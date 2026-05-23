Los 10 futbolistas con más goles en un año calendario en la historia - rankeados

Cada comienzo de año llega acompañado de nuevos objetivos. Algunos buscan entrenar más, otros ahorrar dinero o cambiar hábitos. En el fútbol, en cambio, la meta para los delanteros suele ser siempre la misma: hacer goles. Y cuantos más, mejor.

A lo largo de la historia hubo atacantes que cumplieron con creces, otros que quedaron cerca y algunos que directamente rompieron todos los límites imaginables. Temporadas donde parecía que marcar era una costumbre y no una excepción, acumulando cifras que todavía hoy resultan difíciles de creer.

En esta nota repasamos a los futbolistas que más goles marcaron en un mismo año calendario, una lista repleta de leyendas que dejaron actuaciones históricas y récords que marcaron para siempre al deporte más lindo del mundo.

Ranking Jugador Goles Año Club / Selección 1. Lionel Messi 91 2012 Barcelona / Argentina 2. Gerd Müller 85 1972 Bayern Múnich / Alemania Occidental 3. Pelé 75 1958 Santos / Brasil =4. Pelé 72 1965 Santos / Brasil =4. Zico 72 1979 Flamengo / Brasil =4. Romario 72 2000 Vasco da Gama / Brasil =7. Robert Lewandowski 69 2021 Bayern Múnich / Polonia =7. Cristiano Ronaldo 69 2013 Real Madrid / Portugal 9. Kylian Mbappé 66 2025 Real Madrid / Francia 10. Cristiano Ronaldo 63 2012 Real Madrid / Portugal

Lionel Messi y el récord histórico de goles en un año calendario

FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ZARAGOZA | JOSEP LAGO/GettyImages

Como sucede con muchos de los grandes récords del fútbol, el dueño de esta marca es Lionel Messi. El rosarino firmó en 2012 el año más goleador de un solo jugador que se haya visto jamás, con un total de 91 tantos entre el Barcelona (79) y la selección argentina (12).

El mejor de todos los tiempos, el que hace de la rutina algo extraordinario, disputó apenas 69 partidos en todo el año, lo que le permitió sostener un promedio demoledor de un gol cada 66 minutos. Lionel tuvo la misma cantidad de dobletes que de encuentros sin convertir: 22. Un nivel de regularidad y explosión que no se volverá a ver por mucho tiempo.

Como no podía ser de otra manera, Messi fue premiado con el Balón de Oro 2012, en una época en la que el premio todavía se entregaba tomando en cuenta el rendimiento del año calendario. Sin embargo, semejante producción individual no se tradujo en una temporada repleta de títulos para el Barcelona, que solo pudo conquistar la Copa del Rey pero se quedó sin La Liga, la Supercopa de España y la Champions League.

Otros máximos goleadores en un año calendario en la historia del fútbol

Gerd Mueller, Bayern Muenchen | ullstein bild/GettyImages

Los 91 goles de Lionel Messi en 2012 le permitieron superar una marca que durante décadas perteneció a Gerd Müller con 85 tantos en 1972, repartidos entre el Bayern Múnich y la selección de Alemania Occidental.

De todos modos, existe una historia que todavía genera debate alrededor de ese récord. La Federación de Fútbol de Zambia sostiene que Godfrey Chitalu superó la barrera de los 100 goles ese mismo año jugando para Kabwe Warriors y la selección nacional. Sin embargo, la FIFA nunca validó oficialmente esa cifra debido a la falta de registros confiables y documentación estadística de la época, por lo que sus números no aparecen en los libros oficiales.

Más atrás en la lista aparecen otras leyendas históricas del fútbol mundial. Pelé ocupa el tercer lugar con 75 goles en un año calendario, mientras que otros dos íconos brasileños como Zico y Romário también dejaron su huella con impresionantes registros de 72 tantos cada uno.

Más cerca en el tiempo, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski y Kylian Mbappé completan este selecto grupo de goleadores de la era moderna, mientras que Viktor Gyökeres quedó muy cerca de sumarse gracias a los 62 tantos que marcó en 2024 entre el Sporting Lisboa y la selección de Suecia.