Los 10 últimos enfrentamientos del Clásico Regio: Monterrey vs. Tigres

El Clásico Regio es, sin duda, uno de los partidos con mayor pasión y rivalidad en todo el fútbol mexicano. El orgullo de la ciudad de Monterrey se paraliza cada vez que Rayados y Tigres se ven las caras.

En los últimos años, esta rivalidad no solo ha definido títulos, sino que ha entregado capítulos memorables, Liguillas inolvidables y momentos de drama puro.

Basados en los registros más recientes, repasamos los últimos diez enfrentamientos directos que han marcado la historia de este vibrante duelo, demostrando por qué es un partido que nunca decepciona en la Liga MX.

Los 10 últimos Clásicos Regios

10. Monterrey 0-0 Tigres (Jornada 10, Apertura 2022)

El único empate sin goles en esta lista, pero un partido que no estuvo exento de drama. Fue el Clásico de los postes para el equipo visitante; Nicolás 'Diente' López, entonces jugador de Tigres, estrelló dos balones en el metal del arco defendido por Esteban Andrada, ahogando el grito de gol felino.



A Rayados también se le negó la celebración. El VAR intervino para anular una anotación de Maxi Meza debido a un fuera de lugar previo de Alfonso González. Fue un partido intenso y táctico, pero donde las redes no se movieron, dejando el orgullo intacto para ambos lados a la espera del siguiente encuentro.

9. Tigres 0-1 Monterrey (Jornada 12, Clausura 2023)

El Monterrey de Víctor Manuel Vucetich, que vivía un torneo de ensueño como superlíder, finalmente rompió una larga malaria. Con un golazo espectacular de Luis Romo desde fuera del área, Rayados silenció el Estadio Universitario.



Este triunfo fue significativo ya que rompió una racha de casi siete años que tenía Monterrey sin poder ganar en el 'Volcán' en un partido de Liga MX. Tigres, entonces dirigido por Marco Antonio Ruiz, estuvo cerca de empatarlo sobre el final con un cabezazo de André-Pierre Gignac que se estrelló dramáticamente en el travesaño.

8. Tigres 1-1 Monterrey (Semifinal Ida, Clausura 2023)

La Liguilla de ese torneo los volvió a encontrar, esta vez en semifinales. En el partido de Ida en el 'Volcán', Rayados se adelantó primero con un cobro de tiro libre de Maxi Meza que sorprendió a Nahuel Guzmán para poner el 0-1.



El equipo felino, ya bajo el mando de Robert Dante Siboldi, encontró el empate gracias al hombre clave de esa Liguilla: Sebastián Córdova. El '17' de Tigres igualó los cartones y dejó todo abierto para una vuelta que prometía ser histórica en el 'Gigante de Acero'.

7. Monterrey 0-1 Tigres (Semifinal Vuelta, Clausura 2023)

El "Cordovazo". Tigres, que había entrado de repechaje, visitaba al superlíder Rayados que había roto récords de puntos. Monterrey solo necesitaba el empate para avanzar a la final, pero Tigres completó la hazaña.



En un partido tenso, Sebastián Córdova volvió a vestirse de héroe. Con un certero cabezazo al minuto 79, marcó el 0-1 (1-2 global) que silenció el estadio de Rayados y eliminó al acérrimo rival. Fue un golpe anímico devastador para Monterrey y la confirmación de la mística de Siboldi y Córdova en esa Liguilla.

6. Tigres 3-0 Monterrey (Jornada 9, Apertura 2023)

Una noche de fiesta absoluta para los Tigres en el Estadio Universitario, marcada por un récord histórico. André-Pierre Gignac fue la figura absoluta del partido al anotar un doblete (minutos 29 y 59, este último de penal).



Con esos dos goles, el delantero francés llegó a 12 anotaciones en Clásicos Regios, superando el récord histórico de 11 goles que pertenecía a Mario de Souza Mota 'Bahía', leyenda de Rayados. Diego Lainez cerró la cuenta al 71' para redondear una goleada que quedó para la historia felina.

5. Monterrey 3-3 Tigres (Jornada 15, Clausura 2024)

Posiblemente el Clásico Regio más dramático y espectacular de la historia reciente en fase regular. Tigres dio una exhibición ofensiva y llegó a estar 1-3 en el 'Gigante de Acero', con un doblete tempranero de Juan Brunetta (al minuto 1 y 45) y otro gol de Fernando Gorriarán (al 46).



Sin embargo, Rayados nunca bajó los brazos. Luis Romo (7') y Gerardo Arteaga (60') habían descontado, y cuando el partido moría, Germán Berterame apareció en el área al minuto 90+9 para conectar de cabeza un centro y desatar la locura con el empate 3-3.

4. Tigres 1-2 Monterrey (Cuartos de Final Ida, Clausura 2024)

La Liguilla los volvió a cruzar apenas unas semanas después de aquel empate 3-3. En el partido de Ida, Rayados dio un golpe de autoridad en el 'Volcán'.



Sergio Canales (28') y Maxi Meza (48') fueron los anotadores para el equipo de Fernando Ortiz, dándole una ventaja importante a la visita. Diego Lainez había conseguido un empate momentáneo espectacular justo antes del medio tiempo (45+3'), pero no fue suficiente para evitar la derrota en casa.

3. Monterrey 1-1 Tigres (Cuartos de Final Vuelta, Clausura 2024)

Tigres estaba obligado a ganar en el 'Gigante de Acero' para avanzar. André-Pierre Gignac ilusionó a los felinos al abrir el marcador con un golazo de "taquito" al minuto 25. Con este resultado (2-2 global), Tigres estaba obligado a marcar un gol más.



Pero la apuesta de Fernando Ortiz funcionó. Jordi Cortizo, que ingresó de cambio en el segundo tiempo, se convirtió en el héroe de Rayados. Al minuto 59, tras un disparo de Canales que pegó en el poste, Cortizo estuvo atento al rebote y empujó el balón para el 1-1 definitivo. Monterrey avanzó a semifinales con un global de 3-2.

2. Monterrey 4-2 Tigres (Jornada 12, Apertura 2024)

Una noche histórica de goles en el 'Gigante de Acero', especialmente por una primera mitad de locura que rompió récords. Por primera vez en la historia de los Clásicos, se anotaron cinco goles en un primer tiempo. Rayados fue una aplanadora.



Los goles de Monterrey fueron obra del canterano Iker Fimbres (en dos ocasiones), un golazo de tiro libre de Sergio Canales y un penal de Lucas Ocampos. Por Tigres, descontaron Guido Pizarro y André-Pierre Gignac (de penal). Fue la primera vez en 67 Clásicos que Rayados lograba marcarle cuatro goles a Tigres.

1. Tigres 2-1 Monterrey (Jornada 15, Clausura 2025)

El enfrentamiento más reciente, disputado en abril de 2025, trajo una remontada "a lo Tigres". El equipo felino rompió una racha de cinco Clásicos consecutivos sin poder ganarle a Rayados, y lo hizo de manera dramática.



Monterrey se había puesto en ventaja 0-1 con un gol de penal de su fichaje estrella, Sergio Ramos, al minuto 50. Sin embargo, cuando el partido agonizaba, Sebastián Córdova empató con un magistral cobro de tiro libre al minuto 90, y en el tiempo de agregado, al 90+5', Nicolás Ibáñez conectó de cabeza para darle la vuelta al marcador y desatar la euforia en el Estadio Universitario.

