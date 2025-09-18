Los 14 futbolistas que, como Mbappé, idolatraban a Cristiano Ronaldo en su infancia

El fútbol te enfrenta a tus ídolos. Los mejores jugadores del mundo aguantan muchas temporadas al máximo nivel y, en el tramo final de sus carreras, se enfrentan a los niños que les idolatraban. Cada vez supone más a menudo y Cristiano Ronaldo puede dar buena cuenta de ello, pues se sabe que Mbappé es gran admirador de su carrera.

Sin embargo, el galo no es el único que admira y admiraba a Cristiano Ronaldo. Estos son algunos de los futbolistas que idolatraban al portugués:

1. Marcus Rashford

Marcus Rashford | Yukihito Taguchi-Imagn Images

Marcus Rashford creció con Cristiano Ronaldo como estrella del Manchester United. El inglés, extremo y canterano red devil, siempre quiso ser cómo él. Pueden verse muchos aspectos parecidos en el juego de ambos.



2. Memphis Depay

Memphis Depay | Danielle Parhizkaran-Imagn Images

Tras fichar por el Manchester United, en una entrevista para BBC, Memphis Depay afirmó que Cristiano Ronaldo es su "ídolo y el mejor jugador del mundo".

3. Bruno Fernandes

Bruno Fernandes | Yukihito Taguchi-Imagn Images

La influencia de Cristiano Ronaldo influyó directamente en el fichaje de Bruno Fernandes por el Manchester United. El luso se decidió por Old Trafford para seguir los pasos de su gran ídolo.

4. João Félix

Joao Felix | Yukihito Taguchi-Imagn Images

La idolatría era evidente. Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de Portugal y João Félix creció con él como referencia. El futbolista del Atlético de Madrid declaró que Cristiano es su "ídolo de la infancia y un ejemplo" para él.

5. Raheem Sterling

Raheem Sterling | Witters Sport-Imagn Images

Raheem Sterling debutó como profesional en el Liverpool y es estrella en el Manchester City, pero su ídolo jugó en el Manchester United. El extremo reconoció que le admira, pero que ahora quiere superarle.

6. James Maddison

James Maddison, en una entrevista con Telegraph, declaró que su "ídolo es Cristiano Ronaldo" porque de pequeño era hincha del Manchester United y sus primeros recuerdos futbolísticos son con él brillando junto a los red devils.

7. Gabriel Martinelli

Gabriel Martinelli | Kiyoshi Mio-Imagn Images

En una entrevista para Goal, Martinelli explicó que su ídolo siempre ha sido Cristiano Ronaldo por "su fuerza de voluntad, por cómo trabaja y por todo lo que hace individual y colectivamente".

8. Mason Mount

La admiración por Cristiano Ronaldo ha influido directamente en el juego de Mason Mount. El joven futbolista del Chelsea ha imitado la forma de lanzar las faltas del portugués. Lo practica desde pequeño para poder parecerse a él.

9. Bukayo Saka

Bukayo Saka | Geoff Burke-Imagn Images

Cristiano Ronaldo es el ídolo de Saka, según declaró, por su "mentalidad; siempre quiere ser el mejor y trabaja duro para ello".

10. Harry Kane

Harry Kane | Brett Davis-Imagn Images

La influencia de Cristiano Ronaldo en Inglaterra es enorme. En la foto, Harry Kane le pide la camiseta a Cristiano Ronaldo. El delantero reconoció que lo hizo porque el luso siempre ha sido "un modelo a seguir".

11. Matthijs De Ligt

Matthijs De Ligt | Geoff Burke-Imagn Images

Hoy son compañeros en la Juventus de Turín, pero hace unos años De Ligt soñaba con ser como el portugués. El holandés confesó que, cuando jugaba con sus amigos, se pedía ser Cristiano Ronaldo. La primera camiseta de fútbol que tuvo, además, fue la del luso con el Manchester United.

12. Vinícius Jr.

Vinicius Jr | Sam Navarro-Imagn Images

Vinícius quiere seguir la estela de Cristiano Ronaldo, ídolo de su infancia, en el Real Madrid. Lo ha admitido varias veces ante los medios.

13. Erling Haaland

Erling Haaland | Lee Smith-Reuters via Imagn Images

Erling Haaland tiene todo el futuro por delante. El noruego es una máquina de hacer goles y está llamado a hacer historia. El delantero ha reconocido en más de una ocasión que idolatraba a Cristiano Ronaldo y que el luso ha sido su jugador referencia.

14. Justin Kluivert

Justin Kluivert | Kevin Jairaj-Imagn Images

Justin Kluivert podría haber escogido como ídolo a su padre, pero no fue así. Era muy pequeño cuando Patrick triunfaba en el Barcelona. El holandés se fijó en Cristiano Ronaldo y lo ha admitido en varias entrevistas.