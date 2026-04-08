Kylian Mbappé suma 14 goles en la actual edición de la UEFA Champions League 2025/26 y se metió directamente en el ranking histórico de máximos anotadores en una sola temporada. Su último tanto, pese a la derrota ante el Bayern Múnich, mantiene con vida al Real Madrid y lo posiciona a apenas tres goles de la marca más alta de todos los tiempos de Cristiano Ronaldo.

El portugués no solo lidera la tabla con 17 goles en la temporada 2013/14, sino que también domina la lista con otras dos campañas dentro del top cinco. Su capacidad goleadora en fases decisivas y su regularidad lo mantienen como el gran parámetro a superar.

En ese contexto, y con varios partidos por delante, Mbappé tiene margen para acercarse e incluso igualar la estadística.

UEFA Champions League top scorers this season:



13 — Kylian Mbappé

11 — Harry Kane

10 — Anthony Gordon

8 — Erling Haaland

8 — Julián Álvarez

7 — Victor Osimhen

7 — Khvicha Kvaratskhelia pic.twitter.com/bxknsOsnF4 — Goals Side (@goalsside) April 7, 2026

Los 10 máximos goleadores en una sola temporada en la Champions League

10. Raphinha (13)

FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Judit Cartiel - UEFA/GettyImages

El brasileño tuvo una explosión goleadora con el Barcelona en 2024/25, siendo clave en el frente de ataque. Su aporte fue fundamental para el recorrido del equipo en la competición, consolidándose como una de las figuras ofensivas de esa edición con 13 goles.

9. Serhou Guirassy (13)

Atalanta BC v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg | Antonino Lagana/GettyImages

Una de las grandes revelaciones recientes de la temporada 2024/25, con una campaña que lo posicionó entre los máximos goleadores del torneo con 13 tantos; su equipo sorprendió en varias fases, aunque no logró meterse en la pelea final por el título.

8. Robert Lewandowski (13)

FC Barcelona v FC Bayern München: Group C - UEFA Champions League | Alex Caparros - UEFA/GettyImages

En la campaña 2021/22 el polaco mantuvo su nivel con el Bayern Múnich, siendo el principal argumento ofensivo del equipo con 13 goles. Pero, a pesar de su rendimiento, el conjunto alemán no logró avanzar hasta las instancias decisivas y quedó fuera en cuartos de final.

7. Kylian Mbappé (14)

Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Europa Press Sports/GettyImages

En su primera gran campaña europea 2025/26 con el Real Madrid, el francés ya dejó su huella con una producción goleadora impactante e igualó a Messi con 14 anotaciones. Con el equipo aún en competencia, tiene la posibilidad concreta de seguir sumando y escalar posiciones en este ranking histórico.

6. Lionel Messi (14)

FBL-EUR-C1-BARCELONA-CHELSEA | LLUIS GENE/GettyImages

El argentino brilló con el Barcelona en la campaña 2011/12, alcanzando uno de sus mejores registros individuales en la competición con 14 goles. Sin embargo, el equipo catalán quedó eliminado en semifinales ante el Chelsea, lo que le impidió coronar su rendimiento con el título.

5. Cristiano Ronaldo (15)

Real Madrid v Liverpool - UEFA Champions League Final | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

En la temporada 2017/18 brillante con el Real Madrid, el portugués mostró su faceta más determinante en eliminatorias y el club volvió a levantar la Champions, con Cristiano siendo decisivo especialmente en los tramos finales del torneo con 15 anotaciones.

4. Karim Benzema (15)

Real Madrid V Sevilla Fc - La Liga Santander | Europa Press Sports/GettyImages

El francés lideró al Real Madrid en una Champions 2021/22 inolvidable, con actuaciones decisivas en cruces exigentes; el equipo blanco terminó consagrándose campeón, y Benzema fue clave con 15 goles determinantes en octavos, cuartos y semifinales.

3. Robert Lewandowski (15)

FC Bayern Munich v FC Sevilla: UEFA Super Cup 2020 | DeFodi Images/GettyImages

El delantero polaco fue el goleador del Bayern Múnich en una temporada 2019/20 perfecta. Marcó 15 anotaciones en prácticamente todas las instancias del torneo. El conjunto alemán se quedó con el título tras una campaña invicta, consolidando a Lewandowski como la referencia ofensiva de Europa.

2. Cristiano Ronaldo (16)

Real Madrid v Kashima Antlers- FIFA Club World Cup Final | Anadolu/GettyImages

Nuevamente como líder del ataque del Real Madrid, volvió a romper redes con una regularidad impactante en una temporada demoledora en 2015/16. El equipo alcanzó la final y se consagró campeón ante Atlético de Madrid, con Cristiano como uno de los pilares en todo el recorrido con 16 tantos.





1. Cristiano Ronaldo (17)

TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-REALMADRID-CELTA | GERARD JULIEN/GettyImages

Con el Real Madrid, firmó la mejor campaña goleadora en la historia del torneo en 2013/14. Sus 17 goles fueron determinantes desde fase de grupos hasta la final. Esa temporada terminó con la conquista de La Décima para el conjunto español, coronando un año en el que el portugués fue la gran figura ofensiva del certamen.

Más allá de los debates sobre el formato, los números reflejan una tendencia clara en donde el gol sigue siendo el gran protagonista del torneo. Y Mbappé, en su primera gran temporada europea con el Real Madrid, está decidido a escalar posiciones dentro del histórico ranking.

Si logra sostener su promedio y el equipo avanza de ronda, el récord de Cristiano ya no parecerá tan lejano para el francés.

Mbappé vs Cristiano: comparación en su trayectoria en UEFA Champions League

Jugador Goles Asistencias Partidos Kylian Mbappé 21 2 24 Cristiano Ronaldo 105 31 101

Con sus 14 goles en la actual edición, el delantero del Real Madrid quedó a apenas una conquista de igualar los 15 que Cristiano Ronaldo marcó en la temporada 2017/18, registro que hoy ocupa el quinto puesto entre las mejores campañas individuales en la Champions.

Estadísticas de Cristiano Ronaldo, temporada 2017/18

Rival Goles APOEL Nicosia (L) 2 Borussia Dortmund (V) 2 Tottenham Hotspur (L) 1 Tottenham Hotspur (V) 1 APOEL Nicosia (V) 2 Borussia Dortmund (L) 1 Paris Saint-Germain (L) 2 Paris Saint-Germain (V) 1 Juventus FC (V) 2 Juventus FC (L) 1

Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | NurPhoto/GettyImages

Estadísticas de Kylian Mbappé, temporada 2025/26