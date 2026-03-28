Los 10 entrenadores que más tiempo han durado en un mismo club

En los últimos días se ha especulado mucho sobre la renovación de Diego: el 'Cholo' Simeone como director técnicod el Atlético de Madrid. En caso de consumarse, el estratega argentino se mantendría como el segundo entrenqdor en activo con más años dirigiendo a un mismo equipo, y estaría muy cerca de meterse entre los 10 entrenadores con más tiempo en un mismo club de todos los tiempos.

💣🚨 ÚLTIMA HORA: Diego Simeone seguirá siendo el entrenador del Atlético de Madrid para la temporada 2026/27, con la posibilidad de extender su contrato un año más allá de 2027.



El club y el entrenador ya han hablado y llegado a un acuerdo. Ni el club ni el entrenador activarán… pic.twitter.com/lTv5ctSROv — Atleti Offside (@Atleti_Offside) March 27, 2026

A través de este artículo, compartimos con ustedes quiénes son esos 10 hombres que estamparon su nombre en la historia de distrintos clubes, demostrando lealtad en una industria que rara vez presta atención a ello.

10. Thomas Schaff, Werder Bremen (14 años)

Un hombre que nació para ser historia en el Werder Bremen. Ahí pasó de entrenador juvenil a mandamás del primer equipo, en el año de 1999. Salvó al club del descenso, y, tan solo un mes después, conquistó como estratega la Copa de Alemania.



En la temporada 2003/04 ganó el torneo local y la DFB-Pokal, e hizo del Bremer un equipo constante en la UEFA Champions League.

9. Miguel Muñoz, Real Madrid (14 años)

Miguel Muñoz | Gianni Ferrari/GettyImages

Debutó como entrenador en 1959 y se convirtió en el primer estratega en ganar la Copa de Europa como jugador y como entrenador. También logró quedarse con nueve ligas, dos copas de Europa, dos copas del generalísimo y una copa Intercontinental.



También dirigió al Granada, a las Palmas y al Sevilla, después tomó las riendas de la selección español en 1982. Fue subcampeón de la Eurocopa en 1984, llegó a los cuartos de final en 1986 y participó en la Euro un par de años después. Lamentablemente para él, nunca logró ganar un título como entrenador de España.





8. Valeri Vasílievich Lobanovski, Dinamo de Kiev (16 años)

🇺🇦⚽ En 1939, nació el entrenador soviético Valeri #Lobanovski. Convirtió al Dynamo de Kiev en el primer equipo soviético en ganar un título continental, y fue el técnico que más trofeos ganó durante el siglo XX. pic.twitter.com/WJFyXOC6aD — Histoporte (@histoporte_) January 6, 2025

El futbolista en cuestión debutó como estratega en el Dnipro, antes de regresar al Dinamo de Kiev, en 1974. En este equipo, Valeri marcó época. Su hegemonía rusa en el fútbol soviético lo mantuvo en la cima durante casi dos décadas, tiempo en el cual ganó ocho ligas, seis copas, dos Recopas de Europa y una Supercopa europea. Con la Unión Soviética, logró un bronce olímpico en 1976 y un subcampeonato de la Eurocopa en 1988.

7. Foppe de Haan, Heerenveen (17 años)

EredivisieSC Heerenveen v Feyenoord Rotterdam - Eredivisie | ANP/GettyImages

Foppe de Haan se forjó como entrenador comandando al Heerenveen. Ocupó la dirección técnica del equipo en 1992, luego de una destaca participación en las inferiores del equipo. Ya en el cuadro mayor, logró el ascenso a la Eredivisie en 1993 y estuvo cerca de conseguir el campeonato en el año 2000.



No obstante, esta derrota tuvo un gran consuelo. Y es que le permitió clasificar a la UEFA Champions League. Entre 2006 y 2007 conquistó un par de Eurocopas, siendo el estratega de la selección Sub-21 de Países Bajos.

6. Frank Schmidt, Heidenheim (18 años)

Eintracht Frankfurt - 1. FC Heidenheim | picture alliance/GettyImages

Llegó al equipo en el año 2007 y desde entonces se mantiene como su director técnico, logrando una transformación total en el ADN de la institución. Llegó como interino, pero con base en resultados se consolidó en sus respectivas divisiones.



En el año 2023, consumó el anhelado ascenso a la Bundesliga y los clasificó por vez primera a competencias europeas.

5. Arsène Wenger, Arsenal (22 años)

Meeting – 50th UEFA Ordinary Congress | Harry Murphy - UEFA/GettyImages

Sin lugar a dudas, uno de los entrenadores más influyentes en el fútbol moderno. Comenzó con el Nancy, ganó la liga francesa con el Mónaco en el año de 1988 y en 1991 forjó un gran legado en Japón, con el Nagoya Grampus.



Sin embargo, fue hasta 1996 cuando llegó al Arsenal y forjó un gran legado. Con los londinenses alzó una importante serie de campeonatos y estableció una metodología que aún en la actualidad llama poderosamente la atención en lo que respecta a la preparación y el desarrollo de los futbolistas.

4. Alex Ferguson, Manchester United (27 años)

Tottenham Hotspur v Manchester United - UEFA Europa League Final 2025 | Alex Pantling - UEFA/GettyImages

Comenzó a brillar en Escocia, con el Saint Mirren y el Aberdeen, acabando con el dominio del Celtic y de los Rangers. Después saltó a la Premier League y lo ganó todo con el Manchester United.



Desde 1983 hasta el 2013, Alex Fergunson conquistó ligas, copas, Champions League y alcanzó un triplete histórico, en 1999. Se reinventó en distintas ocasiones, llevando por buen puerto a figuras como Cantona, Beckham, Rooney y Cristiano Ronaldo.



Se retiró en 2013, y desde entonces, el Manchester United no ha vuelto a ser el protagonista que tenía a las potencias suspirando por él… y temiéndole.

3. Ronnie McFall, Portadown (30 años)

Soccer - Irish Football League - Linfield v Portadown | Paul Marriott - EMPICS/GettyImages

Un entrenador que priorizaba la estabilidad de sus equipos, logrando altos niveles de resistencia y despertando en ellos un gran sentido de lealtad. Un histórico en el Portadown, su ciudad natal, y en donde dirigió durante casi 30 años. Más allá de los reflectores y los campeonatos, lo de Ronnie McFall destaca por su amplio sentido de identidad.

2. Guy Roux, Auxerre (42 años)

OGC Nice v Olympique Marseille - Ligue 1 | John Berry/GettyImages

Roux y Auxerre, un hombre y un club que nacieron para ser uno mismo. Dirigió al equipo desde 1961 hasta el 2005, y los llevó de ser una escuadra modesta en el fútbol de Francia a un referente habitual en una de las ligas más importantes de Europa.



Con él en el banquillo, el Auxerre conquistó la Ligue 1 en la temporada 1995-96 y ganó cuatro copas de Francia.

1. Willie Maley, Celtic de Glasgow (43 años)

Willie Maley | Mirrorpix/GettyImages

El primer entrenador de un club sumamente exitoso, como lo es el Celtic. Sin lugar a dudas, un gigante de Escocia. Con él en el banquillo, el equipo ganó un total de 30 títulos, repartidos en 16 campeonatos de liga y 14 copas de Escocia. Estuvo al frente durante 43 años consecutivos, y su legado quedó inmortalizado en el lema del Celtic: No es su credo ni su nacionalidad lo que cuenta; es el hombre en sí.

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