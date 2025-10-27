Los 10 grandes ídolos de la historia del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid es un equipo de ídolos y pasión. El Calderón siempre vibró cada vez que algún gran futbolista jugó y rindió pleitesía al escudo de los colchoneros. Ahora, el Wanda Metropolitano vibra con los antiguos ídolos y busca al primer dios de más allá del Manzanares. Repasamos los 10 futbolistas que más han sido amados por los hijos de Neptuno.

10. Abel Resino

Abel Resino | DOMINIQUE FAGET/GettyImages

Los canteranos parten con ventaja de convertirse en ídolos. Abel Resino lo fue, pero además, despuntó y batió récords en la portería del Calderón. Ganó dos Copas del Rey y un trofeo Zamora a principios de la década de los 90. Más tarde llegó como entrenador. No triunfó, pero los rojiblancos nunca dejaron de quererle.

9. Diego Forlán

Diego Forlán | RAFA RIVAS/GettyImages

Diego Forlán devolvió la ilusión a la hinchada atlética. El delantero uruguayo llegó procedente del Villarreal, ganó una Bota de Oro y llevó de nuevo a los rojiblancos al camino de la victoria. Su delantera junto al Kun Agüero fue más que idolatrada en el Calderón.

8. Kiko Narváez

Kiko Narváez defendió la camiseta del Atlético de Madrid entre 1993 y 2001. El delantero gaditano fue el ídolo goleador del Calderón. Todavía hoy muchos de los que fueron niños en su época imitan el arquero en cada momento. Incluso Fernando Torres, otro ídolo rojiblanco, lo hizo en alguna celebración.

7. Milinko Pantic

Los córner de Pantic en el Calderón son historia, legado y tradición. El futbolista se marchó y retiró del fútbol, pero su legado se ha traspasado al Metropolitano. Margarita, una hincha colchonera, todavía pone un ramo de flores en un banderín del nuevo estadio cada vez que juega el Atleti.

6. Diego Godín

Diego Godín | Lars Baron/GettyImages

Diego Godín, hasta esta temporada, era el líder del Atlético de Madrid de Simeone. El uruguayo simbolizaba todos los valores que defiende el equipo: lucha, entrega, no rendirse jamás... Además, marcó un gol decisivo para conseguir el trofeo de Liga. El último gran ídolo rojiblanco.

5. Paulo Futre

Paulo Futre | Shaun Botterill/GettyImages

Paulo Futre fue jugador insignia del Atlético de Madrid. El luso, además de conseguir dos Copas del Rey, fue Balón de Plata con la elástica colchonera. Tras terminar su carrera, lejos de alejarse, se ha acercado todavía más al espíritu del club. El futbolista incluso ha vivido derbis desde la grada junto al resto de afición.

4. Gabi Fernández

Gabi Fernández | Power Sport Images/GettyImages

Gabi Fernández salió de la cantera del Atlético de Madrid, aunque tuvo que crecer en el Zaragoza. El centrocampista regresó a su casa para ser el líder de las rayas rojas y blancas en la era Simeone. Caso muy similar al de Diego Godín, pero, además, como jugador de la casa.

3. Diego Pablo Simeone

Diego Pablo Simeone | Clive Brunskill/GettyImages

Diego Pablo Simeone es una institución en el Atlético de Madrid. El Cholo primero fue futbolista y dejó muestra de su lucha sobre el césped. Después ha conquistado casi todo. Desde el banquillo sus mensajes se han convertido en mandamientos para su hinchada.

2. Luis Aragonés

Luis Aragonés | Denis Doyle/GettyImages

Luis Aragonés es un emblema en la historia del Atlético de Madrid. El Sabio de Hortaleza primero fue jugador: consiguió tres Ligas y dos Copas. Tras jubilarse se hizo entrenador y, como no podía ser de otra forma, asumió los mandos del Calderón. El técnico ganó siete títulos, pero lo que más valora la hinchada es que no tuvo reparos en bajar de división para devolver a su Atleti a Primera. Muchos pidieron que el Metropolitano se llamara "Estadio Luis Aragonés".

1. Fernando Torres

Fernando Torres | Power Sport Images/GettyImages

Ídolo entre ídolos: para la afición del Atlético de Madrid no hay otro como Fernando Torres. El Niño fue el niño mimado de los rojiblancos incluso cuando no estuvo en el club. Muchos se emocionaron con su vuelta y no pudieron reprimir las lágrimas con su adiós.