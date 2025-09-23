Los 15 mejores defensas centrales del EA Sports FC 26 - ratings oficiales

EA Sports hizo el anuncio de las valoraciones de futbolistas de FC 26 a través de sus sitios web oficiales donde se podrán descubrir las calificaciones y los estilos de juego para un total de más de 17,000 futbolistas disponibles en EA SPORTS FC 26.

La base de datos de las calificaciones de FC 26 está disponible, además, se puede votar en cada jugador si se encuentra subestimado (infravalorado) o valorado.

A continuación, hicimos un listado de los 15 mejores defensas centrales (DFC) del videojuego:

Virgil van Dijk, Liverpool, 90

Ritmo: 73, Tiro: 60, Pases: 72, Regates: 72, Defensa: 90, Físico: 87. Líder defensivo con posicionamiento élite y fuerza aérea.

Gabriel Magalhães, Arsenal, 88

Ritmo: 64, Tiro: 44, Pases: 64, Regates: 65, Defensa: 88, Físico: 84. Sólido en duelos y recuperaciones.

Alessandro Bastoni, Inter Milan, 87

Ritmo: 75, Tiro: 40, Pases: 80, Regates: 75, Defensa: 86, Físico: 82. Gran constructor de juego.

Marquinhos, Paris Saint-Germain, 87

Ritmo: 78, Tiro: 56, Pases: 75, Regates: 74, Defensa: 89, Físico: 80. Capitán versátil con intercepciones clave.

William Saliba, Arsenal, 87

Ritmo: 77, Tiro: 39, Pases: 68, Regates: 72, Defensa: 87, Físico: 83. Joven con gran potencial y agilidad.

Jonathan Tah, FC Bayern München, 87

Ritmo: 63, Tiro: 38, Pases: 60, Regates: 63, Defensa: 87, Físico: 86. Fuerte en físico y cabezazos.

Antonio Rüdiger, Real Madrid, 86

Ritmo: 82, Tiro: 50, Pases: 70, Regates: 68, Defensa: 85, Físico: 84. Agresivo y rápido.

Rúben Dias, Manchester City, 86

Ritmo: 59, Tiro: 39, Pases: 69, Regates: 69, Defensa: 86, Físico: 84. Ancla defensiva con compostura.

William Pacho, Paris Saint-Germain, 86

Ritmo: 80, Tiro: 44, Pases: 70, Regates: 62, Defensa: 86, Físico: 86. Rápido y prometedor, sólido en intercepciones.

Ibrahima Konaté, Liverpool, 86

Ritmo: 77, Tiro: 34, Pases: 63, Regates: 69, Defensa: 86, Físico: 85. Excelente en saltos y recuperaciones.

Nico Schlotterbeck, Borussia Dortmund, 85

Ritmo: 74, Tiro: 60, Pases: 75, Regates: 73, Defensa: 85, Físico: 82. Fuerte en salida de balón y tackles.

Íñigo Martínez, Al-Nassr, 85

Ritmo: 71, Tiro: 57, Pases: 72, Regates: 68, Defensa: 85, Físico: 80. Veterano con visión y solidez.

Dayot Upamecano, FC Bayern München, 85

Ritmo: 77, Tiro: 45, Pases: 64, Regates: 73, Defensa: 84, Físico: 84. Rápido y físico en duelos.

Gleison Bremer, Juventus, 85

Ritmo: 82, Tiro: 50, Pases: 58, Regates: 66, Defensa: 88ñ6, Físico: 80. Dominante en duelos aéreos y tackles.

Benjamin Pavard, Inter Milan, 84

Ritmo: 75, Tiro: 67, Pases: 76, Regates: 75, Defensa: 86, Físico: 79. Versátil, también juega como lateral.