Sports Illustrated Fútbol

Los 15 mejores laterales izquierdos del EA Sports FC 26 – ratings oficiales

El portugués Nuno Mendes del PSG lidera a los mejores en su posición.
Mauricio Gasca|
El portugués Nuno Mendes fue calificado con 86.
El portugués Nuno Mendes fue calificado con 86. | Image Photo Agency/GettyImages

El videojuego EA Sports FC 26 saldrá a la venta este 26 de septiembre. Esta es la tercera entrega de la serie y contará con innovaciones en el juego, nuevas animaciones y mecánicas, además de una inteligencia artificial mejorada y modos de juego con mejoras.

Lo mejor es que esta entrega cuenta con las licencias de la UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, Copa Libertadores, Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A, entre otras más.

Y como es costumbre, dependiendo de lo que hicieron los futbolistas en el último año, es como se armaron sus estadísticas y valores para hacer su rating oficial.

Aquí te dejamos a los 15 mejores laterales izquierdos del EA Sports FC 26:

Rating

Nombre

Club

País

86

Nuno Mendes

PSG

Portugal

85

Federico Dimarco

Lombardia FC

Italia

84

Theo Hernández

Al-Hilal

Francia

84

Alphonso Davies

Bayern Munich

Canadá

84

Josko Gvardiol

Manchester City

Croacia

84

Marc Cucurella

Chelsea

España

83

Alejandro Balde

FC Barcelona

España

82

David Raum

RB Leipzig

Alemania

82

Milos Kerkez

Liverpool FC

Hungría

82

Maximilian Mittelstädt

VfB Stuttgart

Alemania

82

Andrew Robertson

Liverpool FC

Escocia

82

Antonee Robinson

Fulham FC

Estados Unidos

81

Carlos Augusto

Lombardia FC

Brasil

81

Miguel Gutiérrez

SSC Napoli

España

81

Ferland Mendy

Real Madrid

España

81

Rayan Aït-Nouri

Manchester City

Argelia

81

José Luis Gayà

Valencia CF

España

Federico Dimarco
Federico Dimarco | Jonathan Moscrop/GettyImages

El mejor lateral izquierdo de toda la entrega es el portugués Nuno Mendes del PSG, lo cual no es algo descarado porque el equipo parisino logró conquistar por primera vez la UEFA Champions League, además la selección lusitana se mantiene en un gran nivel competitivo. Por ello, se le asignó una calificación de 86.

Theo Hernandez
Theo Hernández | Catherine Steenkeste/GettyImages

Lo escolta el italiano Federico Dimarco del Lombardia FC (Inter de Milán) con rating de 85, seguidos del francés Theo Hernández (84) que se desarrolla con el Al-Hilal de Arabia Saudita. El canadiense Alphonso Davies del Bayern Munich continúa entre los mejores laterales izquierdos del mundo con 84, mientras el Top 5 lo cierra el croata Josko Gvardiol (85) del Manchester City.

Published | Modified
Mauricio Gasca
MAURICIO GASCA

Comunicólogo. Redactor y editor en 90min. Ex cronista y conductor de AYM Sports, ex Coeditor de contenidos en Terra Network para la selección mexicana. Con pasado como locutor.

Home/Futbol