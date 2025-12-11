La última ronda de la UEFA Champions League de este año 2025 produjo más drama a lo largo de 18 partidos cautivadores.

El viaje crucial del Liverpool a Inter fue el partido más destacado del martes, pero fue el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Manchester City el que robó el show el miércoles por la noche.

Sin embargo, ninguno de estos partidos produjo una actuación individual verdaderamente histórica, al menos no según las calificaciones de FotMob. Afortunadamente, hubo muchas otras destacadas en todo el continente.

Los 10 mejores jugadores de la jornada 6 de la UEFA Champions League

6. Michael Olise, Serge Gnabry, Anthony Gordon

Michael Olise | DeFodi Images/GettyImages

Calificación: 8.8



El Bayern de Múnich estuvo brevemente bajo amenaza cuando se adelantó el Sporting CP al inicio de la segunda mitad, pero tres goles en los últimos 25 minutos aseguraron otra victoria europea para el equipo de Vincent Kompany, que se mantiene en el segundo puesto de la fase de grupos.



Michael Olise fue fundamental para la remontada, ya que asistió el gol del empate, que fue anotado por Serge Gnabry, otro de los destacados en la noche del martes en Baviera. El extremo alemán luego agregó una asistencia a su gol, dejando el pase para Jonathan Tah en los últimos minutos, asegurando así la victoria.



Hubo otra gran actuación en Alemania, pero en Leverkusen en lugar de Múnich. Newcastle United empató 2-2 contra su anfitrión tras encajar un gol en los últimos minutos, pero no fue por falta de esfuerzo de Anthony Gordon. Anotó desde el punto de penalti y luego asistió el cabezazo de Lewis Miley, continuando su impresionante forma.

5. Noni Madueke, Alexander Sørloth, Mason Greenwood

Madueke fue clave en la victoria sobre el Brugge | NICOLAS TUCAT/GettyImages

Calificación: 8.9



Sin Bukayo Saka, no hubo problema para el Arsenal. Mikel Arteta pudo dejar a su talismán ofensivo en el banquillo durante la victoria por 3-0 sobre el Club Brugge y recurrió a los servicios de Noni Madueke, quien recompensó al español con un doblete. El segundo gol fue el más sencillo, un toque dentro del área, pero el primero fue realmente mágico: recogió el balón, avanzó hasta el borde del área y disparó al ángulo superior con potencia.



Alexander Sørloth también estuvo entre los goleadores del Atlético de Madrid en su emocionante victoria por 3-2 en PSV Eindhoven, sirviendo generosamente a Julián Álvarez para el gol del empate y luego sellando la victoria al anotar el tercer gol del Atleti a bocajarro al final de una jugada colectiva.



Mason Greenwood fue otro que dejó su huella en el marcador a mitad de semana, anotando antes y después del descanso en la caótica victoria por 3-2 del Marseille sobre el Union Saint-Gilloise.





4. Anan Khalaili

Anan Khalaili tuvo una destacada actuación | NICOLAS TUCAT/GettyImages

Calificación: 9.0



El único destacado de la Jornada 6 que terminó en el lado perdedor fue Anan Khalaili. También anotó un doblete durante el enfrentamiento del USG contra el Marseille, marcando en ambos extremos del partido frente a la afición local. Desafortunadamente para él y sus compañeros, ambos goles resultaron intrascendentes.



Ambos fueron impresionantes esfuerzos llenos de determinación. El primero llegó a los cinco minutos, cuando el lateral izquierdo recortó hacia el centro y disparó con fuerza al primer poste. El segundo gol fue aún más espectacular, llegando a 20 minutos del final, cuando disparó con veneno desde dentro del área para poner el marcador 2-1 a favor de su equipo. Sin embargo, esos goles no fueron suficientes para evitar la derrota.

3. Martín Zubimendi

Martín Zubimendi brilló con dos asistencias | Stuart MacFarlane/GettyImages

Calificación: 9.1



Madueke puede haber robado los titulares con su golazo y Gabriel Martinelli también dejó su huella con una joya en la victoria del Arsenal en Brujas, pero Martín Zubimendi se llevó la palma con dos asistencias en ese enfrentamiento.



El español demostró su capacidad ofensiva junto a su solidez defensiva en Bélgica, destacándose especialmente con su segunda asistencia para Madueke. Un centro curvado al segundo poste lo dejó completamente solo para que el extremo marcara.



La facilidad con la que Zubimendi se ha integrado en el equipo de Arteta no debe subestimarse, ya que el centrocampista se ha convertido rápidamente en una pieza crucial para los Gunners en su gran temporada.





2. Jules Koundé

Jules Koundé marcó par de tantos ante el Frankfurt | David Ramos - UEFA/GettyImages

Calificación: 9.3



Jules Koundé nunca había anotado un doblete antes de la victoria por remontada de Barcelona contra el Eintracht Frankfurt el martes, pero su juego aéreo fue crucial para los catalanes mientras buscan una plaza en los octavos de final tras algunos resultados decepcionantes en Europa esta temporada.



El Barça iba perdiendo al descanso, pero dos goles en tres minutos de su lateral derecho aseguraron la victoria por 2-1. El primer gol llegó gracias a un impresionante centro de Marcus Rashford, que permitió a Koundé marcar de cabeza, mientras que el segundo fue asistido por Lamine Yamal, quien envió otro excelente balón al segundo palo.



Koundé también creó tres oportunidades y realizó siete contribuciones defensivas en lo que fue una actuación completa e impresionante en el momento en que el Barça más lo necesitaba.





1. Oscar Gloukh

Oscar Gloukh fue clave en el triunfo del Ajax | Soccrates Images/GettyImages

Calificación: 9.4



El Ajax ha sido verdaderamente desastroso en la Liga de Campeones esta temporada y llegó a la Jornada 6 sin haber sumado ni un punto, pero su racha negativa llegó a su fin en Azerbaiyán, donde remontaron dos veces para vencer al Qarabağ 4-2 en un partido emocionante.



Oscar Gloukh fue fundamental para esta victoria que levantó la moral de los gigantes holandeses, anotando un delicioso gol del empate a 11 minutos del final, antes de añadir su segundo gol de la noche para asegurar los tres puntos en los últimos momentos del encuentro.



Creó más oportunidades que cualquier otro jugador en Bakú, demostrando una vez más su enorme potencial a los 21 años. Sin duda, una actuación que dejó claro por qué se considera uno de los talentos más prometedores de su generación.