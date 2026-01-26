''Lo pensaré'', Germán Berterame rompe el silencio y habla sobre el Inter Miami

En un partido de pocas emociones y escaso brillo colectivo, Germán Berterame terminó siendo el factor decisivo. El delantero argentino, naturalizado mexicano, aprovechó una serie de rebotes dentro del área para marcar el único tanto del encuentro y sellar la victoria de la selección mexicana de futbol sobre la escuadra de Bolivia.

Al término del compromiso, el aún delantero del Club de Fútbol Monterrey atendió a los medios de comunicación. En un inicio, las preguntas giraron alrededor del resultado y de su anotación, pero rápidamente el foco cambió hacia el tema que ha marcado la agenda en los últimos días: su posible llegada al Inter Miami.

Con mesura y sin dar demasiados detalles, Germán Berterame optó por una respuesta cautelosa, evitando confirmar o desmentir cualquier escenario y dejando todo en un terreno ambigüo.

Berterame en entrevista con TUDN: "¿Inter Miami? Eso lo tendré que analizar, estoy focalizado acá en la Selección. Ahora ya cuando vuelva, lo pensaré". — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) January 25, 2026

Esa postura ha generado interpretaciones encontradas. Para algunos, se trata simplemente de una forma elegante de esquivar una conversación que, puertas adentro, ya estaría prácticamente resuelta. Para otros, el énfasis en el “lo pensaré” deja abierta la puerta a un desenlace distinto. La lectura es clara: las negociaciones con el club de Lionel Messi podrían no estar completamente cerradas, e incluso existe la posibilidad de que la operación se enfríe y el atacante continúe marcando goles en la Liga MX, con Rayados.

Mientras tanto, en Monterrey no se quedan de brazos cruzados. La directiva albiazul ha intensificado la búsqueda de un posible reemplazo a la zona ofensiva, consciente de que el tiempo apremia y de que perder a su delantero titular obligaría a reaccionar de inmediato. En ese radar aparecen nombres ya conocidos: Uros Djurdjevic, referente del Atlas; Rafael Santos Borré, con experiencia internacional; y el brasileño Rafael Navarro, una opción que por edad y perfil comienza a ganar terreno.

El panorama, por ahora, sigue abierto. Berterame responde en la cancha, los rumores crecen fuera de ella y Rayados se prepara para cualquier escenario. En un mercado donde todo puede cambiar de un día para otro, la prudencia parece ser la única constante.

