by him. 🔟🪄 pic.twitter.com/Jeb9L8CPB5 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 22, 2026

Con este gol ya son cinco goles en toda la temporada, cuatro en el campeonato doméstico y uno en la Concacaf Champions Cup 2026 que marcó en la vuelta de octavos de final ante Nashville y que precisamente fue su anotación número 900.

Con esto, el astro argentino llegó a la cantidad de 901 goles como profesional y 71 de ellos han sido marcados de tiro libre, de esta manera se encuentra a menos de 100 goles de los mil tantos como futbolista profesional, una cifra que solo él y Cristiano Ronaldo (965 goles en su cuenta) pueden aspirar en la época reciente.

Miami vuelve a la senda del triunfo

¡LEO MESSI A 1 DE IGUALAR AL GRAN JUNINHO PERNAMBUCANO! Con su GOLAZO ante New York City, el argentino llegó a los 71 goles de tiro libre y está a nada de alcanzar al brasileño. ¡Y a 7 se convertirse en el jugador con más goles a través de esta vía! pic.twitter.com/sLGJs8kkd6 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2026

Con este resultado, el conjunto de Florida regresó al triunfo, luego del empate de la semana pasada sin anotaciones frente al Charlotte FC en donde Javier Mascherano dosificó a sus titulares.

Además, le arrebataron el invicto al New York City FC y los igualaron con 10 unidades en la Conferencia Este aunque los neoyorkinos seguirán como sublíderes gracias a su ventaja de diferencia de goles.

Dicho encuentro fue muy participativo para 'Leo' quien tuvo varios duelos frente al portero norteamericano Matt Freese y que estuvo cerca de marcar varios goles más, no obstante, se tuvo que conformar con haber marcado solo uno previo a la Fecha FIFA con la selección argentina que se medirá a Mauritania y Zambia en 'La Bombonera'.