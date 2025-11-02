Los 10 mejores jugadores que podrían disputar su último Mundial en el 2026
La Copa del Mundo siempre revuelve grandes emociones, y la despedida de los históricos suele ser de los momentos más emotivos. En Qatar varios futbolistas le dijeron adiós a sus selecciones, mientras que en 2026 varios cracks de época podrían jugar su último Mundial.
1. Lionel Messi
El astro argentino todavía no confirmó su presencia en Estados Unidos, México y Canadá, aunque se espera que diga presente como 10 y capitán del vigente campeón del mundo.
2. Cristiano Ronaldo
El Bicho continúa en absoluta vigencia y tiene como objetivo llegar al gol 1000. En caso de lograrlo en la Copa del Mundo, donde tendrá el trofeo entre ceja y ceja, podría retirarse en paz con otro grandísimo hito.
3. Luka Modric
El histórico volante croata llevó a su selección a subirse dos veces al podio y se despedirá de las Copas del Mundo en 2026, donde intentarán volver a luchar por llegar a lo más alto.
4. Robert Lewandowski
El delantero polaco está en el final de su carrera y seguramente juegue su última Copa del Mundo en 2026, donde intentará que su selección polaca mejore los octavos de final alcanzados en Qatar.
5. Mohamed Salah
El egipcio volverá a guiar a su selección a una Copa del Mundo, aunque se espera que esta sea la última: si bien está vigente, se duda que llegue en nivel top al 2030.
6. Sadio Mané
Ya en el fútbol de Arabia Saudita con menor carga futbolistica y de presión, el senegalés se despedirá de los Mundiales el próximo verano.
7. Manuel Neuer
El histórico arquero alemán, titular en la consagración en Brasil 2014, le dirá adiós a las Copas del Mundo en 2026 integrando el plantel de Julian Nagelsmann en Norteamérica.
8. Neymar
Si bien no fue convocado en los últimos partidos por Carlo Ancelotti, el astro brasileño tiene chances de ir al Mundial y luchará por eso en los próximos meses.
9. Antoine Griezmann
El francés fue campeón del mundo en 2018 y, si bien llega en plenitud, jugaría su última Copa del Mundo el año entrante.
10. Harry Kane
El máximo goleador histórico de la selección de Inglaterra intentará hacer historia en Norteamérica guiando a los creadores del fútbol a su segunda estrella.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo