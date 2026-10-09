Los 15 mejores clubes para empezar un Modo Carrera en EA Sports FC 27: retos, reconstrucciones y equipos históricos

Normalmente los amantes de los videojuegos no buscan algo sencillo sino un verdadero reto, es por eso que el 'Modo Carrera' del EA Sports FC 27 es uno de los más llamativos del título.



Gracias a este modo de juego, el usuario asume el control total de una carrera deportiva dentro del mundo del fútbol, ya sea eligiendo un club real o uno creado, encargándose de la gestión deportiva y financiera, la táctica fija en los diferentes encuentros y el desarrollo y lanzamiento de ojeadores para descubrir futuros talentos.



Aquí te dejamos 15 buenos retos para el Modo Carrera:

1. Difícil pero divertido: Schalke 04

Schalke 04 | Pau Barrena/GettyImages

El Tipo de Reto es 'Gigante Caído'. El club fundado en 1904 es uno de los más grandes de Alemania, sin embargo, sus mejores momentos fueron en los años 30 y 40 cuando conquistaron siete campeonatos de liga.



Y aunque su última conquista de liga fue en la temporda 1957-58 sí ha podido añadir otros trofeos como Copa de Alemania, Supercopa, Copa de la Liga y Europa League.



Los Mineros acaban de volver a la Bundesliga listos para recuperar la corona que alguna vez tuvieron, jugando en el Veltins-Arena y teniendo como referentes al lateral Robbin Gosens y al bosnio Edin Dzeko, quienes tienen una valoración general de 78, así como el arquero Loris Karius (74), el turco Kenan Karaman (74) y el austriaco Dejan Ljubicic (73).

2. Difícil pero divertido: Sunderland

Brian Brobbey | Matt McNulty/GettyImages

El Tipo de Reto es: 'Ascenso y supervivencia'. Desde su fundación el equipo inglés ha sido considerado por su palmarés e historia como el mejor equipo en el noreste de Inglaterra. Los Black Cats han conquistado seis ligas (1892, 1893, 1895, 1913 y 1936), pero eso ocurrió en el siglo pasado, teniendo como último gran logro la FA Cup 1972-73.



Ha pasado por altibajos incluyendo descensos y regresos, resurgiendo en el 2022 y siendo parte de la primera categoría desde el 2025.



El cuadro del Stadium of Light cuenta con elementos relevantes como el suizo Granit Xhaka (85), el francés Nordi Mukiele (81), el paraguayo Omar Alderete (81) y los neerlandeses Robin Roefs (81) y Brian Brobbey (78).

3. Difícil pero divertido: Parma

Parma Calcio | Luca Amedeo Bizzarri/GettyImages

Aquí el reto es 'Recuperar la Grandeza' del conjunto italiano, de donde surgió la emblemática figura del arquero Gianluigi Buffon.



Los años dorados de los Cruzados fueron de 1990 al 2002 a pesar de no haber conquistado títulos de liga sí pudieron presumir tres Copa Italia y una Supercopa, además de dos Europa League, una Recopa de Europa y una Supercopa de Europa.



Tal como otros, pasó momentos obscuros al caer en la segunda, tercera y hasta cuarta división. Su regreso a la Serie A se dio en el 2018 y tu misión es darle brillo a la institución.



En la plantilla destacan el español Adrián Bernabé (76), Emanuele Valeri (75), el belga Mandela Keita (75), Enrico Delprato (75) y el burkinés Rachid Kouda (65).

4. Difícil pero divertido: Valencia

Javier Aguirre | Quality Sport Images/GettyImages

Aquí hay otro buen reto para un club español que siempre ha sido regular: 'Crisis más reconstrucción'.



El equipo que actualmente tiene al mexicano Javier Aguirre como su técnico tiene 107 años de vida y es el quinto mayor ganador del país, con un total de 25 a nivel nacional e internacional, teniendo como últimas conquistas la Copa del Rey 2019, la Europa League 2003-2004 y la Supercopa de Europa 2004.



Desde el 2004 se metió en una crisis económica que costó vender jugadores, no hacer renovaciones y más, recuperándose poco a poco.



Los Murciélagos tienen al argentino Guido Rodríguez (78), Hugo Duro (77), Javi Guerra (77), José Luis Gayá (77), el argentino Pablo Maffeo (77), el macedonio Stole Dimitrievski (77), Diego López (77) y Luis Rioja (77).

5. Difícil pero divertido: Juventus

Juventus | Valerio Pennicino/GettyImages

El fútbol italiano lleva un rato estancado, pero no deja de ser una de las ligas más importantes del planeta. La misión con la Vecchia Signora es 'recuperar la cima' de la Serie A, la cual no conquista desde la temporada 2019-2020, pasando luego a manos del Internazionale, Napoli y AC Milán.



Alguna vez el club de Turín ya fue relegado a la Serie B por el escándalo del 'Calciopoli' basada en apoyos arbitrales durante la temporada 2004-2005.



Pese a esto, Il Bianconeri sigue siendo el más laureado de Italia y tú puedes darle ese poderío que necesita.



Con rostros escaneados y nombres de peso podemos ver al brasileño Gleison Bremer (86), el turco Kenan Yeldiz (84), Manuel Locatelli (84), los franceses Khéphren Turam (81) y Pierre Kalulu (81), el estadounidense Weston McKennie (80), Michele Di Gregorio (80) y Andrea Cambiaso (80).

6. Muy difícil: Deportivo La Coruña

RC Deportivo de La Coruña | Quality Sport Images/GettyImages

La intención del reto es el 'Regreso a la Élite' del club español. El Depor ha conquistado un solo título de LaLiga en la temporada 1999-2000, pero también ha alzado dos Copa del Rey y tres Supercopas de España, teniendo más palmarés en las divisiones menores.



En los años 90 y 2000, los Blanquiazules estuvieron cerca del éxito teniendo que conformarse con cuatro subcampeonatos y ahora acaban de regresar a la Primera División luego de ocho años, por eso el reto es devolverlo a lo más alto del balompié español.



Los más sobresalientes de la plantilla son el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang (79), Angeliño Tasende (79), Leo Román (78), Yeremay Hernández (77) y Mario Soriano (75).

7. Muy difícil: Sampdoria

Gennaro Tutino | NurPhoto/GettyImages

El objetivo, una 'Reconstrucción histórica' para un equipo muy golpeado. La única conquista del Scudetto que tiene se dio en la campaña 1990-91, pero eso no impidió que celebraran cuatro Copas y un Supercopa en los 80 y 90, además de una Recopa de Europa en 1989-90.



El Doria está en la Serie B desde la temporada 2022-23 y debes alcanzar el máximo circuito, tomando en cuenta que el equipo estuvo a nada de caer a la Serie C en los recientes años.



Lorenzo Insigne (74), Salvatore Esposito (74), el belga Yari Verschaeren (74), el danés Peter Vindahl (74) y el noruego Tobias Lauritsen (74) son los más destacados.

8. Muy difícil: Real Zaragoza (borrar porque no aparece)

Jese Rodriguez | Quality Sport Images/GettyImages

Misión clásica: 'Regresar a la Primera División'. El club está cerca de vivir una nueva etapa porque en estos momentos están a punto de hacerse con el 75% de sus acciones, por lo que habría una mejora en varios aspectos.



Los Maños son el onceavo equipo más ganador de España aun cuando nunca han ganado LaLiga y ha estado en 58 temporadas de la máxima categoría, a donde anhelan volver luego de haber caído en la Segunda División después de la campaña 2012-2013.



Con más de diez años sin competir en el máximo nivel, llegó la hora. Lástima que no aparece por primera vez en el título.

9. Muy difícil: Saint-Étienne

Saint-Étienne | VALERY HACHE/GettyImages

Un clásico del fútbol francés, aun cuando está algo oxidado por no tener trofeos en los últimos años. Su último logro fue la Copa de la Liga de Francia del 2013, mientras su última liga la ganó en la temporada 1980-81.



La misión es clara, ‘devolver la gloria’ y acabar con la hegemonía del PSG, que ha connquistado ocho de los últimos diez torneos de la Ligue 1. No obstante, primero debes recuperar la categoría porque Les Verts están juegando en la Ligue 2.



La plantilla cuenta con un nivel general promedio que gira en torno a los 70 de media, entre ellos, el danés Jakob Breum (75), el georgiano Zuriko Davitashvili (74), el belga Lucas Stassin (74), Gautier Larsonneur (73) y Julien Le Cardinal (73).

10. Muy difícil: Málaga

David Larrubia | Denis Doyle/GettyImages

El reto es ponerte cara a cara contra los gigantes de España, es decir, el Barcelona y el Real Madrid para poder hacerse con LaLiga.



Los mejores momentos de los Blanquiazules sucedieron en la temporada 2002-2003 y en la 2011-2012, está última quedando cuarto de la tabla logrando el pase a la Champions League siendo su mejor resultado hasta el día de hoy. Tras su pase por Tercera División y Segunda División, los Boquerones acaban de volver a Primera División listos para darlo todo.



Las piezas claves del club son Pablo Martínez (76), Carlos Ruiz ‘Chupe’ (76), Alfonso Herrero (75), David Larrubia (75), Fernando Calero (75) y Dani Lorenzo (72).

11. Hardcore: Sabadell

CE Sabadell | Quality Sport Images/GettyImages

Un reto verdaderamente duro. El club con 122 años de historia juega actualmente en la Segunda División, por eso el reto es buscar el ascenso a la Primera División, donde únicamente ha disputado 14 campañas.



Aún así, es el tercer mejor equipo catalán y el número 28 del ranking histórico del fútbol español. Sus logros destacados han sido en las categorías inferiores, con 16 trofeos.



Este se trata del regreso de los Laneros al videojuego, contando con una plantilla general que ronda los 65 de media. Los referentes son Pere Pons (73), el estadounidense Nicholas Gioacchini (70), Gonzalo Ávila ‘Pipa’ (68), Edgar González (67), Javi López-Pinto (67) y Diego Fuoli (67).

12. Hardcore: Wrexham

Wrexham | Charlotte Tattersall/GettyImages

Un club histórico de Gales con 162 años de historia, el cual compite en la EFL Championship de Inglaterra luego de haber ascendido en la campaña 2024-2025. Está entre las instituciones más antiguas del mundo siendo el tercer lugar, además es uno de los tres grandes conjuntos del fútbol galés. Tiene 23 Copas de Gales, una Football League One, entre otros títulos más.



El objetivo es darle ascenso desde abajo hasta convertirlo en una verdadera potencia. Por lo tanto, se debe consolidar el proyecto económico y deportivo compitiendo de local en el Racecourse Ground, con la ayuda de Josh Windass (73), Anthony Patterson (73), Callum Doyle (73), Ben Sheaf (73) y el galés Kieffer Moore (72).

13. Hardcore: FC Utrecht

Joris van Overeem, Dani de Wit | Dijks Media/MB Media/GettyImages

El reto es tener un ‘Proyecto de Crecimiento’. El club milita en la Eredivisie, en donde sólo ha triunfado una vez, en la temporada 1957-58. Tiene tres Copa de los Países Bajos y una Supercopa de los Países Bajos, estos dos últimos adjudicados en el 2004.



Está claro que debes utilizar toda tu astucia para poder consolidar al cuadro neerlandés en todos los aspectos buscándolo hacer más fuerte para poder luchar por la cima con los gigantes de la nación como el PSV Eindhoven, el Ajax Ámsterdam y el Feyenoord Rotterdam. Es un conjunto ideal si deseas una experiencia atractiva fuera de las grandes ligas de Europa.



Aquí militan el griego Vasilios Barkas (75), el francés Yoann Cathline (75), Dani de Wit (74), y Joris van Overeem (73) y el estadounidense Kevin Paredes (72).

14. Hardcore: Hamburgo SV

Germany Bundesliga soccer - Hamburger SV vs SC Freiburg | picture alliance/GettyImages

La misión es despertar al ‘Gigante Caído’. Tras siete años de ausencia, el club con más de un centenar de vida regresa a la Bundesliga para recuperar la grandeza que alguna vez tuvo. Pese a que ha tenido sus altibajos, El Dinosaurio sigue siendo uno de los más populares de Alemania. Desde la fundación de la Bundesliga en 1963, el HSV jugó en ella hasta su histórica caída a la segunda división en el 2018.



Los Pantalones Rojos cuentan con seis títulos de liga, el último en la campaña 1982-83, aparte de tres Copa Alemania y una histórica UEFA Champions League en 1982-83. No será sencillo porque debes destronar al poderoso Bayern Múnich, pero ese es el chiste de la hazaña.



Contarás con el experimentado arquero portugués Daniel Heuer Fernandes (79), el belga Albert Sambi Lokonga (77), el argentino Nicolás Capaldo (75), el suizo Miro Muheim (75), Nicolai Remberg (75) y el belga Sebastiaan Bornauw (75).

15. Hardcore: Feyenoord

Givairo Read, Luciano Valente | NurPhoto/GettyImages

¿Podrás volver al histórico club neerlandés el más fuerte de todos? El cuadro de Rotterdam compite en la Eredivisie y en ss 118 años de vida acumula 16 ligas, 14 Copas y cinco Supercopas, pero también ha brillado en el ámbito internacional con una Copa Intercontinental, una Champions y dos Europa League.



Al ser uno de los más balanceados de dicha nación, no será complicado conquistar el trofeo local, pero el reto será ponerse cara a cara contra los otros conjuntos de Europa.



El Orgullo del Sur tiene en sus filas al japonés Tsuyoshi Watanabe (78), Luciano Valente (77), el argelino Anis Hadj Moussa (77), Givairo Read (76) y el marroquí Oussama Targhalline (76).

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