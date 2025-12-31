Los 10 mejores futbolistas de la Liga MX en 2025 - Rankeados

El 2025 enterró el fútbol conservador para dar paso a la dictadura del gol. Fue el año en que Toluca se consagró en la cima, pero donde otros equipos también impusieron condiciones con fichajes de talla mundial y resurrecciones futbolísticas inesperadas.

Desde la llegada de un Campeón del Mundo hasta la explosión de joyas en Guadalajara, la Liga MX vivió 12 meses de intensidad pura donde la jerarquía individual decidió los títulos y dejó en claro que, para ser campeón, se necesita mucho más que suerte.

En Sports Illustrated, dejamos de lado las promesas para centrarnos en las realidades. Este es el ranking definitivo de los diez monstruos que sometieron a la liga, cargaron con el peso de sus escudos y escribieron la historia de un año dominado por el talento ofensivo.

10. Roberto 'Piojo' Alvarado (Chivas)

Chivas v Cruz Azul - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

El alma del rebaño. En un año de altibajos para Guadalajara, Alvarado fue la única certeza constante. "El Piojo" cargó con el peso ofensivo del equipo, jugando por banda, por centro e incluso como falso nueve cuando se requirió.



Fue el jugador mexicano con más regates exitosos del 2025. Su capacidad para generar peligro de la nada lo mantuvo como el indiscutible referente de Chivas y un fijo en la Selección Nacional.

9. João Pedro Galvão (Atlético San Luis)

Puebla v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

El Caballo Negro. La sorpresa agradable del año. En un equipo con menos presupuesto, João Pedro brilló con luz propia, peleando el liderato de goleo en el Apertura 2025 y metiendo al San Luis a la Liguilla directa.



Fue el jugador más eficiente de la liga en relación "Goles/Disparos a puerta". Galvão demostró que no se necesita estar en los "cuatro grandes" para ser una estrella de la liga, cerrando el año como uno de los delanteros más codiciados del mercado.

8. Germán Berterame (Rayados)

Monterrey v Toluca - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Potencia y Sacrificio. Berterame es el delantero que todo entrenador quiere. No solo garantiza una cuota de goles cercana a la decena por torneo, sino que es el primer defensor del equipo con su presión alta incansable.



En 2025, Berterame fue clave para abrir espacios a Canales y compañía. Su potencia física le permitió ganar duelos ante las defensas más cerradas, siendo un martillo constante en el ataque de Monterrey.

7. Juan Brunetta (Tigres UANL)

TOPSHOT-FBL-MEX-TIGRES-TIJUANA | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

El socio de lujo. Antes de la llegada de Correa, Brunetta cargó con el equipo; después de su llegada, se convirtió en su mejor aliado. El argentino sacrificó protagonismo individual para el beneficio colectivo, pero sus números siguieron siendo de élite.



Terminó el año con dobles dígitos en asistencias. Su visión para conectar con Gignac, Ibáñez y posteriormente con Correa fue el pegamento que unió al ataque más poderoso del continente.

6. Marcel Ruiz (Toluca)

Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX Final | Agustin Cuevas/GettyImages

Si Paulinho y Vega pusieron los reflectores, Marcel Ruiz puso el orden. El mediocampista mexicano dio el salto de calidad definitivo en 2025, convirtiéndose en el mejor contención mixto de la liga.



Ruiz lideró la estadística de "Pases Progresivos" y recuperación de balón en campo rival. Fue el termómetro del Toluca; cuando él jugó bien, los Diablos fueron invencibles. Su capacidad para romper líneas con conducción o pase fue vital para el estilo ofensivo escarlata.

5. Armando González (Chivas)

Chivas v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La revelación, La Hormiga. La gran noticia para el fútbol mexicano en 2025. Ante la falta de gol de los referentes históricos, Armando González derribó la puerta del primer equipo. La Hormiga demostró un olfato goleador nato y una movilidad que dinamizó el ataque rojiblanco.



Fue el jugador sub-23 con más goles en el año calendario y campeón goleador en el último torneo. Su efectividad (goles por minutos jugados) fue superior a la de muchos extranjeros consagrados, ganándose la titularidad a pulso y renovando la esperanza de la cantera de Verde Valle.

4. Ángel Correa (Tigres UANL)

Tigres UANL v Toluca - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Llegó en verano con la etiqueta de Campeón del Mundo y, a diferencia de otros bombazos que tardan en arrancar, "Angelito" impactó desde el día uno. Su calidad técnica está un escalón por encima del resto de la liga.



Su semestre fue perfecto. No solo aportó regate y visión, sino que apareció cuando más importaba: en la Liguilla. Correa justificó cada centavo de su traspaso millonario en tan solo seis meses, aunque estuvo a un penal de que estuviera en el Top 1.

3. Sergio Canales (Rayados)

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Mientras otros tienen picos de rendimiento, Canales es la constancia hecha jugador. El español mantuvo a Rayados en la pelea por la cima durante todo el año gracias a su inteligencia táctica y su golpeo de balón.



Fue el mediocampista con más goles producidos en el año natural (combinando sus anotaciones de tiro libre, penales y llegadas de segunda línea). Si Monterrey compitió, fue porque el balón pasó siempre por los pies de Canales.

2. Alexis Vega (Toluca)

Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX Final | Jam Media/GettyImages

La gran redención. El 2025 de Alexis Vega fue una historia de resurrección deportiva. Dejado atrás el ruido extracancha, Vega encontró en Antonio Mohamed y en el sistema del Toluca el hábitat ideal para explotar su talento.



Fue el socio perfecto de Paulinho. Alexis lideró la liga en "Pases Clave" y "Grandes Oportunidades Creadas" en el Clausura 2025, siendo el motor creativo del equipo campeón. Volvió a sonreír el torneo siguiente a pesar de su lesión, metió el penal definitivo y, con él, el fútbol mexicano recuperó a uno de sus talentos más puros.

1. João Paulo Dias 'Paulinho' (Toluca)

Toluca v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX Final | Jam Media/GettyImages

Nadie dominó el área como él. El portugués fue la piedra angular del Toluca que maravilló en el primer semestre para ganar el Clausura y que lideró la tabla general en el Apertura.



Paulinho no solo fue bicampeón de goleo; su influencia en el juego fue total. Registró un promedio de participación de gol (Goles + Asistencias) superior al 1.0 por partido durante el año calendario. Fue, por mucho, el delantero más letal y consistente de México.