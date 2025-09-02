Los 10 mejores fichajes de la Liga MX a la mitad del Apertura 2025 - rankeados

Terminó el mercado de fichajes de la Liga MX y sobre el final hubieron muy buenas incorporaciones en algunos clubes para reforzar de la mejor manera su plantilla camino a conquistar el campeonato de Primera División.

A continuación, hacemos menciones de los mejores 10 fichajes sobre la última mitad del mercado de verano.

10. Carlo García

OFICIAL.



Carlo García es nuevo jugador de Querétaro FC. Llega procedente de Villarreal CF 'B'.



➡️ El último semestre estuvo cedido en CD Mirandés. pic.twitter.com/g76CQ7AgMX — Draft Liga MX (@DraftFutMX) August 9, 2025

Los Gallos Blancos ficharon al español del Villarreal B, Carlo García que juega como mediocampista y extremo. El elemento puede ser una revelación en su primera vez en Primera División.

9. Kevin Escamilla

El Club Tijuana hace oficial el fichaje del mediocampista Kevin Escamilla 🆙



¡Bienvenido a Tijuana, Kevin! #LocosXTijuas 🐕 | 📝: https://t.co/IMWex6b7xp pic.twitter.com/IvZwzapOxm — Xolos 🐕 (@Xolos) August 29, 2025

Experiencia, compromiso y gran distribución del balón desde la media cancha son algunas de las características de Escamilla un jugador de bajo perfil, pero cumplidor que podrá aportar mucho al conjunto de la frontera.

8. Diego Reyes (Querétaro)

Diego Reyes | Manuel Velasquez/GettyImages

Su veteranía y lesiones lo han alejado de sus mejores momentos, pero no hay que olvidar que fue un jugador que tuvo un buen recorrido por Europa a pesar de todas las criticas y puede aportarle algo a un equipo tan limitado como Gallos Blancos.

7. Santiago Homenchenko

Santiago Homenchenko | Manuel Velasquez/GettyImages

El mediocampista uruguayo de 22 años, es uno de los fichajes destacados del Apertura 2025 de la Liga MX, jugando actualmente para Querétaro, cedido por el Pachuca. Homenchenko ha sido un refuerzo clave para Querétaro, destacando por su fortaleza física, capacidad de recuperación de balón y presencia en el juego aéreo.

6. Santiago Simón

Santiago Simón | Rodrigo Valle/GettyImages

El campeón del fútbol mexicano se reforzó con un gran jugador procedente del River Plate que juega como interior derecho y mediocampista, con solo 23 años fue una buena inversión.

5. Aaron Ramsey (Pumas UNAM)

Aaron Ramsey | Agustin Cuevas/GettyImages

El mediocampista galés, con experiencia en Arsenal, Juventus y la selección de Gales, es una de las “bombas” del torneo. A sus 34 años, aporta jerarquía al mediocampo de Pumas. Aunque fue un fichaje a principios del torneo, apenas pudo debutar en la Jornada 7 tras superar su lesión y le dio el gol del triunfo a los felinos.

4. Jordi Cortizo (Club León)

Jordi Cortizo | Jam Media/GettyImages

Después de ser pretendido por varios clubes en el último año, Rayados optó por venderlo a Club León que necesitaba reforzar su poder ofensivo por las bandas y vieron en el mexicano una gran oportunidad.

3. Allan Saint-Maximin (América)

Allan Saint-Maximin | Hector Vivas/GettyImages

El extremo francés, conocido por su velocidad y regate, es un fichaje estelar para las Águilas. Su llegada busca llenar el vacío dejado por Diego Valdés y reforzar el ataque azulcrema. Marcó un gol en su primer y segundo juego por lo que las expectativas son altas.

2. Keylor Navas (Pumas UNAM)

Keylor Navas | Jam Media/GettyImages

El arquero costarricense, tricampeón de la Champions League con Real Madrid, es uno de los traspasos más mediáticos en la historia de la Liga MX. Su llegada refuerza la portería de Pumas tras la salida de Julio González y Gil Alcalá, y eleva el nivel competitivo de la liga. Desde su llegada al Pedregal se ha notado el crecimiento de seguridad y confianza del equipo en la zona baja.

1. Ángel Correa (Tigres UANL)

Ángel Correa la está rompiendo en a Liga MX | Jam Media/GettyImages

El campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 es considerado el fichaje más relevante del torneo. A sus 30 años, Correa aporta experiencia, versatilidad en el ataque y desequilibrio por las bandas o como centrodelantero. Su llegada ha fortalecido la ofensiva de Tigres, que busca recuperar protagonismo tras un Clausura 2025 irregular.