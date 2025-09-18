Los 14 futbolistas que, como Mbappé, idolatraban a Cristiano Ronaldo en su infancia
El fútbol te enfrenta a tus ídolos. Los mejores jugadores del mundo aguantan muchas temporadas al máximo nivel y, en el tramo final de sus carreras, se enfrentan a los niños que les idolatraban. Cada vez supone más a menudo y Cristiano Ronaldo puede dar buena cuenta de ello, pues se sabe que Mbappé es gran admirador de su carrera.
Sin embargo, el galo no es el único que admira y admiraba a Cristiano Ronaldo. Estos son algunos de los futbolistas que idolatraban al portugués:
1. Marcus Rashford
Marcus Rashford creció con Cristiano Ronaldo como estrella del Manchester United. El inglés, extremo y canterano red devil, siempre quiso ser cómo él. Pueden verse muchos aspectos parecidos en el juego de ambos.
2. Memphis Depay
Tras fichar por el Manchester United, en una entrevista para BBC, Memphis Depay afirmó que Cristiano Ronaldo es su "ídolo y el mejor jugador del mundo".
3. Bruno Fernandes
La influencia de Cristiano Ronaldo influyó directamente en el fichaje de Bruno Fernandes por el Manchester United. El luso se decidió por Old Trafford para seguir los pasos de su gran ídolo.
4. João Félix
La idolatría era evidente. Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de Portugal y João Félix creció con él como referencia. El futbolista del Atlético de Madrid declaró que Cristiano es su "ídolo de la infancia y un ejemplo" para él.
5. Raheem Sterling
Raheem Sterling debutó como profesional en el Liverpool y es estrella en el Manchester City, pero su ídolo jugó en el Manchester United. El extremo reconoció que le admira, pero que ahora quiere superarle.
6. James Maddison
James Maddison, en una entrevista con Telegraph, declaró que su "ídolo es Cristiano Ronaldo" porque de pequeño era hincha del Manchester United y sus primeros recuerdos futbolísticos son con él brillando junto a los red devils.
7. Gabriel Martinelli
En una entrevista para Goal, Martinelli explicó que su ídolo siempre ha sido Cristiano Ronaldo por "su fuerza de voluntad, por cómo trabaja y por todo lo que hace individual y colectivamente".
8. Mason Mount
La admiración por Cristiano Ronaldo ha influido directamente en el juego de Mason Mount. El joven futbolista del Chelsea ha imitado la forma de lanzar las faltas del portugués. Lo practica desde pequeño para poder parecerse a él.
9. Bukayo Saka
Cristiano Ronaldo es el ídolo de Saka, según declaró, por su "mentalidad; siempre quiere ser el mejor y trabaja duro para ello".
10. Harry Kane
La influencia de Cristiano Ronaldo en Inglaterra es enorme. En la foto, Harry Kane le pide la camiseta a Cristiano Ronaldo. El delantero reconoció que lo hizo porque el luso siempre ha sido "un modelo a seguir".
11. Matthijs De Ligt
Hoy son compañeros en la Juventus de Turín, pero hace unos años De Ligt soñaba con ser como el portugués. El holandés confesó que, cuando jugaba con sus amigos, se pedía ser Cristiano Ronaldo. La primera camiseta de fútbol que tuvo, además, fue la del luso con el Manchester United.
12. Vinícius Jr.
Vinícius quiere seguir la estela de Cristiano Ronaldo, ídolo de su infancia, en el Real Madrid. Lo ha admitido varias veces ante los medios.
13. Erling Haaland
Erling Haaland tiene todo el futuro por delante. El noruego es una máquina de hacer goles y está llamado a hacer historia. El delantero ha reconocido en más de una ocasión que idolatraba a Cristiano Ronaldo y que el luso ha sido su jugador referencia.
14. Justin Kluivert
Justin Kluivert podría haber escogido como ídolo a su padre, pero no fue así. Era muy pequeño cuando Patrick triunfaba en el Barcelona. El holandés se fijó en Cristiano Ronaldo y lo ha admitido en varias entrevistas.