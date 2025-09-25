Los 10 clásicos de selecciones más importantes del mundo

En el fútbol de selecciones, igual que en el de clubes, también hay clásicos. Partidos históricos entre equipos grandes que siempre nos han dejado imágenes para el recuerdo. Estos son los 10 más importantes de toda la historia:

10. México - Estados Unidos

Mexico🇲🇽 campeón de la mano de Tata Martíno: derrotó 1-0 (Jonathan dos Santos) a Estados Unidos🇺🇸 y se quedó con la #CopaDeOro de la Concacaf. El Tri llegó a los 11 títulos, mientras que su rival se quedó en 6. pic.twitter.com/PS711BO8yy — VSports Team (@VSportsTM) July 8, 2019

Sin movernos del continente americano, tenemos el sempiterno México-Estados Unidos. El partido entre las dos selecciones más potentes de la CONCACAF ha sido uno de los que más rivalidad ha despertado a lo largo de los tiempos. El año pasado los aztecas vencieron a los yankees en la final de la Copa Oro (1-0).

9. España - Portugal

Dejamos el derbi ibérico para el final. Un partido que se ha repetido muchísimo en los últimos torneos internacionales. En el último Mundial, partidazo con hat-trick de Cristiano Ronaldo (3-3). En la Eurocopa de 2012 pasó España tras una dramática tanda de penaltis (0-0 y 4-2). En 2010, Llorente y Villa ajusticiaron a los lusos en octavos (1-0), mientras que en la Euro 2004 fue Nuno Gomes el que dejó KO a España en grupos (1-0).

8. Inglaterra - Alemania

El festejo de Michael Owen y la emoción de Steven Gerrard en Múnich. Esa noche, Inglaterra le clavó un histórico 1-5 a Alemania en un partido de eliminatoria mundialista. Stevie G marcó un golazo y The Golden Boy firmó su primer hat-trick internacional. Tenían 21 años. Recuerdos. pic.twitter.com/6WI4ezpiQb — Invictos (@InvictosSomos) April 18, 2020

Esta rivalidad va más allá del terreno de juego. Las dos Guerras Mundiales fomentaron el odio entre las dos selecciones. En 1966, los pross ganaron su único Mundial ante los alemanes (4-2) gracias a un gol que no entró. Una de las decisiones más controvertidas de la historia.

7. Francia - Alemania

El duelo entre teutones y galos tampoco se queda atrás. La rivalidad histórica de ambos países va más allá de lo futbolístico incluso. En la pasada Eurocopa se enfrentaron en semifinales, con triunfo final para el conjunto galo (2-0)

6. Brasil - Alemania

📅 5 Years Ago Today: 🇧🇷 Brazil 1-7 Germany 🇩🇪



11' ⚽️ Muller

23' ⚽️ Klose

24' ⚽️ Kroos

26' ⚽️ Kroos

29' ⚽️ Khedira

69' ⚽️ Schurrle

79' ⚽️ Schurrle

90' ⚽️ Oscarhttps://t.co/vtmDPPH25B — SPORTbible (@sportbible) July 8, 2019

Empezamos las rivalidades intercontinentales. Brasil y Alemania son las dos mejores selecciones de la historia y en los mundiales han dejado partidos inolvidables. En 2002, la canarinha ganó su quinto título tras derrotar a los europeos en la final (2-0), gracias a un doblete de Ronaldo. En 2014 la venganza teutona fue terrible: le endosaron un 1-7 histórico a Brasil en casa. La noche más negra de la historia del país sudamericano.

5. España - Italia

MOMENTOS HISTÓRICOS: España rompe la ‘maldición’ de Cuartos (2008)



El penalti de Cesc ante Italia provocó que la 'Roja' pasase a Cuartos 24 años después



📝 https://t.co/dT7riNMKI2

📽️ https://t.co/fkHjdul20m pic.twitter.com/dcBGeCn33e — EURO FÚTBOL 2020 (@eurofutbol2020) January 20, 2020

La rivalidad entre estas dos selecciones se ha acentuado mucho en la última década. Todo comenzó en la Eurocopa 2008, en aquella histórica tanda de penaltis (0-0 y 4-2) que tuvo su 'continuación' 4 años después en la final de Kiev (4-0). Tras las semis de la Copa Confederaciones de 2013 (0-0 y 7-6), Italia por fin pudo tomarse la revancha en la última Eurocopa (2-0)

4. Argentina - Uruguay

Hace exactamente una década, pasaba esto. pic.twitter.com/4iTFNeBBUW — TyC Sports (@TyCSports) October 14, 2019

Volviendo a Sudamérica, no podemos olvidarnos de los Argentina - Uruguay. El Clásico del Río de la Plata se vive con la máxima pasión con la que se puede sentir este deporte. Una rivalidad centenaria. Histórico fue, entre otros, el de 2009, en la que Argentina se clasificó para el Mundial de Sudáfrica ganando en cancha contraria (0-1).

3. Alemania - Argentina

Se cumplen dos años de la final del Mundial de Brasil: Alemania derrotó 1-0 a Argentina con un gol de Gotze. pic.twitter.com/ZT1fBw9ag9 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 13, 2016

Otro duelo histórico entre dos titanes del fútbol. La final del Mundial 1986 que se llevó Maradona, la de 1990 en la que Alemania se cobró su venganza o los mundiales de 2006, 2010 y 2014 en los que los teutones fueron la bestia negra de la albiceleste, pruebas de la rivalidad entre ambas

2. Alemania - Italia

Ya que estamos.



1. La asistencia de Pirlo

2. La definición de Grosso

3. Recuperación de Cannavaro

4. La definición de Del Piero

5. Todo esto en tiempo extra ante el local Alemania.pic.twitter.com/XYUSgIvodq — Iván Peralta (@ivanper_21) March 28, 2020

En Europa el mayor clásico es sin duda este. Alemania e Italia son las dos selecciones con más títulos mundiales tras Brasil (4 cada una) y siempre se han disputado la 'corona' por el fútbol de nuestro continente. Inolvidable fue la semifinal del Mundial 2006, donde la azzurra ganó en casa a la Manschaft. Algo que siempre había ocurrido en competición oficial hasta la pasada Eurocopa (1-1 y 6-5 en penaltis)

1. Argentina - Brasil

El clásico de Sudamérica es por antonomasia el clásico de selecciones a nivel mundial. La más laureada de todas, Brasil, contra su eterno rival en el continente y otra de las más grandes de la historia. De Maradona y Pelé a Messi y Neymar. En la pasada Copa América ya se enfrentaron y ganó Brasil, aunque con muchísima polémica (2-0)

