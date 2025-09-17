Los 10 mejores medios y extremos derechos del EA Sports FC 26 - ratings oficiales

EA Sports hizo el anuncio de las valoraciones de futbolistas de FC 26 a través de sus sitios web oficiales donde se podrán descubrir las calificaciones y los estilos de juego para un total de más de 17,000 futbolistas disponibles en EA SPORTS FC 26.

La base de datos de las calificaciones de FC 26 está disponible, además, se puede votar en cada jugador si se encuentra subestimado (infravalorado) o valorado.

A continuación, hicimos un listado de los mejores medios (MD) y extremos derechos (ED) del videojuego:

The Club is Yours. Explore the full #FC26 database and shape the conversation. Upvote ratings you agree with, downvote the ones you don’t: https://t.co/g0iDYlRTfF pic.twitter.com/X0SAi5ZQr0 — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) September 12, 2025

Mohamed Salah, Liverpool - 91

Ritmo: 91, Tiros: 89, Pases: 88, Regates: 86. Máquina de goles con velocidad y centros precisos.

Lamine Yamal, FC Barcelona - 89

Ritmo: 90, Tiros: 81, Pases: 86, Regates: 90. Prodigio con dribbling élite y visión.

Bukayo Saka, Arsenal - 88

Ritmo: 88, Tiros: 82, Pases: 85, Regates: 88. Equilibrado en ataque y creación.

Michael Olise, Bayern Munich - 86

Ritmo: 83, Tiros: 80, Pases: 77, Regates: 90. Dribbling superior y alto potencial.

Lionel Messi, Inter Miami CF - 86

Ritmo: 78, Tiros: 85, Pases: 85, Regates: 90. Genio en control y visión, pese a menor ritmo.

Bryan Mbeumo, Brentford - 85

Ritmo: 88, Tiros: 84, Pases: 79, Regates: 84. Rápido y efectivo en contragolpes.

Désiré Doué - Paris Saint-Germain - 85

Ritmo: 85, Tiros: 78, Pases: 80, Regates: 85. Joven promesa con gran agilidad y técnica.

Phil Foden, Manchester City - 85

Ritmo: 83, Tiros: 82, Pases: 83, Regates: 88. Versátil con visión y control excepcional.

Rodrygo, Real Madrid - 85

Ritmo: 89, Tiros: 81, Pases: 78, Regates: 87. Rápido y hábil en el regate.

Christian Pulisic, AC Milan - 84

Ritmo: 87, Tiros: 79, Pases: 77, Regates: 86. Ágil y peligroso en el uno contra uno.