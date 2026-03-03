¿Llega Haaland al partido del Manchester City del miércoles?

La imagen de Erling Haaland mirando desde el banco el ajustado triunfo del Manchester City ante el Leeds United volvió a encender las alarmas. El delantero noruego no fue convocado por molestias físicas y su posible regreso ante el Nottingham Forest es, por ahora, una incógnita.

Una lesión que reaparece

Las primeras señales surgieron en febrero, durante un partido frente al Fulham, cuando Haaland fue reemplazado en el descanso tras sentir pequeñas molestias. En aquel momento, el propio Pep Guardiola las calificó como “pequeños problemas” y, tras verlo completar 90 minutos días después, parecía que el asunto estaba cerrado.

Manchester City v Newcastle United - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Sin embargo, su ausencia en Elland Road reactivó las dudas. Aunque el City logró imponerse por la mínima, el equipo mostró falta de fluidez ofensiva y extrañó la contundencia de su máximo goleador. En una temporada donde cada punto pesa en la pelea por la cima, perder a Haaland supone un golpe significativo.

Guardiola, fiel a su estilo, evitó confirmar plazos. “No tengo respuesta ahora mismo”, señaló tras el último encuentro, dejando claro que evaluarán su evolución día a día. Eso sí, deslizó que no se trata de una lesión grave, un matiz que mantiene la esperanza en el Etihad.

Ante la incertidumbre, el técnico catalán ensayó variantes interesantes. La opción más lógica es Omar Marmoush, el único delantero natural del plantel que puede ocupar el centro del ataque. El egipcio, que ha debido adaptarse a funciones más retrasadas durante el curso, aparece como alternativa directa.

No obstante, frente al Leeds el City sorprendió con un esquema de dos atacantes. Allí ganó protagonismo Antoine Semenyo, refuerzo invernal que aprovechó su oportunidad marcando el gol decisivo. Su movilidad y capacidad para atacar los espacios ofrecieron una dinámica diferente, menos referencial que la de Haaland pero más imprevisible.

Con el calendario apretado y compromisos consecutivos en liga y copa, la gestión física será clave. Si Haaland no llega a tiempo, Guardiola deberá decidir entre mantener el sistema que funcionó o reconfigurar el frente ofensivo. La respuesta definitiva se conocerá horas antes del duelo, pero la expectativa en Manchester ya está instalada.

