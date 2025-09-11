Los 15 apodos más ridículos y curiosos del fútbol mexicano

En el mundo del fútbol siempre ha habido un gran número de apodos, los cuales llegan a poner los mismos cronistas deportivos, aunque a veces son los amigos de toda la vida o los compañeros, algunos bastante ingeniosos, otros lamentables que caen en lo ridículo, también están aquellos que se ponen por la similitud física con algún persona u objeto y otros por llamarse igual que otras personalidades. De todo hay.

Por lo tanto, la Liga MX no está exenta de eso, por lo que te dejamos algunos de los apodos más ridículos y curiosos del balompié azteca:

15. Joaquín ‘Shaggy’ Martínez

El crossover perfecto no exis... 😍



El “Shaggy” Martínez con Scooby Doo. 🐶⚽️



No digas nada, solo deja tu ❤️ pic.twitter.com/LpTeeM4BLH — MedioTiempo (@mediotiempo) November 19, 2019

No es del todo ridículo, pero gracias a su parecido con el personaje de Shaggy Rogers, de la serie ‘Scooby-Doo’, el lateral izquierdo empezó a ganar popularidad, sobre todo en su paso por Morelia, donde destacó toda una ‘Shaggymanía’, incluso había una persona que se disfrazaba del perro gran danés para apoyarlo en cada juego de local.

14. Christian ‘Hobbit’ Bermúdez

La figura e histórico jugador del Atlante tiene un gran talento, pero no por eso se salvó de recibir un apodo, el cual se debe a su corta estatura, tal como Frodo Baggins, el protagonista de ‘El Señor de los Anillos’.

13. Jorge ‘Pechu’ Torres Nilo

Jorge Torres Nilo | Ron Chenoy-Imagn Images

El formado en las filas del Atlas y multicampeón con Tigres ya contaba con dicho apodo desde antes de los 14 años.



Todo se debe a que en lateral tienen en su cuerpo un hueso más grande de lo normal en el pecho, de tal forma que se le llega a notar, por lo que sus amigos del vecindario lo nombraron así.

12. Damián ‘La Chilindrina’ Álvarez

Damián Álvarez | Anne-Marie Sorvin-Imagn Images

El talentoso argentino también fue conocido como El Enano, pero ninguno de los dos sobrenombres le gustaron, pues lo dio a conocer varias veces, incluso le molestaba.



Se le nombre como el personaje de María Antonieta de las Nieves en ‘El Chavo del 8’ porque supuestamente tenía un parecido.

11. Sergio ‘La Morsa’ Flores

El canterano y actual jugador de las Chivas lleva el apodo de un animal acuático. Este surgió por las características de su rostro donde su labio superior apunta un poco más hacia fuera y esto tiene cierta similitud con el mamífero.

10. Luis ‘Cadáver’ Valdez

El delantero de Chivas y mundialista en Estados Unidos 94 recibió el apodo debido a su estructura corporal, delgado y demacrado

9. Miguel Sabah ‘El Hombre sin Miedo’

Miguel Sabah con el seleccionado mexicano | Tim Heitman-Imagn Images

También llamado como El Fantasma del Caribe, el delantero se ganó el mote tras la derrota de Cruz Azul en el Clásico Capitalino ante América por 2-0.



El formado en Chivas declaró: “Fuimos un desastre, no fuimos el equipo que veníamos siendo. Nos asustamos y pasó lo que pasó”.



Por ese motivo, la gente de La Máquina se le echó encima y el cronista Christian Martinoli lo nombró así.

8. Ángel ‘El Pleititos’ Reyna

Ángel Reyna | Jennifer Stewart-Imagn Images

Otro más por parte de Martinoli. El polémico jugador del América siempre fue de sangre caliente, ocasionaba pleitos, como aquella inolvidable vez en que se quejó de sus propios compañeros de Coapa, llamando ‘capitán de chocolate’ al colombiano Aquivaldo Mosquera y defensa de agua a sus compañeros de la zaga. El mismo delantero ha declarado que no le gusta para nada el sobrenombre.

7. Raúl ‘Dedos’ López

Otro más formado en el redil del Guadalajara. Apenas a los doce años, el actual lateral de Santos Laguna se ganó el sobrenombre al ser confundido por su entrenador con otro jugador.



“Cuando tenía doce años había un jugador que estaba aquí, él era el ‘Dedos’, pero por una confusión del entrenador Ramón Baeza, me empezaron a decir así. Me preguntó que si no era yo hermano de él, le dije que no, pero la carrilla se quedó, me dicen ‘Deditos’ o ‘Dedos’, y pues se me quedó”, declaró una vez.

6. Emilio Hassan Viades ‘El Telefonista’

El defensa del Toluca es sobrino del empresario Carlos Slim, entonces debido a su parentesco el cronista Enrique ‘Perro’ Bermúdez decidió ponerle ese sobrenombre. El zaguero dijo no tener problema con el apodo.

5. Luis ‘Chaka’ Rodríguez

Luis Rodríguez | Kirby Lee-Imagn Images

El lateral izquierdo multicampeón con Tigres y actual hombre de Juárez tiene ese peculiar apodo por el diminutivo de la canción ‘Chacarrón Macarrón’, ya que cuando hablaba, no le entendían bien, tal como se escucha en la rola de El Chombo.

4. Jared Borgetti ‘El Zorro del Desierto’

Jared Borgetti | Kirby Lee-Imagn Images

De nueva cuenta El Perro Bermudez. El segundo máximo anotador en la historia de la selección mexicana recibió dicho sobrenombre porque unió el apodo del equipo que lo formó, Atlas, con aquel donde brilló, Santos Laguna.



Zorro por los Rojinegros y Desierto por la zona árida de Torreón.

3. Darwin Quintero, ‘El Científico del Gol’

Darwin Quintero | Maria Lysaker-Imagn Images

Uno de los apodos más simples, pues simplemente se le dio al colombiano por su homónimo de apellido, el científico Charles Darwin, creador de la ‘Teoría de la Evolución’.

2. Darío Verón, ‘El Hechicero’

Debido a que el paraguayo compartía el mismo apellido que el argentino Sebastián ‘La Brujita’ Verón, El Perro Bermúdez buscó alguna similitud con el sobrenombre, creando así ‘El Hechicero’ porque hechizaba a los delanteros.

1. Rodrigo ‘El Stripper’ Salinas

Rodrigo Salinas | Denny Medley-Imagn Images

El apodo lo recibió por parte de Martinoli cuando defendía la casaca de Monarcas Morelia, ya que anotó un gol y fue a festejar al banderín del tiro de esquina bailando y quitándose la playera.



“Cuando yo jugaba en Morelia me tocó hacer varios goles y me quitaba la playera. Pero un día me hice un tatuaje abajo del ombligo porque había nacido mi hijo, y en un partido que hago gol contra Cruz Azul me quito la playera y me bajo la liga de más y casi se me ve… lo de hasta abajo’, reveló el lateral a ESPN.