¡Locura en Puerto Rico! Aficionados invaden la cancha en busca de Lionel Messi, quien acaba tendido en el césped

¡Cuidado con Messi!, se leía en los diarios, y la advertencia se quedó corta. La afición en Puerto Rico enloqueció en los minutos finales y terminó invadiendo la cancha en busca de un recuerdo con el astro argentino, Lionel Messi. El descontrol llegó al 88’, cuando varios aficionados burlaron la seguridad y corrieron hacia el campeón del mundo en Qatar 2022. En medio del caos, Messi terminó en el suelo, rodeado por camisetas y celulares que intentaban capturar el momento. La escena opacó parcialmente una noche que, hasta entonces, había sido deportiva y vibrante.

El partido, que había sido pospuesto debido a una lesión del propio Messi para que pudiera estar al cien por ciento, terminó con victoria del Inter Miami por 2-1 ante Independiente del Valle. El ídolo argentino comenzó como suplente y su presencia generó expectativa desde el inicio. Antes de su ingreso, el conjunto de Florida ya se había adelantado al minuto 15, cuando Santiago Morales definió tras una asistencia de Luis Suárez.

La respuesta del equipo ecuatoriano fue inmediata. Apenas un par de minutos después, Patrik Mercado aprovechó un contragolpe y firmó el empate 1-1, silenciando momentáneamente el estadio. El encuentro mantuvo intensidad, con aproximaciones en ambas áreas y un ritmo competitivo que exigió a las defensas.

Messi ingresó de cambio y al minuto 69 marcó el 2-1 definitivo desde el punto penal. Con serenidad habitual, aseguró la ventaja para el Inter Miami y desató la euforia en las gradas. En estadísticas generales, el equipo estadounidense mostró mayor control en la posesión y generó más llegadas claras, aunque el Independiente del Valle fue peligroso al espacio.

La invasión final dejó una imagen contundente: la pasión desbordada puede traducirse en peligro. Lionel Messi, de nueva cuenta, fue protagonista dentro y fuera del campo. Esta vez, el gol fue decisivo; el cierre, caótico.

