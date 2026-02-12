Los 10 clubes más ricos de la MLS en el 2026 - rankeados

La Major League Soccer ha crecido a pasos agigantados y está experimentando un auge como nunca antes, ya que los clubes de los Estados Unidos y Canadá han alcanzando valores asombrosos en este 2026.



Fue en 1996 cuando la liga estadounidense comenzó su camino, aumentando en tamaño, prominencia y relevancia durante los últimos 30 años. El torneo se ha caracterizado por hacer fichajes de grandes futbolistas como el inglés David Beckham, el sueco Zlatan Ibrahimovic, el alemán Thomas Müller, el surcoreano Son Heung-Min, el uruguayo Luis Suárez y el argentino Lionel Messi, sumado a las inversiones de propietarios famosos como los actores Matthew McConaughey y Will Ferrell, así como del basquetbolista greco-nigeriano Giannis Antetokounmpo. Todo esto ha conseguido que la MLS tenga una audiencia global.



Con más miradas puestas en la liga norteamericana y más dinero, los clubes han conseguido enormes beneficios financieros. Según datos de Sportico, ahora hay cinco clubes valorados en más de mil millones de dólares, mientras que el valor promedio de un equipo ronda los 767 mdd.



Es momento de que conozcas cuáles son los diez equipos más ricos del fútbol estadounidense de cara a la temporada 2026:

10. San Diego FC (765 mdd)

San Diego FC | Manuel Velasquez/GettyImages

Cerrando el Top 10 está el club de expansión más reciente de la liga. Este equipo de la Conferencia Oeste sólo necesitó una temporada en la MLS para alcanzar un valor superior al de otros veinte clubes de la competencia.



La escuadra de con apenas dos años de vida está valorada en 765 mdd, a pesar de ser uno de los cuatro clubes con sede en California.



Rápidamente, el conjunto californiano generó una sólida afición y su llegada a la final de la Conferencia Oeste, tras liderar la división en la temporada regular, le valió una importante bonificación económica.

9. FC Cincinnati (790 mdd)

FC Cincinnati (790 mdd) | Jeff Dean/GettyImages

Con una valoración de 790 mdd, los Orange and Blue experimentaron un aumento del 9% en comparación con su valor de la campaña pasada, manteniéndose como el noveno más rico de la MLS.



Quizás la falta de una estrella de renombre que atraiga a un público más amplio fuera de la ciudad sea un factor en contra.



Del mismo modo, los de Ohio tampoco han ganado la MLS Cup, lo que brinda ganancias económicas y gloria en el juego.

8. Columbus Crew SC (800 mdd)

Columbus Crew SC | Kirk Irwin/GettyImages

A diferencia del FC Cincinnati, The Crew sabe lo que se siente coronarse campeón de la MLS, pero no ha tenido éxito en los últimos años. Aún así, su valoración le da al club un motivo de celebración.



Aun cuando quedaron en séptimo lugar de la Conferencia Este la temporada anterior y quedar eliminado de los Playoffs en la primera ronda, los de Ohio aumentaron su valoración un 10%.



Si una campaña decepcionante puede producir tales resultados, es fácil imaginar lo que una temporada exitosa podría traerles, sobre todo en año mundialista.

7. Austin FC (910 mdd)

Austin FC | Scott Wachter/GettyImages

Ser el séptimo equipo más rico sería un logro honorable para la mayoría de los clubes de la competencia, pero para The Oaks representa un retroceso.



El año pasado estaban ubicados en el sexto lugar y aunque los Verdes aumentaron su valor un 5%, fueron superados por el Seattle Sounders.



El ganador del Oscar, Matthew McConaughey, es el propietario minoritario y por eso, quizás, se espera que el club alcanzara el mismo nivel que escuadras como el Inter Miami o Los Ángeles FC, pero por ahora no alcanza los cinco primeros sitios.

6. Seattle Sounders (915 mdd)

Seattle Sounders | David Berding/GettyImages

El Delirio Verde le quitó su lugar al Austin FC. Los campeones e la MLS Cup 2019 tienen un patrimonio neto de 915 mdd, lo que los convierte en el tercer equipo más rico de la Conferencia Oeste.



No obstante, las Sirenas dejaron mucho que desear la campaña pasada porque fueron eliminados en la primera ronda de los Playoffs a manos del Minnesota United.



De cualquier forma, los de Washington recaudaron alrededor de 9.6 mdd por su participación en el Mundial de Clubes del 2025. Al mismo tiempo, el equipo se hizo de dos mdd por ganar la Leagues Cup 2025.

5. New York City FC (1.120 mdd)

New York City FC | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

Los Pigeons ocupan la mitad del Top 10 tras un aumento del 12% en su valor después de los últimos doce meses.



Este es el primero de los cinco clubes que superan los mil millones de dólares. Como única escuadra de la MLS que compite en el mercado neoyorquino, el NYCFC cuenta con una enorme afición, que se extiende por los cinco distritos.



También es propiedad de City Football Group – propietario también del Manchester City de Inglaterra – y de los Yankees de Nueva York de la Major League Baseball, una combinación ganadora en la junta directiva, incluso antes de que el fútbol entre en la ecuación.

4. Atlanta United (1.140 mdd)

Atlanta United | Matthew Dingle - Atlanta United/GettyImages

Es otro de los equipos en un mercado masivo, aumentando su valor un 6% durante el último año, sin embargo, no ha podido superar el cuarto puesto.



Gran parte del éxito de The Five Stripes se debe a su afición, que constantemente llena el Mercedes-Benz Stadium.



Las asistencias récord se han convertido en una norma en Georgia, tanto que lo sitúan en el mismo nivel que otros deportes con sede en Atlanta, algo que no muchos clubes de la MLS pueden presumir.

3. LA Galaxy (1.170 mdd)

LA Galaxy | Liza Rosales/ISI Photos/GettyImages

No es para menos, se trata del equipo más ganador de la competencia. La temporada 2025 disipó cualquier duda sobre la magnitud de la marca y la organización de los californianos.



El equipo pasó de ganar la MLS Cup a tener una campaña pésima, acabando como penúltimo lugar de la Conferencia Oeste con apenas 30 puntos en 34 compromisos.



A pesar de esto, los Galácticos incrementaron su valoración un 5% para consolidar su valor de 1.170 mdd.



El legado del club, sumado a sus patrocinios y su éxito histórico, con seis MLS Cup, contribuyó a mantener al equipo entre los tres clubes más ricos de la liga aun cuando se metieron en una lamentable crisis.

2. Los Ángeles FC (1.400 mdd)

Los Ángeles FC | Rich Lam/GettyImages

Hay un salto de casi tres mdd entre La Galaxy y su rival LAFC. Los campeones de la MLS Cup 2022 tienen un valor asombroso, lo que los corona como el equipo más rico de la Conferencia Oeste, uno que pudo permitirse el traspaso récord de Son Heung-min.



Estas impactantes cifras son, aunque parezca mentira, un retroceso para los californianos, que se clasificaron como el club más rico de toda la MLS el año pasado.



Aun así, alzar la MLS Cup 2026 podría devolver a los Black & Gold al primer puesto, siempre y cuando tomen las decisiones correctas tanto dentro como fuera de la cancha.

1. Inter Miami (1.450 mdd)

Inter Miami | MARCOS PIN/GettyImages

¿Había dudas? El vigente campeón de la MLS Cup es el club más rico de la liga. Durante el último año, las Garzas aumentaron su valoración con un asombroso 22% gracias a su éxito avasallador.



El cuadro rosa se llevó a casa alrededor de 21.1 mdd por clasificarse a los octavos de final del Mundial de Clubes 2025 y luego cobró 300 mil dólares adicionales por ganar la MLS Cup.



Combinado con el alcance global de su copropietario David Beckham, la figura del astro mundial Lionel Messi y una ferviente afición en el sur de Florida, el club de la Conferencia Este marcó la pauta en la MLS durante los últimos doce meses.