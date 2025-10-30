Lista completa de nominados a jugador y entrenador del mes de la Premier League

Se ha dado a conocer la lista de finalistas para los premios al Jugador y Entrenador del Mes de la Premier League correspondientes al mes de octubre.

Estamos destinados a tener un tercer ganador diferente del premio al mejor entrenador, pero una cara familiar busca lograr victorias consecutivas en la categoría de jugador en una lista de ocho posibles vencedores.

Nominados al premio al Jugador del Mes de la Premier League de octubre de 2025

Athletic Club v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | David Ramos/GettyImages

Matty Cash (Aston Villa)

(Aston Villa) Bruno Guimarães (Newcastle United)

(Newcastle United) Erling Haaland (Manchester City)

(Manchester City) Junior Kroupi (Bournemouth)

(Bournemouth) Bryan Mbeumo (Manchester United)

(Manchester United) Nordi Mukiele (Sunderland)

(Sunderland) Igor Thiago (Brentford)

(Brentford) Jurriën Timber (Arsenal)

El excelente estado de forma de Matty Cash fue crucial para el resurgir del Aston Villa en octubre. Los Villanos ganaron sus tres partidos, con Cash teniendo un impacto enorme tanto en ataque como en defensa. Su segundo gol de la temporada derrotó al Manchester City en la última jornada, después de que un pase magistral la semana anterior sentenciara el partido contra el Tottenham Hotspur.

Bruno Guimarães fue el protagonista indiscutible de los resúmenes del Newcastle United este mes. Un golazo desde fuera del área fue la jugada más destacada en la victoria contra el Nottingham Forest, pero el astuto brasileño se guardó lo mejor para el final con un tanto en el minuto 90 contra el Fulham que permitió a las Urracas seguir escalando posiciones en la tabla.

Erling Haaland, del Manchester City, elegido Jugador del Mes de septiembre, es uno de los favoritos para repetir el galardón este mes. Con tres goles en tres partidos, Haaland alcanzó los 11 tantos en la temporada; ningún otro jugador de la plantilla suma más de uno.

Octubre fue un mes clave para Junior Kroupi, el fichaje estrella del Bournemouth en verano. En su primer partido como titular en la Premier League, marcó dos goles contra el Crystal Palace y poco después anotó otro contra el Nottingham Forest, lo que permitió a los Cherries ascender al segundo puesto de la clasificación.

Los aficionados del Manchester United llevaban tiempo sin ver a un nominado en estas listas, pero Bryan Mbeumo se coló en la carrera por este premio con un gran mes de octubre. Nadie en la liga superó sus cuatro participaciones de gol (tres goles y una asistencia) mientras el United encadenaba tres victorias consecutivas.

El discreto fichaje de Nordi Mukiele este verano ha resultado ser un acierto del Sunderland. Su gol contra el Wolverhampton Wanderers refuerza su candidatura, pero el francés demostró ser un pilar defensivo durante todo octubre, además de generar innumerables ocasiones de peligro con sus endiablados saques de banda largos.

Igor Thiago ascendió al segundo puesto en la lucha por la Bota de Oro con dos goles más para el Brentford este mes. El imponente delantero anotó contra el West Ham United y marcó de penalti para sentenciar la victoria sobre el Liverpool de Arne Slot, que atraviesa una mala racha.

Completa el equipo el defensa del Arsenal, Jurriën Timber, cuya irrupción como uno de los laterales derechos más en forma del fútbol mundial ha ayudado a los Gunners a construir una defensa formidable, que ha batido récords y que no ha encajado ni un solo gol este mes.

Ganadores anteriores

Ganador Club Mes Jack Grealish Everton Agosto Erling Haaland Manchester City Septiembre

Nominados a Entrenador del Mes de la Premier League de octubre de 2025

Manchester United v Brighton & Hove Albion - Premier League | Carl Recine/GettyImages

Rubén Amorim (Manchester United)

Mikel Arteta (Arsenal)

Unai Emery (Aston Villa)

Andoni Iraola (Bournemouth)

Ruben Amorim tiene su primera nominación a este premio como entrenador del Man Utd después de un octubre de ensueño que le brindó no solo sus primeras victorias consecutivas en la Premier League, sino también tres victorias consecutivas sobre Sunderland, Liverpool y Brighton & Hove Albion.

Mientras tanto, Mikel Arteta, del Arsenal, conoce bien estas listas de candidatos y confía en sus posibilidades de llevarse el premio tras haber orquestado la defensa más sólida de la Premier League y una ventaja de cuatro puntos en lo más alto de la clasificación.

El pésimo inicio de temporada de Unai Emery y el Aston Villa ya es cosa del pasado. Burnley, Tottenham y Manchester City cayeron ante el equipo de las Midlands en un mes memorable para todos.

Andoni Iraola lleva tiempo haciendo que el Bournemouth rinda por encima de sus posibilidades, pero los Cherries han alcanzado nuevas cotas esta temporada y terminaron octubre segundos en la tabla de la Premier League después de victorias sobre Fulham y Nottingham Forest intercaladas con un empate con el matagigantes Crystal Palace.

Ganadores anteriores

Ganador Club Mes Arne Slot Liverpool Agosto Oliver Glasner Crystal Palace Septiembre

