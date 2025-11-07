Los 10 mejores talentos que surgieron de la cantera de Boca Juniors

Boca Juniors está considerado uno de los clubes más prestigiosos del planeta y por ese motivo es un gran semillero de futbolistas. A continuación, en Sports Illustrated repasamos los 10 mejores talentos que surgieron de la cantera Azul y Oro:

10. Diego Latorre

Gambetita Latorre fue descubierto en 1987 por un captador y gracias a su talento no debió pasar por divisiones formativas. Fue un gran N°10 de los años '90.

9. Nicolás Gaitán

Gaitán realizó todas las divisiones formativas en Boca Juniors, debutó en 2008 y rápidamente saltó al Viejo Continente para convertirse en figura del Benfica. Supo ser jugador de la Selección Argentina.

8. Fabricio Coloccini

A pesar que parte de las juveniles las realizó en Argentinos Juniors, Coloccini finalizó su proceso formativo en Boca Juniors y saltó a la Primera en 1999 contra Unión de Santa Fe.



Es prócer en Newcastle y fue zaguero titular en la Selección Argentina de Néstor Pekerman.

7. Nicolás Burdisso

Comenzó en Newell's hasta que Jorge Griffa pasó a la coordinación de juveniles de Boca Juniors y lo llevó con él. Ya sabemos cómo se desarrolló su carrera: obtuvo títulos con el Xeneize y fue una pieza fundamental tanto en Inter como en Roma.

6. Oscar Ruggeri

Jugó en Boca, en River y en el Real Madrid, entre otros clubes. Defendió a capa y espada la camiseta de la Selección argentina. Campeón del Mundo.

El Cabezón, a pesar de no haberse ido bien de Boca Juniors, nunca olvida La Candela en su oratoria. Es un orgullo para el Xeneize poder afirmar que formaron a un Campeón del Mundo y capitán de la Selección Argentina. Top.

5. Wilfredo Caballero

Aunque pocos lo recuerden, Wilfredo Caballero se inició en Boca Juniors antes de convertirse en arquero del Manchester City, Málaga, Chelsea, entre otros clubes.



Jorge Sampaoli lo transformó en el arquero titular de la Selección Argentina para el Mundial de Rusia 2018.

4. Fernando Gago

Surgido de la cantera de Boca Juniors, Fernando Gago desde que apareció en la Primera relegando -nada menos- a Raúl Cascini demostró ser un futbolista de otro calibre.



Se afianzó en el Real Madrid, también la rompió en la Roma y Valencia y fue imprescindible en la estructura de la Selección Argentina subcampeona en Brasil 2014.



El Fernando Redondo moderno.

3. Carlos Tévez

Boca and River players that couldn’t resist the urge to return.



Carlos Tevez (1997-2004 & 2015-2016 & 2018-2021)

Gracias a Ramón Maddoni, que convenció a la familia de Tévez para llevarlo a Boca, hoy el hincha fue decir que el Apache surgió de su cantera. Figura en el Manchester United, City, Juventus y Selección Argentina. Entre los mejores, sin dudas.

2. Éver Banega

Tal como Nicolás Burdisso, Jorge Griffa lo llevó de Newell's a Casa Amarilla para que acabe su proceso formativo allí y junto con Fernando Gago apareció en la primera de Boca Juniors. Lo aman en el Sevilla.

1. Leandro Paredes

En la cantera de Boca Juniors, era considerado el sucesor de Juan Román Riquelme. Hoy, tras una transformación posicional, es el mediocentro titular de la Selección Argentina y del Paris Saint-Germain. En el top de N°5 del Planeta.