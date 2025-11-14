Los 15 mejores jugadores de la historia Atlético de Madrid - rankeados

Seleccionar a los mejores jugadores en la historia de un club como el Atlético de Madrid es subjetivo y depende de la valoración de cada aficionado, pero hay nombres que destacan indiscutiblemente por su impacto, legado y palmarés.

Aquí tienes una lista de 15 de los jugadores más importantes en la historia del Atlético de Madrid, teniendo en cuenta su impacto, títulos y logros:

15. Milinko Pantic

Milinko Pantic of Athletico Madrid in action | Stu Forster/GettyImages

Jugador fundamental del 'doblete' de 1996, autor de goles importantes en esa mítica temporada Colchonera. Estuvo desde 1995 a 1998 en el club. En la primera disputó 41 partidos y convirtió 10 goles, en la segunda, jugó 37 y metió 5 tantos, y en la última, 29 encuentros y 3 goles. Sobre todo se debe destacar su fundamental contribución en el doblete (Campeonato Nacional de Liga y Copa del Rey) logrados por su equipo el primer año de su estancia en el mismo. En particular, marcó de cabeza (su primer gol en esta modalidad en toda su carrera) el gol decisivo en la prórroga de la Final de la Copa del Rey disputada contra el FC Barcelona en Zaragoza. En su segundo año con el Atlético, jugando la Copa de Europa, fue el máximo goleador en aquella edición con 5 tantos. Especialmente memorable fue su gol de falta directa en Dortmund, contra el Borussia, equipo que al final se alzaría con el trofeo.

14. Juanfran Torres

Club Atletico de Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - La Liga | Power Sport Images/GettyImages

Lateral derecho incansable y comprometido, referente de la defensa en la primera etapa de la era del Cholo Simeone como entrenador. Más allá de haber jugado en el Real Madrid, su década en el Atlético cambió por completo su vida e hizo olvidar su paso por el Merengue. Del 2010 al 2019, con 355 partidos y 6 goles, dejando una huella imborrable en el club. Es que consiguió una Copa del Rey, una Liga y un Supercopa de España, además de dos Europa League y dos Supercopa de Europa.

13. Diego Costa

Atletico de Madrid v Elche CF - La Liga Santander | Denis Doyle/GettyImages

Delantero carismático e intenso, clave en la consecución de La Liga en 2014, en la que probablemente tuvo la mejor temporada de su vida. Su primera temporada en el Atlético de Madrid no pudo comenzar mejor, pues el 29 de agosto de 2010 consiguió su primer título. Al imponerse en la Supercopa de Europa al Inter de Milán, campeón de la Liga de Campeones, por dos goles a cero. En esa temporada, jugó 39 partidos y marcó 8 goles. Tras un paso corto por el Rayo Vallecano, volvió al Colchonero y tuvo la oportunidad de disputar 96 partidos y convirtió 56 goles. Tras volver del Chelsea para la temporada 2017-2018, donde se mantuvo hasta la 2020-2021, convirtió 19 goles en 81 encuentros. Ganó 2 Ligas, una Copa del Rey, 3 Supercopa de Europa y una Europa League.

12. Gabi Fernández

Olympique de Marseille v Club Atletico de Madrid - UEFA Europa League Final | Ian MacNicol/GettyImages

Capitán y líder en la época dorada de Simeone, motor y corazón del mediocampo. Más allá de haber estado una temporada en el Getafe (2004-2005) y 4 en el Zaragoza (2007-2008 al 2010-2011), su vida fue el Atlético Madrid. Primero iniciandose en el Atlético Madrid B, por dos temporadas, jugando ya 51 partidos allí, con 4 goles. Debuta en la Primera División en la 2003-2004, y juega entre esa temporada y la siguiente, 10 partidos y no convierte goles. Ya en la 2005-2006 juega 33 encuentros y convierte un gol, disputando 22 en la siguiente, sin marcar a puerta. Se va al Zaragoza y cuando vuelve, en la 2011-2012, se queda por 7 temporadas, llegando a los 417 partidos en total y a los 10 goles en todo ese tiempo, antes de irse al Al-Saad SC de Qatar. Consiguió una Copa del Rey, una Liga y una Supercopa de España, además de dos Europa League y una Supercopa europea.

11. Jan Oblak

Atletico de Madrid v R. Union Saint-Gilloise - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Angel Martinez/GettyImages

Es el extranjero con más partidos en la historia del club, superando los 500. Considerado uno de los mejores porteros del mundo durante su etapa en el Atlético. En este momento transita su temporada número 12 bajo los tres palos del Colchonero, luego de llegar proveniente del Benfica en la 2014-2015. Desde aquel momento y hasta la realización de esta nota, disputó 621 partidos y le encajaron 547 goles. Consiguió una Liga, una Supercopa de España y otra de Europa.

10. Radamel Falcao García

Atletico Madrid's Colombian midfielder R | LLUIS GENE/GettyImages

Goleador excepcional durante su breve pero intenso paso por el club, pieza clave en la Europa League de 2012, muy festejada por el público después de coquetear con el descenso años antes. Estuvo solo dos años en el club, pero con numeros descomunales. 91 partidos y la impactante cifra de 70 goles, convirtiendo 36 en la temporada 2011-2012 y 34 en la siguiente. Consiguió 3 títulos. Una Copa del Rey, una Supercopa y una Europa League.

9. Sergio 'Kun' Agüero

Atletico Madrid V Paris Saint-Germain, Emirates Cup | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Delantero argentino que marcó una época en el club, siendo decisivo y un ídolo para la afición. Estuvo 5 años en el club, del 2006 al 2011, con 234 partidos y 101 goles. Sus mejores temporadas fueron la 2009/2010 y la 2010/2011, donde logró una Europa League y una Supercopa UEFA siendo figura indiscutida del equipo.

8. Enrique Collar

Enrique Collar, Atlético de Madrid, en el Estadio Metropolitano. Años 60. pic.twitter.com/fPfTwtJA4B — Nostalgia Futbolera ® (@nostalgiafutbo4) June 11, 2021

Extremo izquierdo legendario de la década de los 50 y 60, capitán del equipo y autor de más de 100 goles. Tuvo dos pasos por el club, una temporada primero, la de 1953-1954, y luego estuvo de 1955 a 1969, ¡15 años! consecutivos en el club. Ganó una Recopa de Europa, una Liga y 3 Copas del Generalísimo.

7. José Garate

1976 Copa Del Generalisimo Final | Keystone/GettyImages

Histórico goleador de los años 60 y 70, ganó tres veces consecutivas el Trofeo Pichichi. Debutó en el 1966 y dejó el club en la temporada 1976-1977, luego de un solo partido. Disputó 325 partidos y convirtió 134 goles. Ganó 3 Ligas y 2 copas, además de la Copa Intercontinental 1974, siendo Pichichi de 1969 a 1971.

6. Koke

Atletico Madrid v Levante - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Capitán actual y jugador con más partidos en la historia del club, a punto de alcanzar los 700, canterano y corazón del equipo. Lider y referente total de una época inolvidable.



Es el segundo jugador con mas títulos en la historia del Atleti 8, los mismos que Godín y solo por detrás de Abelardo.

5. Diego Godín

Levante UD v Club Atletico de Madrid - La Liga | David Aliaga/MB Media/GettyImages

Capitán y referente de la defensa en la exitosa etapa de Diego Simeone. Autor de uno de los goles más gritados por la afición en años, aquel que el 17 de mayo de 2014 le permitió empatar en el Camp Nou y darle una Liga al club. Estuvo de 2010 a 2019, jugó 389 partidos, convirtió 27 goles. Además de esa Liga, ganó la Copa del Rey la temporada anterior (2013) y la Supercopa de España (2014).

4. Fernando Niño Torres

Fernando Torres... | Firo Foto/GettyImages

Surgido de las divisiones inferiores del club. Es ídolo de la afición, fue capitán durante su primera etapa y héroe en la consecución de la Europa League de 2018. Más de 400 partidos disputados en dos etapas (2000/2007 y 2014/2018) y casi 130 goles, teniendo como máximo hito el ascenso de Segunda División a LaLiga.

3. Diego Simeone

Diego Simeone of Athletico Madrid | Clive Brunskill/GettyImages

Más reconocido como entrenador que como jugador, pero inevitablemente ídolo, figura y referente histórico de una época dorada para el club, quitándole Ligas de España al Real Madrid y el Barcelona, incluso dando la vuelta olímpica en el mismísimo Camp Nou. Lo salvó del descenso al llegar, lo sacó del ostracismo y lo llevó a pelear y ganar prácticamente todo.

2. Antoine Griezmann

Atletico de Madrid v Levante UD - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Máximo goleador histórico del club, figura clave en el palmarés reciente con varios títulos. Además de haber sido el mejor futbolista del año 2016 vistiendo los colores del Atlético de Madrid, ganó la Supercopa de Europa en 2018-2019, la Europa League 2017-2018 y la Supercopa de España 2014-2015. Lleva 461 partidos y convirtió, hasta el momento, 203 goles.

1. Luis Aragonés

A portrait of Luis Aragones, coach of Atletico Madrid... | Getty Images/GettyImages

Leyenda del club como jugador y entrenador, máximo goleador hasta 2024 y estandarte del 'sentimiento atlético'. Todo lo que ganó como jugador, lo hizo vestido de Colchonero. De 1965 a 1973, consiguiendo 3 Ligas y 2 copas del Generalísimo. Por su parte, como entrenador, a excepción de la Euro 2008 con España y una Copa del Rey con el FC Barcelona en 1988, ganó 3 Copas del Rey, una LIga y una Supercopa de España con el Atlético de Madrid, además del título en Segunda División en el 2002.

