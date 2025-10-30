Los 10 futbolistas con mejores salarios de la MLS 2025

La Major League Soccer (MLS) continúa consolidándose como una liga atractiva para las grandes estrellas del fútbol mundial, combinando crecimiento deportivo con poderío económico.

Cada temporada, los salarios reflejan la ambición de los clubes por atraer talento internacional y elevar el nivel competitivo del torneo.

Desde veteranos europeos hasta figuras latinoamericanas y asiáticas, el ranking de los futbolistas mejor pagados de la MLS en 2025 muestra la diversidad y el impacto global de una liga en plena expansión.

10. Hany Mukhtar - Nashville SC ($5.3M)

Inter Miami CF v Nashville SC - 2025 MLS Cup Playoffs | Leonardo Fernandez/GettyImages

El futbolista alemán se mantiene como la estrella indiscutible del Nashville y uno de los pocos jugadores fuera de las grandes urbes que justifican un salario de este calibre. Su capacidad creativa es el motor de su equipo.

9. Jonathan Bamba - Chicago Fire ($5.6M)

Philadelphia Union v Chicago Fire FC - 2025 MLS Cup Playoffs | Roger Wimmer/ISI Photos/GettyImages

La inversión del Chicago Fire en el delantero marfileño subraya la necesidad del club de encontrar una figura ofensiva dominante que lo regrese a la élite de la Conferencia Este.

8. Riqui Puig - LA Galaxy ($5.8M)

LA Galaxy v Austin FC | Kevork Djansezian/GettyImages

El español es el generador de juego del Galaxy. A pesar de los altibajos del equipo, su calidad técnica lo mantiene en el Top 10, siendo la pieza central del proyecto.

7. Jordi Alba - Inter Miami ($6.0M)

Nashville SC v Inter Miami CF | Johnnie Izquierdo/GettyImages

La conexión entre las ex figuras del FC Barcelona tiene un precio. El lateral izquierdo aporta experiencia, una química probada con Messi y Busquets, y un desequilibrio ofensivo que vale cada dólar de su salario garantizado.

6. Emil Forsberg - New York Red Bulls ($6.0M)

New York Red Bulls v FC Cincinnati | Caean Couto/GettyImages

El sueco es el rostro del New York Red Bulls. Su salario refleja su estatus de ícono internacional, con la misión de inyectar experiencia de Bundesliga en el fútbol de Nueva York.

5. Chucky Lozano - San Diego FC ($7.6M)

Houston Dynamo FC v San Diego FC | Alex Slitz/GettyImages

El nuevo San Diego FC, que debutará en la liga, invirtió de inmediato en un nombre de peso mediático y deportivo. El 'Chucky' Lozano se convierte en el buque insignia de la nueva franquicia, justificando su alto salario.

4. Miguel Almirón - Atlanta United ($7.9M)

South Korea v Paraguay - International Friendly | Han Myung-Gu/GettyImages

El paraguayo, que regresó a la MLS tras su exitoso paso por Europa, es uno de los jugadores más rápidos y desequilibrantes de la liga. Atlanta United lo retuvo como su gran figura ofensiva.

3. Sergio Busquets - Inter Miami ($8.8M)

Inter Miami CF v Nashville SC - 2025 MLS Cup Playoffs | Leonardo Fernandez/GettyImages

La jerarquía del mediocampista español es innegable. Su control de ritmo y visión de juego son fundamentales en el esquema del Inter Miami, y su salario lo coloca como el tercero más alto, un claro indicio de su valor estratégico.

2. Son Heung-min - LAFC ($11.2M)

Colorado Rapids v Los Angeles Football Club | Matthew Stockman/GettyImages

La llegada del astro surcoreano a LAFC disparó las expectativas. Su compensación garantizada lo sitúa en el escalón de las superestrellas, demostrando la ambición del club angelino por competir por todos los títulos.

1. Lionel Messi - Inter Miami ($20.4M)

FBL-MLS-USA-MIAMI-NASHVILLE | CHANDAN KHANNA/GettyImages

El rey indiscutible. El campeón del mundo no solo es el jugador mejor pagado, sino que su salario duplica la compensación del segundo lugar. La cifra de $20.4 millones es un reflejo de su valor incomparable para el Inter Miami y el impacto global de la MLS.