Generalmente, la ventana de enero es un momento complicado para arrebatar estrellas a sus clubes, y el Barcelona suele priorizar una parte específica del mundo cuando llega el frío.

Es la época en la que el Barça sondea el mercado sudamericano, optando habitualmente por apuestas de bajo riesgo con la esperanza de obtener un beneficio rápido o, mejor aún, convertir a los recién llegados en estrellas del panorama europeo.

Aunque el gigante catalán tiene el prestigio para atraer a quien desee, su mayor inversión invernal resultó ser un negocio catastrófico. Su historial de enero no parece precisamente una alineación de estrellas; aquí están los 10 fichajes de enero más caros en la historia del club.

10. Maxi López (6.5 millones de euros desde River Plate)

New player of the FC Barcelona Argentini | LLUIS GENE/GettyImages

Antes de verse envuelto en polémicas extracancha con Mauro Icardi, López llegó a Europa con 20 años para enfrentarse a los focos de Barcelona. El club recurrió al joven delantero argentino tras una lesión de Henrik Larsson, a pesar de que López apenas había sido prolífico en su etapa en River Plate. Su carrera culé alcanzó su punto máximo apenas un mes después de llegar, al marcar en una victoria de Champions contra el Chelsea. En 18 meses ya estaba cedido en el Mallorca y, tras una mala temporada allí, el Barça lo vendió al Lokomotiv de Moscú por 2 millones de euros.

9. Matheus Fernandes (7 millones de euros desde Palmeiras)

FC Barcelona v Gimnastic de Tarragona - Friendly Match | Eric Alonso/GettyImages

Periodistas brasileños quedaron atónitos cuando Matheus Fernandes aterrizó en Barcelona en 2020. El consenso era que el mediocentro del Palmeiras estaba a años luz del nivel necesario para brillar en el Camp Nou. Apenas jugó durante su cesión en el Valladolid y solo disputó 17 minutos con el Barça antes de que el club admitiera el error. Le rescindieron el contrato cuando aún le quedaban cuatro años, pero el jugador demandó al club por despido improcedente. El juez falló a su favor, obligando al Barça a pagar otros 8.5 millones de euros.

8. Ronald de Boer (7.5 millones de euros desde Ajax)

Spanish Soccer - Primera Division - Barcelona v Racing Santander | Matthew Ashton - EMPICS/GettyImages

Aunque llegaron juntos en enero de 1999 para jugar bajo las órdenes de Louis van Gaal, separamos a los gemelos en esta lista. Ronald, el menos aclamado de los dos en España, no duró mucho. Pese a ser un centrocampista goleador en los 90, solo marcó una vez en 33 partidos de Liga y optó por marcharse al Rangers en el verano de 2000.

7. Frank de Boer (7.5 millones de euros desde Ajax)

Boer, Frank de /1 | ullstein bild/GettyImages

Frank, quien ciertamente fue mejor jugador que entrenador, decidió quedarse tras la destitución de Van Gaal. Fue una figura instrumental durante sus tres años y medio en el club. Superó un escándalo de dopaje por nandrolona en 2001 sin mayores consecuencias y disputó 144 partidos de Liga antes de retirarse tras pasar por Turquía, Escocia y Catar.

6. Emerson Royal (12 millones de euros desde Atlético Mineiro)

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA | JOSEP LAGO/GettyImages

Solo jugó tres partidos oficiales con el Barça, pero una exitosa cesión en el Betis permitió al club obtener una buena ganancia. De hecho, el Barça sacó hasta 18 millones de euros de beneficio neto cuando el Tottenham lo fichó por 30 millones de euros en 2021. Tres años antes, los azulgranas solo habían pagado 12 millones de euros por él.

5. Yerry Mina (12.4 millones de euros desde Palmeiras)

Barcelona v Real Sociedad - La Liga | Quality Sport Images/GettyImages

Al igual que Emerson, este fue un caso de éxito financiero. Yerry Mina solo jugó cinco partidos de liga, pero el club logró venderlo por 30 millones de euros al Everton. Teniendo en cuenta su breve paso por Cataluña, fue sorprendente que el Barça consiguiera sacar esa cifra a los "Toffees".

4. Martin Braithwaite (18 millones de euros desde Leganés)

Athletic Club v FC Barcelona - La Liga Santander | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Técnicamente fue un fichaje de febrero, pero la naturaleza del trato causó indignación en España. El Barça recibió permiso para fichar al danés fuera de plazo como "fichaje de emergencia" por una plaga de lesiones, pero al Leganés no se le permitió fichar un sustituto. El club pagó su cláusula de 18 millones de euros, dejando al Leganés indefenso. Braithwaite pasó dos años y medio como un parche, anotando 5 goles en 44 partidos de Liga.

3. Vitor Roque (30 millones de euros desde Athletico Paranaense)

FC Barcelona v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

El joven brasileño podría tener otra oportunidad en Europa, pero su traspaso en 2023 llegó demasiado pronto. Lo que llamó un "sueño hecho realidad" se convirtió en pesadilla; llegó a decir que "no sonreía" con la camiseta azulgrana. Tras una cesión al Betis, regresó a su país a principios de 2025, recuperando el Barça gran parte de la inversión inicial.

2. Ferran Torres (55 millones de euros desde el Manchester City)

Racing Santander v FC Barcelona - Spanish Copa del Rey | Soccrates Images/GettyImages

Aunque pareció caro en su momento, el fichaje de Ferran ha terminado dando frutos. Tras un breve paso por el City de Guardiola, el Barça aprovechó la oportunidad para traerlo de vuelta a España. Bajo el mando de Hansi Flick, tras suceder a Xavi, su carrera ha explotado, registrando sus mejores cifras goleadoras. Con los problemas físicos de Lewandowski en la temporada 2025-26, "El Tiburón" está siendo clave para el actual campeón español.

1. Philippe Coutinho (135 millones de euros desde Liverpool)

FC Barcelona v Real Betis - La Liga Santander | Eric Alonso/GettyImages

Es, sin duda, la "obra maestra" de los errores financieros del club. Superestrella en el Liverpool, el Barça pagó un precio obsceno tras una persecución agotadora. Los informes sitúan la cifra en 135 millones de euros, aunque podría ser más según las variables. Nunca hubo un plan real para él; se le utilizó fuera de su posición y su rendimiento fue una sombra de lo visto en Anfield. Se le reconoce como el mayor error de traspaso en la historia del club.