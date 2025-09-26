Los 15 mejores laterales izquierdos del EA Sports FC 26 – ratings oficiales

El videojuego EA Sports FC 26 saldrá a la venta este 26 de septiembre. Esta es la tercera entrega de la serie y contará con innovaciones en el juego, nuevas animaciones y mecánicas, además de una inteligencia artificial mejorada y modos de juego con mejoras.



Lo mejor es que esta entrega cuenta con las licencias de la UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, Copa Libertadores, Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A, entre otras más.



Y como es costumbre, dependiendo de lo que hicieron los futbolistas en el último año, es como se armaron sus estadísticas y valores para hacer su rating oficial.



Aquí te dejamos a los 15 mejores laterales izquierdos del EA Sports FC 26:

Rating Nombre Club País 86 Nuno Mendes PSG Portugal 85 Federico Dimarco Lombardia FC Italia 84 Theo Hernández Al-Hilal Francia 84 Alphonso Davies Bayern Munich Canadá 84 Josko Gvardiol Manchester City Croacia 84 Marc Cucurella Chelsea España 83 Alejandro Balde FC Barcelona España 82 David Raum RB Leipzig Alemania 82 Milos Kerkez Liverpool FC Hungría 82 Maximilian Mittelstädt VfB Stuttgart Alemania 82 Andrew Robertson Liverpool FC Escocia 82 Antonee Robinson Fulham FC Estados Unidos 81 Carlos Augusto Lombardia FC Brasil 81 Miguel Gutiérrez SSC Napoli España 81 Ferland Mendy Real Madrid España 81 Rayan Aït-Nouri Manchester City Argelia 81 José Luis Gayà Valencia CF España

Federico Dimarco | Jonathan Moscrop/GettyImages

El mejor lateral izquierdo de toda la entrega es el portugués Nuno Mendes del PSG, lo cual no es algo descarado porque el equipo parisino logró conquistar por primera vez la UEFA Champions League, además la selección lusitana se mantiene en un gran nivel competitivo. Por ello, se le asignó una calificación de 86.

Theo Hernández | Catherine Steenkeste/GettyImages

Lo escolta el italiano Federico Dimarco del Lombardia FC (Inter de Milán) con rating de 85, seguidos del francés Theo Hernández (84) que se desarrolla con el Al-Hilal de Arabia Saudita. El canadiense Alphonso Davies del Bayern Munich continúa entre los mejores laterales izquierdos del mundo con 84, mientras el Top 5 lo cierra el croata Josko Gvardiol (85) del Manchester City.