Los 12 campeones invictos de la historia de la UEFA Champions League

Para ganar la UEFA Champions League tenés que tener un equipazo y una cuota de fortuna. Para ser campeón invicto, directamente necesitás hacer historia como estos 12 equipos que lograron consagrarse campeones de Europa sin caer en ningún encuentro.

1. Inter (1963/64)

Inter campeón de Europa 1964 | Autor desconocido

El equipo del histórico Helenio Herrera levantó su primera copa de Europa de manera en la temporada 1963/64, venciendo en la final al Real Madrid en el Praterstadion de Viena. Al año siguiente repitieron el título, aunque perdieron en el camino a la gloria.

2. Ajax (1971/72 y 1994/95)

Soccer - UEFA Champions League - Final - Ajax v AC Milan | Neal Simpson - EMPICS/GettyImages

El Ajax de los Países Bajos es sinónimo de buen fútbol y escuela neerlandesa de balompié. El tradicional equipo de Ámsterdam logró esta epopeya en dos oportunidades: en 1971/72 con doblete de Johan Cruyff en la final ante el Inter y en 1994/95, cuando el equipo de Louis Van Gaal le ganó por la mínima la final al AC Milan con tanto de Patrick Kluivert.

3. Nottingham Forest (1978/79)

Nottingham Forest v Malmo European cup 1979 | Mirrorpix/GettyImages

El Nottingham Forest hizo historia en la temporada 1978/79, ya que se consagró campeón siendo debutante, de manera invicta y sin extranjeros en su plantilla. Venció en la final al Malmö de Suecia por 1-0 en Múnich.

4. Liverpool (1980/81 y 1983/84)

Liverpool FC v AS Roma - European Cup Final | Liverpool FC/GettyImages

Los Reds son uno de los máximos ganadores de la historia de la UEFA Champions League, y en dos oportunidades ganaron la copa de manera invicta: en 1980/81 y en la temporada 1983/84, demostrando así que esa década fue la dorada en su rica historia.

5. AC Milan (1988/89 y 1993/94)

Soccer - 1994 UEFA Champions League Final - AC Milan vs FC Barcelona | Christian Liewig/GettyImages

El AC Milan es otro sinónimo de mística copera y logró levantar la UEFA Champions League sin dejar partidos en el camino en dos oportunidades, en 1988/89 y en la temporada 1993/94, donde tenía un equipo con una cantidad aplastante de figuras tales como Paolo Maldini, Marcel Desailly, Roberto Donadoni y con Fabio Capello como entrenador.

6. Estrella Roja (1990/91)

Red Star Belgrade - European Champions Cup Winner | RENARD eric/GettyImages

Los serbios le llevaron una alegría a su gente en tiempos complicados de manera invicta, no sin antes sufrir en la final tras el 0-0 en el tiempo regular definiendo la gloria por penales ante el Olympique de Marsella en Bari.

7. Olympique de Marsella (1992/93)

Soocer - Champions Cup Final - Marseille vs AC Milan | James Andanson/GettyImages

Hasta la temporada pasada el Olympique de Marsella ostentó un récord magnífico: fueron durante muchos años los únicos campeones franceses de la UEFA Champions League. Ahora, solamente ostentan la marca de haberlo hecho de manera invicta.

8. Manchester United (1998/99 y 2007/08)

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-MANUTD-CHELSEA | FRANCK FIFE/GettyImages

Si bien no atraviesan el mejor de los momentos, el Manchester United es un histórico de la competencia y de la mano de Sir Alex Ferguson logró ganar dos UEFA Champions League de manera invicta: en 1998/99 venció al Bayern Múnich en Barcelona, mientras que en 2007/08 superó al Chelsea en Moscú.

9. FC Barcelona (2005/06)

Barcelona's players celebrate with the U | ODD ANDERSEN/GettyImages

El FC Barcelona de la temporada 2005/06 logró la gloria venciendo al Arsenal en el Stade de France de París, y para llegar a esa final no perdieron ni un partido.

10. Bayern Múnich (2019/2020)

Paris Saint-Germain v Bayern Munich - UEFA Champions League Final | Julian Finney - UEFA/GettyImages

El Bayern Múnich tuvo una gran cantidad de equipos magníficos, pero el del 2020 fue especial: en un contexto complicado por la pandemia de COVID-19, los teutones se consagraron campeones invictos de la UEFA Champions League.

11. Manchester City (2022/2023)

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-MAN CITY-INTER | PAUL ELLIS/GettyImages

El City sabía que necesitaba una campaña perfecta para romper el maleficio de la UEFA Champions League, y vaya si lo lograron: en 2023 alzaron el trofeo superando al Inter en Estambul y se consagraron así campeones invictos.

12. Real Madrid (2023/24)

Borussia Dortmund v Real Madrid CF - UEFA Champions League Final 2023/24 | Julian Finney - UEFA/GettyImages

De las 15 UEFA Champions League que tienen, en solo una lograron ser campeones invictos: fue en la última, cuando levantaron el trofeo en Wembley tras vencer al Borussia Dortmund.

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