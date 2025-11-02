Los 10 mejores jugadores que podrían disputar su último Mundial en el 2026

La Copa del Mundo siempre revuelve grandes emociones, y la despedida de los históricos suele ser de los momentos más emotivos. En Qatar varios futbolistas le dijeron adiós a sus selecciones, mientras que en 2026 varios cracks de época podrían jugar su último Mundial.

1. Lionel Messi

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Catherine Ivill/GettyImages

El astro argentino todavía no confirmó su presencia en Estados Unidos, México y Canadá, aunque se espera que diga presente como 10 y capitán del vigente campeón del mundo.

2. Cristiano Ronaldo

Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Eurasia Sport Images/GettyImages

El Bicho continúa en absoluta vigencia y tiene como objetivo llegar al gol 1000. En caso de lograrlo en la Copa del Mundo, donde tendrá el trofeo entre ceja y ceja, podría retirarse en paz con otro grandísimo hito.

3. Luka Modric

Croatia v Gibraltar - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Pixsell/MB Media/GettyImages

El histórico volante croata llevó a su selección a subirse dos veces al podio y se despedirá de las Copas del Mundo en 2026, donde intentarán volver a luchar por llegar a lo más alto.

4. Robert Lewandowski

Robert Lewandowski of Poland seen during European World Cup... | SOPA Images/GettyImages

El delantero polaco está en el final de su carrera y seguramente juegue su última Copa del Mundo en 2026, donde intentará que su selección polaca mejore los octavos de final alcanzados en Qatar.

5. Mohamed Salah

FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIERS-DJI-EGY | ABDEL MAJID BZIOUAT/GettyImages

El egipcio volverá a guiar a su selección a una Copa del Mundo, aunque se espera que esta sea la última: si bien está vigente, se duda que llegue en nivel top al 2030.

6. Sadio Mané

Guinea v Senegal - TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations | Visionhaus/GettyImages

Ya en el fútbol de Arabia Saudita con menor carga futbolistica y de presión, el senegalés se despedirá de los Mundiales el próximo verano.

7. Manuel Neuer

Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil Final | Amin Mohammad Jamali/GettyImages

El histórico arquero alemán, titular en la consagración en Brasil 2014, le dirá adiós a las Copas del Mundo en 2026 integrando el plantel de Julian Nagelsmann en Norteamérica.

8. Neymar

Brazil v Venezuela - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Pedro Vilela/GettyImages

Si bien no fue convocado en los últimos partidos por Carlo Ancelotti, el astro brasileño tiene chances de ir al Mundial y luchará por eso en los próximos meses.

9. Antoine Griezmann

France v Croatia - 2018 FIFA World Cup Russia Final | Shaun Botterill/GettyImages

El francés fue campeón del mundo en 2018 y, si bien llega en plenitud, jugaría su última Copa del Mundo el año entrante.

10. Harry Kane

Latvia v England - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Carl Recine/GettyImages

El máximo goleador histórico de la selección de Inglaterra intentará hacer historia en Norteamérica guiando a los creadores del fútbol a su segunda estrella.