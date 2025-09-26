Los 15 mejores laterales izquierdos del EA Sports FC 26 – ratings oficiales
El videojuego EA Sports FC 26 saldrá a la venta este 26 de septiembre. Esta es la tercera entrega de la serie y contará con innovaciones en el juego, nuevas animaciones y mecánicas, además de una inteligencia artificial mejorada y modos de juego con mejoras.
Lo mejor es que esta entrega cuenta con las licencias de la UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, Copa Libertadores, Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A, entre otras más.
Y como es costumbre, dependiendo de lo que hicieron los futbolistas en el último año, es como se armaron sus estadísticas y valores para hacer su rating oficial.
Aquí te dejamos a los 15 mejores laterales izquierdos del EA Sports FC 26:
Rating
Nombre
Club
País
86
Nuno Mendes
PSG
Portugal
85
Federico Dimarco
Lombardia FC
Italia
84
Theo Hernández
Al-Hilal
Francia
84
Alphonso Davies
Bayern Munich
Canadá
84
Josko Gvardiol
Manchester City
Croacia
84
Marc Cucurella
Chelsea
España
83
Alejandro Balde
FC Barcelona
España
82
David Raum
RB Leipzig
Alemania
82
Milos Kerkez
Liverpool FC
Hungría
82
Maximilian Mittelstädt
VfB Stuttgart
Alemania
82
Andrew Robertson
Liverpool FC
Escocia
82
Antonee Robinson
Fulham FC
Estados Unidos
81
Carlos Augusto
Lombardia FC
Brasil
81
Miguel Gutiérrez
SSC Napoli
España
81
Ferland Mendy
Real Madrid
España
81
Rayan Aït-Nouri
Manchester City
Argelia
81
José Luis Gayà
Valencia CF
España
El mejor lateral izquierdo de toda la entrega es el portugués Nuno Mendes del PSG, lo cual no es algo descarado porque el equipo parisino logró conquistar por primera vez la UEFA Champions League, además la selección lusitana se mantiene en un gran nivel competitivo. Por ello, se le asignó una calificación de 86.
Lo escolta el italiano Federico Dimarco del Lombardia FC (Inter de Milán) con rating de 85, seguidos del francés Theo Hernández (84) que se desarrolla con el Al-Hilal de Arabia Saudita. El canadiense Alphonso Davies del Bayern Munich continúa entre los mejores laterales izquierdos del mundo con 84, mientras el Top 5 lo cierra el croata Josko Gvardiol (85) del Manchester City.
Comunicólogo. Redactor y editor en 90min. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.