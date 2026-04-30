Los 10 mejores tríos de ataque esta temporada

El mundo del fútbol nos ha deleitado en esta temporada con grandes equipos, y dentro de ellos varios trios de futbolistas han sido los encargados de anotar los goles para que estos clubes sean competitivos a lo largo de la campaña en todos los frentes.

A continuación, los tres trinomios más exitosos de la 2025/26

10. Joaquín Panichelli, Julio Enciso y Martial Godo

RC Strasbourg Alsace v AS Monaco - French Cup 2025/2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

El trio de ataque del Racing de Estrasburgo acumuló un total de 45 goles, con un Joaquín Panichelli, hoy lesionado de gravedad en su rodilla, intratable y un Julio Enciso renovado tras su paso por el Brighton.

9. Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Desiré Doué

FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICH | ALAIN JOCARD/GettyImages

Con 48 goles entre los tres, el frente de ataque de los vigentes campeones europeos ha dado que hablar en esta temporada. Actualmente son líderes de la Ligue 1 y han ganado la ida de semifinales de la UEFA Champions League frente al Bayern Múnich.

8. Deniz Undav, Ermedin Demirovic y Jamie Leweling

FBL-GER-BUNDESLIGA-LEIPZIG-STUTTGART | RONNY HARTMANN/GettyImages

Con Undav, Demirovic y Leweling como bandera, el VfB Stuttgart llegó a octavos de final de la UEFA Europa League, están cuartos en la Bundesliga y buscarán la gloria en la DFB Pokal, la Copa de Alemania, donde esperan por el Bayern Múnich en la final.



Estos tres grandes futbolistas se combinaron para 48 tantos y seguramente despierten intereses de clubes top.

7. Lautaro Martínez, Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram

FC Internazionale v AS Roma - Serie A | Giuseppe Bellini/GettyImages

El Inter de Milán se había quedado con la sangre en el ojo de la temporada pasada, donde se quedó a la orilla de la gloria en todos los frentes. Ahora, con Lautaro, Calhanoglu y Thuram como principales figuras, están en la final de la Coppa Italia y son líderes de la Serie A.



Estos futbolistas se combinaron para 49 goles en lo que va de la campaña.

6. Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang e Igor Paixao

TOPSHOT-FBL-FRA-LIGUE1-NICE-MARSEILLE | VALERY HACHE/GettyImages

El Olympique de Marsella ha logrado reunir a grandes futbolistas y se ubica sexto en la Ligue 1, una posición un tanto decepcionante para un club con tanta historia.



Greenwood, Aubameyang e Igor Paixao se combinaron para 50 goles en esta campaña, siendo los principales responsables de los éxitos del club del sur francés.

5. Julián Álvarez, Antoine Griezmann y Alexander Sorloth

FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Alex Caparros - UEFA/GettyImages

El Atlético de Madrid sigue con vida en la UEFA Champions League y sueña con levantar la Orejona por primera vez en su historia, y su temporada no hubiera sido posible sin el aporte de Julián, Griezmann y Sorloth, que se combinaron para 52 goles.

4. Erling Haaland, Phil Foden y Rayan Cherki

Manchester City v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 | Lee Parker - CameraSport/GettyImages

El Manchester City fue de menor a mayor en la temporada y terminó coronándose en la EFL Cup, mientras que batalla con el Arsenal por la Premier League y está en la final de la FA Cup, donde se medirá con el Chelsea.



Para lograr todo esto, el aporte de 55 goles de Haaland, Foden y Cherki ha sido crucial.

3. Lamine Yamal, Raphinha y Ferrán Torres

Elche CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El FC Barcelona deberá conformarse únicamente con el título de LaLiga, en lo que será su primer bicampeonato desde el 2019. El éxito del equipo de Hansi Flick en esta campaña se explica, en gran parte, por el aporte de Lamine Yamal, Raphinha y Ferrán Torres, que se combinaron para 62 goles.

2. Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Federico Valverde

Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2024/25 League Knockout Play-off Second | Jean Catuffe/GettyImages

Estos futbolistas fueron los responsables de que la temporada del Real Madrid no sea un fracaso estrepitoso, con Mbappé, Vinicius y Valverde combinándose para 69 tantos en la campaña que terminará, por segundo año consecutivo, sin trofeos.

1. Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise

FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-WOLFSBURG | ALEXANDRA BEIER/GettyImages

Estos tres cracks están en un nivel estratosférico y la cifra de goles entre los tres es monstruosa: 100 tantos en lo que va de la temporada, y todavía les quedan varios encuentros para seguir engrosando el número en favor del Bayern Múnich.

Club Jugadores Goles 1. Bayern Múnich Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise 100 2. Real Madrid Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Federico Valverde 69 3. FC Barcelona Lamine Yamal, Raphinha y Ferrán Torres 62 4. Manchester City Erling Haaland, Phil Foden y Rayan Cherki 55 5. Atlético de Madrid Julián Álvarez, Antoine Griezmann y Alexander Sorloth 52 6. Olympique de Marsella Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang e Igor Paixao 50 7. Inter de Milán Lautaro Martínez, Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram 49 8. Stuttgart Deniz Undav, Ermedin Demirovic y Jamie Leweling 48 9. Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Desiré Doué 48 10. Racing de Estrasburgo Joaquín Panichelli, Julio Enciso y Martial Godo 45

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