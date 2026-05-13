Los 10 jugadores mejor pagados de la MLS en 2026 - rankeados

La Major League Soccer (MLS) está dejando de ser la liga en la que las grandes figuras de Europa se van a retirar y cada vez consigue captar mejor talento y en plenitud. El futbol estadounidense se ha convertido en un destino muy atractivo para futbolistas de otras ligas debido a la calidad de vida que ofrece, el crecimiento del nivel competitivo y los altos salarios que pueden ofrecer sus clubes.

Bajo este modelo, la MLS ha podido seducir a figuras del tamaño de Lionel Mess, además de otros jugadores de élite del futbol europeo como Heung-min Son y, más recientemente, Antoine Griezmann.

A continuación te presentamos quiénes son los futbolistas mejor pagados del futbol estadounidense para la temporada 2026, según cifras de la MLSPA.

10. Jonathan Bamba

Chicago Fire FC v Red Bull New York | Harry Figiel/ISI Photos/GettyImages

El extremo marfileño de 30 años llegó a la MLS en enero de 2025 procedente del Celta de Vigo de la primera división española. Bamba tiene una compensación garantizada de 5.58 millones de dólares al año y un salario base de 5 millones.

9. Thomas Müller

Vancouver Whitecaps FC v Colorado Rapids | Rich Lam/GettyImages

El legendario exjugador de la selección alemana y el Bayern Múnich se unió al Vancouver Whitecaps en agosto de 2025, en la recta final de la fase regular de la MLS. Según cifras de la MLSPA, Müller tiene una compensación garantizada de 5.15 millones de dólares y un salario base de 5 millones de dólares.

8. Riqui Puig

LA Galaxy v Minnesota United - Conference Semifinal | Shaun Clark/GettyImages

El futbolista surgido de las fuerzas básicas del FC Barcelona ha encontrado su mejor nivel jugando con el LA Galaxy, cuadro al que llegó en agosto de 2022. A sus 26 años, Puig es uno de los mejores mediocampistas de la liga y también uno de los mejor pagados: gana un salario base de 5.12 millones de dólares y una suma asegurada de 5.79 millones de dólares, este rubro incluye bonos por firma, bonos de vivienda, bonos de marketing o bonos de reubicación.

7. Sam Surridge

Nashville SC v Charlotte FC | Nashville SC/GettyImages

Surridge surgió de la cantera del Bournemouth y buscó oportunidades en otros clubes de las ligas inglesas como el Swansea City, Stoke City y Nottingham Forest. A sus 27 años, el delantero originario de Slough brilla en el Nashville SC y tiene un salario base de 5.28 millones de dólares y una compensación asegurada anual de 5.93 millones de dólares.

6. Emil Forsberg

New York Red Bulls v FC Dallas | Howard Smith/ISI Photos/GettyImages

El delantero sueco jugó en el Malmo y estuvo casi diez años en las filas del Leipzig de la Bundesliga. En enero de 2024, Forsberg se sumó al NY Red Bulls, donde ha brillado, y gana un salario base de 5.4 millones de dólares y una compensación asegurada de 6.03 millones de dólares al año.

5. Hirving Lozano

San Diego FC v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Western Conference Final | Orlando Ramirez/GettyImages

El extremo mexicano cuenta con el quinto salario base más alto de toda la MLS. El 'Chucky' fichó con el San Diego FC en enero de 2025 tras brillar en el PSV Eindhoven y el Napoli. Sin embargo, la compensación asegurada de Hirving Lozano llega hasta los 9.33 millones de dólares. Actualmente, el futbolista azteca no tiene actividad con el cuadro californiano por decisión del técnico Mikey Varas.

4. Miguel Almirón

Chicago Fire FC v Atlanta United FC | Harry Figiel/ISI Photos/GettyImages

El mediocampista paraguayo es probablemente el mejor futbolista en la historia del Atlanta United. En enero de 2017, el guaraní fichó con The Five Stripes tras su paso por Lanús. Un par de años después, el Newcastle United lo fichó por su gran rendimiento en la MLS. En enero de 2025, Almirón regresó a casa. A los 32 años, tiene un salario base de 6.05 millones de dólares y una compensación garantizada de 7.87 millones.

3. Rodrigo De Paul

Toronto FC v Inter Miami CF | NurPhoto/GettyImages

Rodrigo De Paul llegó al Inter Miami en enero de este año, procedente del Atlético de Madrid. El campeón del mundo con Argentina en 2022 es el tercer jugador mejor pagado de toda la MLS. El mediocampista de 31 años percibe 7.56 millones de dólares como salario base y cuenta con una compensación garantizada de 9.68 millones.

2. Heung-min Son

Los Angeles Football Club v Houston Dynamo FC | Kevork Djansezian/GettyImages

El extremo surcoreano es el segundo jugador mejor pagado de la liga estadounidense. Después de brillar por una década en el Tottenham, Heung-min Son fichó con el LAFC en agosto de 2025. El mítico atacante tiene un salario base de 10.36 millones de dólares al año y una compensación garantizada de 11.15 millones.

1. Lionel Messi

Toronto FC v Inter Miami CF | Vaughn Ridley/GettyImages

Messi es considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia, si no es que el mejor. El delantero argentino llegó al Inter Miami a mediados de 2023 tras una gran carrera en el FC Barcelona y un paso irregular en el Paris Saint Germain. 'La Pulga' es el jugador mejor pagado de toda la MLS con un salario base de 25 millones de dólares anuales y una compensación garantizada de 28.33 millones.