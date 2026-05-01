Los 10 futbolistas que debería de tener en el radar Monterrey para fichar el Apertura 2026

Se vienen muchas modificaciones para el proyecto deportivo del Club de Fútbol Monterrey de cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, luego de un primer semestre de 2026 para el olvido en donde terminaron las etapas de José Antonio Noriega y Héctor Lara como presidente deportivo y director deportivo, respectivamente, así como la del entrenador Nicolás Sánchez.

Además, por si fuera poco, uno de los referentes en años recientes, Sergio Canales, también concluye su etapa como futbolista del club.

Por lo tanto, es inminente el comienzo de un nuevo proyecto deportivo e independientemente de los nuevos dirigentes que tomen las riendas de la institución, a continuación, nombramos 10 elementos que deben estar en la agenda de la Pandilla para reforzar su plantilla.

1. Facundo Almada - Defensa central

Facundo Almada en su último torneo con Mazatlán | Sergio Mejia/GettyImages

El zaguero argentino de 27 años es de lo poco rescatable que deja Mazatlán FC a su desaparición.



Un jugador aguerrido que también puede jugar como lateral derecho y tiene tres años y medio en el fútbol mexicano, por lo que su adaptación ya está.



De perfil ofensivo posee juego aéreo, posicionamiento y anticipación, además de un juego agresivo e inteligente. Las intermitencias en la defensa del equipo lo harían un elemento óptimo para Rayados.

2. Paulo Díaz - Defensa central

Paulo Díaz con River Plate | Rodrigo Valle/GettyImages

El zaguero chileno de 31 años de River Plate ha estado en la carpeta de Rayados desde hace varios mercados. El internacional chileno puede jugar por ambos perfiles, aunque suele ser central fijo.



En River se consolidó como un central importante durante varios años, especialmente bajo Marcelo Gallardo y actualmente su actividad ha estado limitada por lo que sería un momento adecuado para un cambio de aires.



Es un zaguero de confianza con lectura de juego, experiencia, excelente en el juego aéreo, posicionamiento inteligente, anticipación y fuerte en la marca y los duelos uno contra uno.

3. Denzell García - Pivote

Denzell García con Bravos | Rodrigo Oropeza/GettyImages

El versátil mediocampista defensivo del FC Juárez es una opción nacional para reforzar la posición de pivote y lateral derecho, con 22 años ha ganado experiencia en Liga MX y ha sido llamado constantemente a selección mexicana en la etapa de Javier Aguirre.



Aunque no fue convocado al Mundial 2026 hay que considerar la fuerte competencia en su posición y que fue convocado como un elemento con miras al próximo ciclo mundialista.



Es un elemento con mucha proyección a fututo y es de esos jugadores que la Pandilla debe reclutar para sacar frutos de él más adelante.

4. Santiago Sosa - Pivote

Santiago Sosa jugador de Racing | NurPhoto/GettyImages

El polivalente mediocampista argentino de 26 años se encuentra en la órbita del conjunto regio, procedente de Racing su posición principal es la de mediocampista defensivo, pero también puede desempeñarse como defensa central o mediocentro cuando es requerido.



En Racing se ha convertido en uno de los referentes del equipo siendo capitán, aportando liderazgo, ordenando en el mediocampo, teniendo buena salida desde atrás y duelos aéreos fuertes aprovechando su altura de más de 1.8 metros.

5. Alan Lescano - Mediocentro ofensivo

Alan Lescano con Argentinos Juniors | NORBERTO DUARTE/GettyImages

El enganche argentino de 24 años la está rompiendo en Argentinos Juniors y ante la salida de Sergio Canales, él podría ser una buena opción para reforzar la posición de enganche y también puede rendir como interior por ambas bandas.



Es uno de los creadores de juego más destacados del fútbol argentino actual, con buena pegada de media distancia y capacidad para manejar los ritmos del partido.



Es un jugador que genera peligro constante y que pisa mucho la zona rival para rematar a puerta.

6. Lucas Barbosa - Extremo derecho

Lucas Barbosa con Red Bull Bragantino | Sports Press Photo/GettyImages

El polivalente extremo derecho de 25 años del Red Bull Bragantino ha estado en la mira de la Pandilla desde hace rato.



Es un extremo que puede jugar por ambos lados y como enganche. Posee buena técnica con la zurda y capacidad para perfilarse hacia el centro, potencia física y buen juego aéreo gracias a sus 1.94 metros.



Su fichaje requiere de una fuerte inversión, pues su polivalencia es uno de sus mayores atractivos ya que puede ocupar varias posiciones en el último tercio de la cancha.

7. Moisés Paniagua - Extremo izquierdo

Moisés Paniagua con la selección de Bolivia | Rodrigo Oropeza/GettyImages

El juvenil extremo boliviano de solo 18 años forma parte del Wydad Casablanca de Marruecos cedido desde el Always Ready de su país.



El jugador llamó la atención por su desempeño en el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026, donde incluso marcó en el Estadio BBVA de Rayados.



Es un jugador dinámico, con buena velocidad, regate en espacios reducidos y desborde por banda. Tiene el perfil de extremos sudamericanos explosivos que se han adoptado y logrado tener éxito en Liga MX.

8. Brian Rubio - Delantero centro

Brian Rubio con Mazatlán | Sergio Mejia/GettyImages

El delantero mexicano de 29 años ha tenido mucho recorrido en varios clubes de la Liga MX, es un jugador de bajo costo que podría rendir a la par o mejor que De La Rosa y daría competencia.



Sería una oportunidad de oro que el jugador podría aprovechar como revulsivo acompañado de un grupo poderoso, pues llegó a marcar diferencia con el peor equipo de la liga.



Desde su debut en Primera División hace seis años ha picado piedra en varios clubes y en su estancia en Mazatlán le ayudaron al tema físico y ritmo de juego.

9. Rafael Navarro - Delantero centro

Rafael Navarro con el Colorado Rapids | Andrew Wevers/GettyImages

El polivalente delantero de 26 años del Colorado Rapids está en su segunda campaña en Estados Unidos. El jugador brasileño puede desempeñarse como delantero centro, mediapunta y enganche.



Tiene experiencia en competiciones sudamericanas y se adaptó bien al fútbol más físico y de transiciones de la MLS. Es un 9 moderno que combina potencia física con técnica para definir en espacios reducidos y generar peligro con desmarques en el área.



Con la salida de Germán Berterame y Anthony Martial, el equipo necesita reforzar el ataque y este jugador sería una gran opción.

10. Miguel Merentiel - Delantero centro

Miguel Merentiel con Boca Juniors | ALEJANDRO PAGNI/GettyImages

El atacante uruguayo de 30 años es parte de Boca Juniors y se caracteriza por su potencia con buen juego aéreo, definición en el área, movilidad y garra. Además, tiene olfato goleador, fuerza física, un '9' de área asociativo.



Es un jugador consolidado, con amplia experiencia en el fútbol sudamericano y torneos internacionales. Por lo que sería un refuerzo de experiencia, pero su edad y costo hacen que sea una apuesta fuerte.



En México muchos clubes sobre todo los denominados grandes lo han buscado en años recientes, pero su valor lo ha impedido.

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