Los 10 jugadores que sorprendieron en la fase regular del Apertura 2025 - rankeados

Finalizó la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y con ello llega la parte más emocionante del semestre, el Play-In y la Liguilla.

No obstante, antes de llegar a esas instancias no podemos dejar de mencionar a las figuras de este certamen que sorprendieron con sus actuaciones, por ese motivo hacemos mención de los elementos que destacaron en el semestre.

A continuación, nombramos a los jugadores que se lucieron a lo largo de la fase regular.

10. Alexis Vega (Toluca)

Alexis Vega | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Tras un paso irregular en Chivas, Vega brilló en su regreso a 'El Infierno' con goles clave en la lucha por el título de goleo. Su resurgir ayudó a Toluca a mantenerse con el liderato general, demostrando que aún tiene mucho fútbol para el Mundial 2026.



A pesar de su lesión se espera que pueda regresar para la Liguilla aportando al nivel de juego de los Diablos Rojos.

9. Germán Berterame (Monterrey)

Germán Berterame | Jam Media/GettyImages

El delantero argentino naturalizado mexicano volvió a reencontrarse con el gol y anotó nuevetantos en el semestre dándole triunfos importantes al equipo.



Además, su olfato goleador lo hicieron ser convocado al combinado azteca y ser una pieza a considerar para la Copa del Mundo 2026.

8. Sergio Canales (Monterrey)

Sergio Canales | Jam Media/GettyImages

Sin ser centrodelantero nominal el español sigue siendo un referente ofensivo de los Rayados, a pesar de que siguió afectado por algunas lesiones que lo hicieron perderse unas fechas, tuvo un semestre consistente siendo titular en 14 compromisos.



Su nivel de juego lo mantienen como uno de los mejores elementos ofensivos del fútbol mexicano y con una calidad envidiable. Marcó nueve tantos siendo su semestre más goleador desde que arribó a México.

7. Santiago Homenchenko (Querétaro)

Santiago Homenchenko | Rodrigo Oropeza/GettyImages

El joven uruguayo cedido de Pachuca, emergió con asistencias y goles en un Querétaro hundido en la tabla. Su energía en la pausa de Leagues Cup lo convirtió en revelación, inyectando frescura a un equipo en crisis más allá de su posición como mediocampista defensivo.



Sin duda, varios equipos lo tienen en la órbita para tenerlo como refuerzo, pues fue uno de los mejores elementos de los Gallos Blancos.

6. Nicolás Castro (Toluca)

Nicolás Castro | Jam Media/GettyImages

Fichado por 5.8 millones de dólares del Elche de España, el argentino superó críticas iniciales con goles en partidos clave, ayudando a Toluca a mantenerse en la lucha por el bicampeonato. Su versatilidad en ataque lo posicionó como uno de los mejores refuerzos del torneo. Puede desempeñarse como mediocentro, enganche o extremo izquierdo.

5. Ángel Correa (Tigres UANL)

Ángel Correa se adaptó de inmediato al fútbol mexicano | Jam Media/GettyImages

El campeón del mundo con Argentina debutó generando muchas expectativas y no defraudó, aportó goles y asistencias que revitalizaron al cuadro de San Nicolás de los Garza.



Además, fue uno de los fichajes estelares del semestre en el fútbol mexicano y sorprendió por su impacto inmediato en la Liga MX siendo titular en 16 partidos y marcando ocho anotaciones.

4. Juan Brunetta (Tigres UANL)

Juan Brunetta selló otro gran torneo en Liga MX | Jam Media/GettyImages

El argentino fue el MVP de la fase regular con los felinos sumando ocho goles y tres asistencias. Sorprendió por su precisión en pases y liderazgo en un Tigres que luchó por el liderato sin Gignac al 100%.



Desde su llegada a México se ha convertido en uno de los mejores atacantes, sobre todo en la posición de enganche.

3. Paulinho (Toluca)

Paulinho se convirtió en tricampeón de goleo de Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Muchos dirán que las actuaciones del atacante portugués ya no son una sorpresa, pero es que es increíble lo bien que le sentó el fútbol mexicano y una vez más fue campeón de goleo individual junto a González y Joao Pedro.



Se convirtió en tricampeón de goleo en tres torneos que ha estado en México, es simplemente demencial lo del referente escarlata.

2. João Pedro (Atlético de San Luis)

João Pedro compartió el título de goleo individual | Jam Media/GettyImages

El refuerzo brasileño que llegó sin hacer mucho ruido, pero empató en la cima de goleo con 12 goles en 17 jornadas.



Su velocidad y definición lo transformaron en el eje del ataque potosino, llevando al equipo al Play-In, además, fue titular en los 17 juegos de la fase regular siendo un elemento muy rentable.

1. Armando González (Chivas)

La 'Hormiga' marcó 12 goles en el semestre | ULISES RUIZ/GettyImages

El joven delantero mexicano se convirtió en co-líder de goleo individual por primera ocasión en su carrera con 12 anotaciones.



Su explosión goleadora (incluyendo un hat-trick y un doblete) revivió a un Chivas irregular que se posicionó sexto lugar de la clasificación general, ganándose un merecido llamado a la selección mexicana antes de finalizar el año.