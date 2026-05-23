Los 10 mejores jugadores jóvenes que debutarían en el Mundial-rankeados

El recambio en el fútbol internacional ya está en marcha. Mientras las grandes figuras que dominaron la última década comienzan a despedirse (Messi y Ronaldo jugarán su último Mundial), una camada de jóvenes talentos empieza a ganarse su lugar a base de talento y una personalidad poco habitual para su edad. Muchos de ellos ya protagonistas en sus clubes, llegan al Estados Unidos, México y Canadá con la expectativa de dar el salto definitivo.

La máxima cita del deporte mundial se presenta como el escenario ideal para que estos futbolistas comiencen a inscribir sus nombres en la historia. ¿Podrá algunos de ellos alcanzar el sueño de levantar la Copa tan temprano en sus carreras?

Los 10 mejores jugadores jóvenes que debutarían en el Mundial

10. Myles Lewis-Skelly

Latvia v England - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Visionhaus/GettyImages

El lateral del Arsenal y de la selección inglesa llega con 19 años al que podrá ser el primer mundial de muchos en su carrera. Un jugador de enorme calidad técnica y que saca diferencias con su potencia física.



Debutó con Inglaterra de la mano de Thomas Tuchel en una victoria sobre Albania por Eliminatorias y desde entonces ha disputado 6 partidos con un gol, marcado precisamente en su estreno.

9. Kendry Páez

United States v Ecuador - International Friendly | Daniel Jefferson/USSF/GettyImages

La gran promesa del fútbol ecuatoriano. Fichado por el Chelsea en 2025, no logró asentarse en el fútbol europeo y en 2026 apostó por un regreso a Sudamérica con la camiseta de River en busca de continuidad y fútbol de cara al Mundial.



Con solo 18 años, ya ha jugado 24 partidos con su seleccionado en los que aportó dos goles. Tiene el talento, habrá que ver si también la cabeza y la disciplina para llegar bien lejos.

8. Pau Cubarsí

Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 Qualifier | NurPhoto/GettyImages

Debutó en la selección española con apenas 17 años, una edad temprana para cualquier jugador pero mucho más para un central, un puesto que exige un roce y una experiencia mayor que cualquier otro. Así de bueno es quien hoy, a sus 19, lidera el fondo del Barcelona.



Una personalidad fuerte, inteligencia táctica y una extraordinaria salida con el balón dominado son algunas de sus virtudes. Con España ha disputado 11 encuentros desde su estreno en marzo de 2024 y es un hecho que De la Fuente lo llevará a Estados Unidos.

7. Nico Paz

SOCCER: OCT 10 Argentina vs Venezuela | Icon Sportswire/GettyImages

Si por Mastantuono todavía quedan dudas, alrededor de Nico Paz no hay ninguna. Una de las enormes revelaciones del fútbol europeo de esta temporada, liderando al Como en una campaña histórica donde todavía pelea por entrar a Champions, tiene su plaza asegurada en el plantel de Scaloni. Por nivel, incluso podría pelearle el puesto a un tal Lionel Messi...



Con 21 años, el ex-Real Madrid, club que lo repescará tras el Mundial, es el segundo máximo goleador de la Serie A con 12 tantos, pese a no ser un delantero de área. Con la selección jugó 8 partidos y marcó 1 gol.

6. Warren Zaire-Emery

Israel v France - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A2 | Sebastian Frej/MB Media/GettyImages

Una de las caras nuevas en la renovación del seleccionado francés, campeón y finalista de los últimos dos Mundiales. El volante del PSG de 20 años se destaca por su madurez, un gran pase y un despliegue que lo convierten en un jugador valiosísimo. Consolidado en el campeón de Europa, pelea por un lugar en el once del equipo de Deschamps.

5. Gilberto Mora

United States v Mexico - Gold Cup 2025: Final | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El jugador más joven en debutar en la Liga mexicana ya cuenta con un título con su seleccionado (Copa de Oro 2025). Con 17 años se encuentra dando sus primeros pasos en Xolos de Tijuana, pero nadie es inmune a su talento y en México ya es considerado la última gran joya.



Con la Tri debutó de la mano de Javier Aguirre en junio del año pasado, precisamente en esa Copa de Oro que acabó ganando. Un jugador ofensivo, con una gran visión de juego pese a su corta edad y una técnica envidiable.

4. Antonio Nusa

Norway v Switzerland - International Friendly | DeFodi Images/GettyImages

Cuando este delantero del Leipzig encuentra espacios, difícilmente pueda ser detenido. Con 21 años, es uno de los delanteros más desequilibrantes del fútbol europeo, sumamente veloz e implacable en el uno vs uno.



Es parte de la Noruega que dejó a Italia en el repechaje en su grupo de Eliminatorias de la UEFA y que vuelve a un Mundial después de 28 años. Junto a Erling Haaland conforman una dupla temible y que dará que hablar en el torneo.

3. Endrick

SOCCER: MAR 31 Road to 26 Brazil vs Croatia | Icon Sportswire/GettyImages

Otra joya que ha dado el fútbol sudamericano y por la cual el Real Madrid no esperó demasiado tiempo en gastar millones en su fichaje. Endrick demostró estar a la altura del club blanco, incluso rodeado de figuras ya consolidadas como Vini, Mbappé o Rodrygo. Con 19 años es una de las fijas en la convocatoria de Ancelotti, entrenador que lo conoce bien de su etapa en Madrid.



Desde su debut con la Canarinha en 2023, ha disputado 15 partidos y marcado 3 goles.

2. Franco Mastantuono

Argentina v Mauritania - International Friendly | NurPhoto/GettyImages

Irrumpió con 16 años en la primera de River con su desparpajo y una personalidad inusual para su edad. Una temporada le alcanzó para que el Real Madrid lo fichara en 45 millones de euros, pero su primer año en el conjunto merengue no ha sido fácil y hoy no tiene garantizada su presencia en el plantel mundialista de Scaloni.



Su presente con poca continuidad no lo acompaña, aunque talento y cabeza le sobran para estar entre los 26. ¿Será una de las variantes a Messi en el campeón del mundo?

1. Lamine Yamal

Turkiye v Spain - 2026 FIFA World Cup European Qualifiers | Anadolu/GettyImages

Zurdo, talentosísimo, con la 10 del Barcelona en la espalda. Cualquier comparación con Lio Messi es inevitable, por más que el argentino difícilmente sea alcanzable. Pero con solo 18 años (cumplirá los 19 en medio del Mundial), Lamine ya es una de las grandes estrellas del fútbol global.



Fue protagonista y figura en la campaña que llevó a España a conquistar su cuarta Eurocopa dos años atrás, cuando tenía 16. Más afianzado y con otra experiencia, buscará liderar a La Roja a su segunda Copa del Mundo.