Los 10 clásicos de selecciones más importantes del mundo
En el fútbol de selecciones, igual que en el de clubes, también hay clásicos. Partidos históricos entre equipos grandes que siempre nos han dejado imágenes para el recuerdo. Estos son los 10 más importantes de toda la historia:
10. México - Estados Unidos
Sin movernos del continente americano, tenemos el sempiterno México-Estados Unidos. El partido entre las dos selecciones más potentes de la CONCACAF ha sido uno de los que más rivalidad ha despertado a lo largo de los tiempos. El año pasado los aztecas vencieron a los yankees en la final de la Copa Oro (1-0).
9. España - Portugal
Dejamos el derbi ibérico para el final. Un partido que se ha repetido muchísimo en los últimos torneos internacionales. En el último Mundial, partidazo con hat-trick de Cristiano Ronaldo (3-3). En la Eurocopa de 2012 pasó España tras una dramática tanda de penaltis (0-0 y 4-2). En 2010, Llorente y Villa ajusticiaron a los lusos en octavos (1-0), mientras que en la Euro 2004 fue Nuno Gomes el que dejó KO a España en grupos (1-0).
8. Inglaterra - Alemania
Esta rivalidad va más allá del terreno de juego. Las dos Guerras Mundiales fomentaron el odio entre las dos selecciones. En 1966, los pross ganaron su único Mundial ante los alemanes (4-2) gracias a un gol que no entró. Una de las decisiones más controvertidas de la historia.
7. Francia - Alemania
El duelo entre teutones y galos tampoco se queda atrás. La rivalidad histórica de ambos países va más allá de lo futbolístico incluso. En la pasada Eurocopa se enfrentaron en semifinales, con triunfo final para el conjunto galo (2-0)
6. Brasil - Alemania
Empezamos las rivalidades intercontinentales. Brasil y Alemania son las dos mejores selecciones de la historia y en los mundiales han dejado partidos inolvidables. En 2002, la canarinha ganó su quinto título tras derrotar a los europeos en la final (2-0), gracias a un doblete de Ronaldo. En 2014 la venganza teutona fue terrible: le endosaron un 1-7 histórico a Brasil en casa. La noche más negra de la historia del país sudamericano.
5. España - Italia
La rivalidad entre estas dos selecciones se ha acentuado mucho en la última década. Todo comenzó en la Eurocopa 2008, en aquella histórica tanda de penaltis (0-0 y 4-2) que tuvo su 'continuación' 4 años después en la final de Kiev (4-0). Tras las semis de la Copa Confederaciones de 2013 (0-0 y 7-6), Italia por fin pudo tomarse la revancha en la última Eurocopa (2-0)
4. Argentina - Uruguay
Volviendo a Sudamérica, no podemos olvidarnos de los Argentina - Uruguay. El Clásico del Río de la Plata se vive con la máxima pasión con la que se puede sentir este deporte. Una rivalidad centenaria. Histórico fue, entre otros, el de 2009, en la que Argentina se clasificó para el Mundial de Sudáfrica ganando en cancha contraria (0-1).
3. Alemania - Argentina
Otro duelo histórico entre dos titanes del fútbol. La final del Mundial 1986 que se llevó Maradona, la de 1990 en la que Alemania se cobró su venganza o los mundiales de 2006, 2010 y 2014 en los que los teutones fueron la bestia negra de la albiceleste, pruebas de la rivalidad entre ambas
2. Alemania - Italia
En Europa el mayor clásico es sin duda este. Alemania e Italia son las dos selecciones con más títulos mundiales tras Brasil (4 cada una) y siempre se han disputado la 'corona' por el fútbol de nuestro continente. Inolvidable fue la semifinal del Mundial 2006, donde la azzurra ganó en casa a la Manschaft. Algo que siempre había ocurrido en competición oficial hasta la pasada Eurocopa (1-1 y 6-5 en penaltis)
1. Argentina - Brasil
El clásico de Sudamérica es por antonomasia el clásico de selecciones a nivel mundial. La más laureada de todas, Brasil, contra su eterno rival en el continente y otra de las más grandes de la historia. De Maradona y Pelé a Messi y Neymar. En la pasada Copa América ya se enfrentaron y ganó Brasil, aunque con muchísima polémica (2-0)