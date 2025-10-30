Lisandro Martínez vuelve a entrenar con el Manchester United

Lisandro Martínez, jugador del Manchester United, volvió a entrenar con el primer equipo tras estar de baja desde febrero por una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha.

Aquella grave complicación fue durante un partido ante el Crystal Palace, lo que obligó a una cirugía y un extenso proceso de rehabilitación. Ya estaba trabajando de forma individual e incluso fue parte de la gira del equipo por EEUU y no había podido integrarse al trabajo colectivo, hasta este jueves.

Pero esta gran novedad para los aficionados del Manchester United y su entrenador, Ruben Amorim, el cuerpo técnico aún no confirmó una fecha para su reaparición en competencia oficial.

Desde su llegada al Manchester en 2022, Lisandro Martínez ha disputado 91 partidos y anotado tres goles. Su retorno se da en un momento positivo para los ‘Red Devils’, que actualmente ocupan puestos de Champions League y acumulan tres victorias consecutivas, una racha que no conseguían desde que Rúben Amorim asumió la dirección técnica hace un año.

El propio Amorim habló del defensor central argentino hace algunas semanas, cuando le quedaba poco tiempo de recuperación: "Lo echamos de menos su agresividad en todo lo que hace. Está con nosotros en cada reunión, en cada entrenamiento", dijo el entrenador portugués.

"Se queda ahí para vernos entrenar. Lo necesitamos en este equipo. Es muy importante que esté cerca de volver", agregó Amorim, quien es claro que extraña mucho al argentino.

Se espera que el United adopte un enfoque cauteloso con la recuperación de Martínez para evitar contratiempos. De cara a lo que se le viene y esperando que pueda ser convocado pronto para estar a disposición futbolística de Rubem Amorim, al United se le vienen: Nottingham Forest, Tottenham, Everton, Crystal Palace y West Ham son los próximos 5 partidos del United en la Premier League.

