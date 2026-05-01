Los 10 máximos goleadores históricos del Bayern Múnich

El Bayern Múnich es uno de los clubes más poderosos del mundo, alzándose como el más grande de Alemania sin lugar a dudas y uno de los más grandes de Europa, siendo una marca registrada de buen fútbol y jugadores inolvidables.

En su palmarés cuenta con 35 Bundesligas, 20 ediciones de la DFB Pokal y 11 Supercopas. En el plano continental ganó seis UEFA Champions League, dos Mundiales de Clubes, dos Copas Intercontinentales y dos Supercopas de la UEFA.

Todos estos logros hubieran sido imposibles sin el aporte de estos diez grandes delanteros, que lograron meterse en la historia del gigante de Baviera.

10. Giovane Élber

FUSSBALL: 1. BUNDESLIGA 97/98 BAYERN MUENCHEN 30.08.97 | Mark Sandten/GettyImages

Vistió la camiseta del Bayern Múnich entre 1997 y 2003, posicionándose como una pieza clave de un equipo que ganó mucho en esa era. Durante años ostentó el récord de ser el máximo goleador extranjero de la liga, hasta que fue superado por Claudio Pizarro y Robert Lewandowski, a quien encontraremos más adelante en este ranking.



Total de goles: 139

9. Harry Kane

FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICH | ALAIN JOCARD/GettyImages

El referente actual está camino al Balón de Oro y su actuación tanto en la semifinal de vuelta (y una eventual final) como en el Mundial 2026 será determinante para terminar de inclinar la balanza a su favor.



En el Bayern Múnich supo por primera vez lo que era gritar campeón y está decidido a vivirlo todas las veces que pueda a base de goles.



Total de goles: 139

8. Arjen Robben

Ian MacNicol Archive | Ian MacNicol/GettyImages

El neerlandés ha anotado goles de todos los colores, incluyendo varios clave para darle gloria al Bayern como el de la recordada final de Londres frente al Borussia Dortmund por la UEFA Champions League.



Total de goles: 144

7. Dieter Hoeness

German Soccer - Bundesliga - SV Hamburg v Bayern Munich | Peter Robinson - EMPICS/GettyImages

Jugó para el Bayern Múnich entre 1979 y 1987, siendo señalado como el heredero del lugar vacante que había dejado Gerd Müller. Lejos estuvo de alcanzarlo o igualarlo, pero igualmente anotó una cantidad de goles extraordinaria.



Total de goles: 145

6. Roland Wohlfarth

Fußball - 1990/91 - Roter Stern Belgrad vs. FC Bayern München 2:2 | picture alliance/GettyImages

Jugó entre 1984 y 1993, en una transición difícil tras las salidas de futbolistas como Rumenigge y Hoeness. Ganó cinco veces la Bundesliga, una vez la Copa de Alemania y dos veces la Supercopa.



Total de goles: 155

5. Rainer Ohlhauser

Football Germany, DFB Cup, quarter final, 1966/1967, Stadium Glueckaufkampfbahn in Gelsenkirchen, | ullstein bild/GettyImages

Fue uno de los laderos del histórico Gerd Müller y anotó en consecuencia a la época histórica del Bayern que le tocó vivir. Ganó una Bundesliga, tres Copas de Alemania, una Recopa de Europa y tiene en su haber un ascenso a la Bundesliga.



Total de goles: 215

4. Karl-Heinz Rummenigge

football, Bundesliga, 1976/1977, Georg Melches Stadium, Rot Weiss Essen versus FC Bayern Munich 1:4, | ullstein bild/GettyImages

Fue una de las más grandes figuras de la historia del Bayern Múnich, tomando el lugar de delantero letal que dejó Gerd Müller. Ganó dos UEFA Champions League, dos Balones de Oro y un sinfín de títulos locales en su época como futbolista. Su historia con el Bayern siguió como CEO, donde estuvo entre 2002 y 2021.



Total de goles: 217

3. Thomas Müller

CR Flamengo v FC Bayern München: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Uno de los máximos referentes del Bayern Múnich moderno y campeón del mundo con la selección alemana. Sin dudas, hablar de Thomas Müller es hablar de excelencia deportiva pura y dura, al tratarse de un delantero versátil, líder y ganador.



Total de goles: 250

2. Robert Lewandowski

FC Bayern Muenchen v VfL Wolfsburg - Bundesliga | A. Pretty/GettyImages

El polaco llegó a Múnich con grandes pergaminos y rompió todo lo establecido, quedando solamente por detrás del histórico Gerd Müller en el ranking de goleadores del Bayern. En la temporada 2020/21, por ejemplo, anotó 41 goles en una sola edición de la Bundesliga, superando el legendario récord de 40 goles de Gerd Müller que había permanecido intacto durante 49 años.



Total de goles: 344

1. Gerd Müller

Gerd Mueller, Bayern Muenchen | ullstein bild/GettyImages

Élite pura. Campeón del mundo con Alemania y de Europa con el Bayern, fue el centrodelantero más temible de la historia y sus números lo respaldan: Der Bomber anotó 563 goles en 605 partidos oficiales con el Bayern.



Total de goles: 563

Jugador Partidos jugados Goles 1. Gerd Müller 605 563 2. Robert Lewandowski 375 344 3. Thomas Müller 756 250 4. Karl-Heinz Rummenigge 422 217 5. Rainer Ohlhauser 342 215 6. Roland Wohlfarth 332 155 7. Dieter Hoeness 302 145 8. Arjen Robben 309 144 9. Harry Kane 142 139 10. Giovane Élber 266 139

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