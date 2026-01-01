Los 10 fichajes más caros en la historia de Tigres UANL - rankeados

Durante gran parte del siglo XX, los Tigres de la UANL fueron un equipo que navegaba entre la medianía y la lucha por la permanencia. Sin embargo, la historia cambió radicalmente cuando la cementera CEMEX decidió inyectar una gestión corporativa y recursos financieros sin precedentes en el fútbol mexicano.

En más de una década, el equipo de San Nicolás de los Garza ha reventado el mercado una y otra vez, repatriando a figuras mexicanas desde Europa y desmantelando a sus rivales directos en la Liga MX a golpe de talonario. La filosofía de "La U" se basa en tener una plantilla que envidiaría cualquier equipo del continente.

Aunque el mejor jugador de su historia, André-Pierre Gignac, llegó como agente libre, la directiva felina no ha escatimado en pagar traspasos estratosféricos para rodear al francés.

En Sports Illustrated, clasificamos las 10 transferencias más costosas en la historia del club, analizando el precio, el contexto y el rendimiento de cada inversión.

10. Lucas Zelarayán

Tigres UANL v Queretaro - Torneo Apertura 2017 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Cifra estimada: $8 millones USD

Procedencia: Belgrano (Argentina)



El "Chino" llegó como una promesa del fútbol argentino y se fue como una leyenda de culto. Zelarayán tenía una magia diferente; era capaz de meter goles de tiro libre imposibles y de driblar en una baldosa. Sin embargo, su paso estuvo marcado por la intermitencia de titularidades bajo el mando del "Tuca" Ferretti, quien a veces lo sacrificaba por el orden táctico.



A pesar de ello, fue decisivo en finales, especialmente en la de 2016. Lo interesante de su caso es la ingeniería financiera: Tigres lo compró caro, pero lo vendió aún más caro al Columbus Crew de la MLS (cerca de 10-12 millones según variables), siendo uno de los pocos casos donde el club recuperó y ganó dinero con una transferencia internacional.

9. Guido Pizarro

Chivas v Tigres UANL - Final Torneo Clausura 2023 Liga MX | Refugio Ruiz/GettyImages

Cifra estimada: $8.5 - $9 millones USD

Procedencia: Sevilla FC (España)



El "Conde" ya era un ídolo antes de irse. Tras una primera etapa brillante, Guido Pizarro emigró al Sevilla de España para cumplir el sueño europeo. Sin embargo, Tigres sabía que su mediocampo había perdido el equilibrio sin el argentino.



En una operación de "repatriación" que se ha vuelto sello de la casa, la directiva desembolsó una cifra cercana a los 9 millones de dólares en 2018 para traerlo de vuelta.



La inversión, aunque alta para un jugador de contención, se pagó sola con liderazgo. Pizarro regresó para tomar el gafete de capitán y levantar múltiples títulos, incluyendo la ansiada Liga de Campeones de la Concacaf en 2020 y Ligas locales.

8. Jesús Angulo

Atlas v Tigres UANL - Torneo Apertura 2024 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Cifra estimada: $8 - $9 millones USD

Procedencia: Atlas



Cuando Tigres pone la mira en el talento nacional, rara vez falla el tiro. Tras el bicampeonato del Atlas, Jesús Angulo se convirtió en el defensor mexicano más cotizado del mercado.



Tigres necesitaba rejuvenecer una zaga que envejecía y no dudó en pagar cerca de 8 millones de dólares por el "Stitch".



El fichaje fue estratégico: un defensa zurdo, capaz de jugar como central o lateral, y con proyección de Selección Nacional. Angulo encajó de inmediato en el sistema de Miguel Herrera y posteriormente de Robert Dante Siboldi y Veljko Paunovic.

7. Andy Delort

FBL-CONCACAF-TIGRES-HEREDIANO | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Cifra estimada: $9 millones USD

Procedencia: SM Caen (Francia)



Este es, quizás, el único "manchón" en términos de rendimiento dentro de este top. En 2016, embriagados por el éxito rotundo de Gignac, la directiva de Tigres intentó replicar la fórmula trayendo a otro delantero francés de la Ligue 1.



Andy Delort llegó con un cartel prometedor y un costo de transferencia que rondaba los 9 millones de dólares, una fortuna para la época.



La idea era formar una dupla letal gala, pero la adaptación de Delort nunca llegó. A la sombra de Gignac y sin los minutos necesarios, su paso por México fue efímero.



Aunque fue parte del plantel campeón del Apertura 2016 ante América, su aporte fue marginal. Regresó a Francia poco después, donde retomó su nivel, dejando la sensación de que en Tigres faltó paciencia, pero sobró dinero.





6. Jürgen Damm

Pumas UNAM v Tigres UANL - CONCACAF Champions League 2016/17 | Hector Vivas/GettyImages

Cifra estimada: $9 - $10 millones USD

Procedencia: Pachuca



En el Draft de 2015, Tigres dio un golpe sobre la mesa que retumbó en todo el país. Pagaron una cifra que, según reportes de la época, osciló entre los 9 y 10 millones de dólares por la joven promesa del Pachuca, Jürgen Damm.



Era el jugador más rápido de la liga y se esperaba que fuera la próxima gran exportación a Europa.



El paso de Damm por Tigres es un tema de debate constante entre la afición. Si bien fue parte fundamental de la época dorada, ganando cuatro títulos de Liga y siendo clave en la final de 2015 ante Pumas con sus desbordes, la crítica siempre apuntó a su falta de precisión en el último toque.

5. Diego Lainez

Tigres UANL v Puebla - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Cifra estimada: $10 millones USD (Préstamo + Compra obligatoria)

Procedencia: Real Betis (España)



La repatriación del "Factor". Tras un paso complicado por el Betis y el Braga, Diego Lainez necesitaba relanzar su carrera y Tigres necesitaba desequilibrio por las bandas.



La operación fue compleja: un préstamo inicial con una cláusula de compra obligatoria que, sumando bonos y salarios, elevó el paquete total a cerca de 10 millones de dólares.



Al principio, la crítica fue feroz. Se le acusaba de no pesar en el juego. Sin embargo, bajo la tutela de Robert Dante Siboldi, Lainez maduró. Fue pieza clave en el título del Clausura 2023 ante Chivas, asistiendo y generando juego.



Su evolución de ser un regateador individualista a un jugador de equipo justificó la fuerte inversión, recuperando su nivel de Selección Nacional.

4. Nicolás Ibáñez

Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Cifra estimada: $11 millones USD

Procedencia: Pachuca



La política de Tigres es simple: debilita al rival y fortalécete a ti mismo. En enero de 2023, compraron al campeón de goleo vigente y figura del Pachuca campeón, Nicolás Ibáñez.



La cifra de 11 millones de dólares fue escandalosa para un mercado interno, pero aseguraba goles.



"Nico" llegó sabiendo que tendría que alternar o compartir cancha con la leyenda Gignac. Lejos de ser un problema, su adaptación fue ejemplar. Ha respondido con goles cruciales, incluyendo tantos en liguillas y finales.

3. Fernando Gorriarán

Tigres UANL v Cruz Azul - CONCACAF Champions Cup | Azael Rodriguez/GettyImages

Cifra estimada: $12 - $13 millones USD

Procedencia: Santos Laguna



El motor uruguayo. Santos Laguna ha sido históricamente la "cantera" favorita de compras para Tigres, y Gorriarán es uno de los mejores ejemplos.



A finales de 2022, los felinos pagaron una cifra superior a los 12 millones de dólares por el mediocampista más dinámico de la Liga MX.



Gorriarán no es un goleador, ni un "10" clásico, pero hace todo bien. Recupera, presiona, distribuye y pisa el área. Su impacto fue inmediato, dándole a Tigres una intensidad que había perdido en el medio sector.



Fue fundamental para el título de 2023 y se ha mantenido como un titular indiscutible, demostrando que la inversión en el "trabajo sucio" también paga dividendos.

2. Juan Brunetta

Tigres UANL v Atlas - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Cifra estimada: $13 - $14 millones USD

Procedencia: Santos Laguna



Siguiendo la línea de comprar a la figura del torneo, Tigres adquirió a Juan Brunetta a principios de 2024. El argentino venía de ser el mejor jugador de la Liga MX con Santos, liderando en asistencias y goles generados. La operación rondó los 14 millones de dólares, una cifra que solo clubes con el respaldo de CEMEX pueden manejar.



Brunetta llegó para ser el nexo entre el mediocampo y Gignac. Su calidad técnica, visión de juego y pegada de media distancia elevaron el techo ofensivo del equipo.



Aunque tuvo un periodo de adaptación natural, su calidad ha quedado de manifiesto, siendo el cerebro detrás de la ofensiva felina en el último año y medio.

1. Ángel Correa

Tigres UANL v Toluca - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Cifra estimada: $16 - $18 millones USD

Procedencia: Atlético de Madrid (España)



Llegamos a la cima, y no podía ser otro. El fichaje que rompió el mercado de la Liga MX y de la Concacaf en el verano de 2025.



Tigres buscaba un golpe mediático y deportivo definitivo tras perder la final anterior, y puso sus ojos en un Campeón del Mundo vigente: Ángel Correa.



La negociación con el Atlético de Madrid fue ardua, pero la chequera felina logró lo impensable: traer a un jugador de élite europea, aún en plenitud, por una cifra récord que se estima entre los 16 y 18 millones de dólares. La llegada de "Angelito" paralizó Monterrey.



Correa no vino de vacaciones; vino a ganar. Su movilidad, regate y experiencia internacional le dieron a Tigres una dimensión ofensiva imparable.



Con este fichaje, Tigres no solo compró a un jugador, compró la confirmación de que es el equipo más poderoso del continente.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX