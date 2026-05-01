Los 10 máximos goleadores históricos del Bayern Múnich
El Bayern Múnich es uno de los clubes más poderosos del mundo, alzándose como el más grande de Alemania sin lugar a dudas y uno de los más grandes de Europa, siendo una marca registrada de buen fútbol y jugadores inolvidables.
En su palmarés cuenta con 35 Bundesligas, 20 ediciones de la DFB Pokal y 11 Supercopas. En el plano continental ganó seis UEFA Champions League, dos Mundiales de Clubes, dos Copas Intercontinentales y dos Supercopas de la UEFA.
Todos estos logros hubieran sido imposibles sin el aporte de estos diez grandes delanteros, que lograron meterse en la historia del gigante de Baviera.
10. Giovane Élber
Vistió la camiseta del Bayern Múnich entre 1997 y 2003, posicionándose como una pieza clave de un equipo que ganó mucho en esa era. Durante años ostentó el récord de ser el máximo goleador extranjero de la liga, hasta que fue superado por Claudio Pizarro y Robert Lewandowski, a quien encontraremos más adelante en este ranking.
Total de goles: 139
9. Harry Kane
El referente actual está camino al Balón de Oro y su actuación tanto en la semifinal de vuelta (y una eventual final) como en el Mundial 2026 será determinante para terminar de inclinar la balanza a su favor.
En el Bayern Múnich supo por primera vez lo que era gritar campeón y está decidido a vivirlo todas las veces que pueda a base de goles.
Total de goles: 139
8. Arjen Robben
El neerlandés ha anotado goles de todos los colores, incluyendo varios clave para darle gloria al Bayern como el de la recordada final de Londres frente al Borussia Dortmund por la UEFA Champions League.
Total de goles: 144
7. Dieter Hoeness
Jugó para el Bayern Múnich entre 1979 y 1987, siendo señalado como el heredero del lugar vacante que había dejado Gerd Müller. Lejos estuvo de alcanzarlo o igualarlo, pero igualmente anotó una cantidad de goles extraordinaria.
Total de goles: 145
6. Roland Wohlfarth
Jugó entre 1984 y 1993, en una transición difícil tras las salidas de futbolistas como Rumenigge y Hoeness. Ganó cinco veces la Bundesliga, una vez la Copa de Alemania y dos veces la Supercopa.
Total de goles: 155
5. Rainer Ohlhauser
Fue uno de los laderos del histórico Gerd Müller y anotó en consecuencia a la época histórica del Bayern que le tocó vivir. Ganó una Bundesliga, tres Copas de Alemania, una Recopa de Europa y tiene en su haber un ascenso a la Bundesliga.
Total de goles: 215
4. Karl-Heinz Rummenigge
Fue una de las más grandes figuras de la historia del Bayern Múnich, tomando el lugar de delantero letal que dejó Gerd Müller. Ganó dos UEFA Champions League, dos Balones de Oro y un sinfín de títulos locales en su época como futbolista. Su historia con el Bayern siguió como CEO, donde estuvo entre 2002 y 2021.
Total de goles: 217
3. Thomas Müller
Uno de los máximos referentes del Bayern Múnich moderno y campeón del mundo con la selección alemana. Sin dudas, hablar de Thomas Müller es hablar de excelencia deportiva pura y dura, al tratarse de un delantero versátil, líder y ganador.
Total de goles: 250
2. Robert Lewandowski
El polaco llegó a Múnich con grandes pergaminos y rompió todo lo establecido, quedando solamente por detrás del histórico Gerd Müller en el ranking de goleadores del Bayern. En la temporada 2020/21, por ejemplo, anotó 41 goles en una sola edición de la Bundesliga, superando el legendario récord de 40 goles de Gerd Müller que había permanecido intacto durante 49 años.
Total de goles: 344
1. Gerd Müller
Élite pura. Campeón del mundo con Alemania y de Europa con el Bayern, fue el centrodelantero más temible de la historia y sus números lo respaldan: Der Bomber anotó 563 goles en 605 partidos oficiales con el Bayern.
Total de goles: 563
Jugador
Partidos jugados
Goles
1. Gerd Müller
605
563
2. Robert Lewandowski
375
344
3. Thomas Müller
756
250
4. Karl-Heinz Rummenigge
422
217
5. Rainer Ohlhauser
342
215
6. Roland Wohlfarth
332
155
7. Dieter Hoeness
302
145
8. Arjen Robben
309
144
9. Harry Kane
142
139
10. Giovane Élber
266
139
MÁS NOTICIAS SOBRE EL FÚTBOL EUROPEO
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo