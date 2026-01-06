El fútbol y la religión tienen mucho en común. Enrique Carretero habla sobre ello en su libro 'La religión esférica'. La pasión por este deporte puede ser similar a la devoción por una religión. No son puntos contrapuestos, también pueden complementarse. Muchos futbolistas se santiguan antes de entrar al terreno de juego, otros lo llevan más allá.

Los 10 jugadores más religiosos en la historia del fútbol

10. David Luiz

David Luiz | Witters Sport-Imagn Images

David Luiz tiene creencias cristianas y ha hecho demostración de ellas en más de una ocasión. El futbolista es practicante y ha reconocido no haber tenido relaciones sexuales hasta el matrimonio.

9. Mesut Özil

Mesut Ozil | Amber Searls-Imagn Images

Mesut Özil es musulmán. El germano de origen turco reza siempre antes de los partidos. Sus compañeros saben que en ese momento no pueden hablarle. El centrocampista, además, se ha pronunciado en más de una ocasión sobre los derechos de los musulmanes en países en los que esta religión son perseguidos

8. Mahamadou Diarra

Mahamadou Diarra es musulmán practicante. El centrocampista está comprometido con su religión y realiza el ramadán todos los años. El Real Madrid tuvo que prepararle planes especiales, pues la falta de alimento perjudicaba su rendimiento.

7. Wayne Rooney

Wayne Rooney | Mike DiNovo-Imagn Images

Wayne Rooney ha cometido muchos excesos a lo largo de su vida, pero esto no le ha alejado de la fe cristiana protestante. El inglés reconoció que reza antes de los partidos por su salud y la de todos los futbolistas que pisan el césped.

6. Franck Ribéry

Franck Ribéry | Jaime Valdez-Imagn Images

Ribéry se convirtió al islam en 2006 tras casarse con su esposa, marroquí. Desde entonces ha abrazado la fe musulmana y ha dado muestras de ello sobre el césped.

5. James Rodríguez

James Rodríguez | David Kirouac-Imagn Images

James Rodríguez es cristiano. El futbolista reza antes de cada partido y lleva tatuado a Jesucristo en la pierna. Al igual que él, muchos otros jugadores colombianos son practicantes, como Radamel Falcao.

4. Karim Benzema

Karim Benzema | Kelley L Cox-Imagn Images

Karim Benzema es musulmán. La estrella del Real Madrid desveló que, antes de cada partido, escucha el Corán con sus auriculares. Cree que esto le ayuda a "tener el espíritu bien reposado" y poner toda su concentración en el partido.

3. Keylor Navas

Keylor Navas | Jerome Miron-Imagn Images

Keylor Navas es evangélico. El costarricense, antes de comenzar cada parte, toda los palos de la portería y se arrodilla para dar las gracias a Dios. El guardameta es practicante y asegura que si ha triunfado, es gracias a la ayuda de Dios. Más de una vez ha difundido versículos de la Biblia a través de Twitter.

2. Chicharito Hernández

Javier Hernández | Kiyoshi Mio-Imagn Images

Chicharito Hernández es católico y lo demuestra antes de cada partido. El delantero mexicano se arrodilla en torno al centro del campo y reza una plegaria.

1. Kaká

Kaká | Diario A

Kaká es uno de los futbolistas que más han predicado su fe religiosa. El brasileño llegó a afirmar que si no hubiera sido futbolista, hubiese sido pastor evangélico. El punto álgido de su demostración cristiana llegó tras la final que ganó el Milan al Liverpool. Enseñó un mensaje en la camiseta: "Pertenezco a Jesús".