Los 16 estadios que albergarán los partidos del Mundial 2026

Tras el éxito sin precedentes del Mundial jugado en invierno, la FIFA volverá a hacer historia en 2026 cuando, por primera vez, tres naciones albergarán el mayor evento futbolístico del mundo.

Estados Unidos, Canadá y México serán las sedes del próximo Mundial, que promete ser el más grande de la historia del torneo, después de que la FIFA anunciara la participación de 48 equipos.

Los aficionados disfrutarán de un verano repleto de fútbol con más de 100 partidos que se disputarán en 16 estadios de 16 ciudades de Norteamérica.

A continuación, toda la información sobre los estadios que se utilizarán para el Mundial 2026.



1. MetLife Stadium

FIFA Club World Cup 2025: Fluminense FC v Borussia Dortmund | Simon M Bruty/GettyImages

El MetLife Stadium es uno de los estadios más grandes que albergarán partidos del Mundial 2026 y está programado para ser sede de la final.



Sede de dos franquicias de la NFL, el MetLife abrió sus puertas en 2010 y se ubica al oeste de la ciudad de Nueva York. Los Jets y los Giants, con la excepción del triunfo de estos últimos en el Super Bowl de 2012, no han logrado generar grandes emociones en el estadio desde su reciente inauguración.



Ciudad: Nueva York / Nueva Jersey

Capacidad: 82,500

2. AT&T Stadium

Canelo Alvarez v Billy Joe Saunders - Weigh In | Omar Vega/GettyImages

El orgullo de Jerry Jones. El AT&T Arena de Dallas, hogar de los famosos Cowboys, es considerado uno de los estadios más impresionantes de Estados Unidos.



Si bien su capacidad oficial es de 80.000 espectadores, el estadio puede albergar hasta 90.000.



Dallas también fue sede de partidos del Mundial 1994, aunque el Cotton Bowl, un estadio algo menos impresionante, fue el que se utilizó como sede oficial de la ciudad.



Ciudad: Dallas

Capacidad: 80.000



3. GEHA Field at Arrowhead Stadium

Houston Texans v Kansas City Chiefs | Donald Miralle/GettyImages

Patrick Mahomes ha brillado en Arrowhead en los últimos años, y algunas de las estrellas más brillantes del fútbol tendrán la oportunidad de demostrar un talento similar en 2026.



Arrowhead tiene capacidad para aproximadamente 76.000 personas, lo que lo convierte en el sexto estadio más grande de la NFL, y ostenta el récord Guinness de nivel de ruido generado por una multitud, con 142,2 decibelios.



La emoción ya se siente en el aire en Kansas City.



Ciudad: Kansas City

Capacidad: 76.000

4. NRG Stadium

United States v Mexico - Gold Cup 2025: Final | Aaron M. Sprecher/GettyImages

El NRG Stadium es un estadio versátil y multiusos inaugurado en 2002. Aquí se celebran partidos de fútbol americano, fútbol soccer e incluso rodeos.



Sede de los Houston Texans de la NFL, este estadio no se asocia con la gloria. Sin embargo, fue sede del Super Bowl LI, donde los New England Patriots de Tom Brady protagonizaron la mayor remontada en la historia del Super Bowl contra los Atlanta Falcons.



Ciudad: Houston

Capacidad: 72.220

5. Mercedes-Benz Stadium

Chelsea FC v Los Angeles Football Club: Group D - FIFA Club World Cup 2025 | Simon M Bruty/GettyImages

Este es uno de los tres estadios de la NFL y la MLS que se utilizarán en 2026. El Mercedes-Benz Stadium, hogar de los Falcons y el Atlanta United, albergó el Super Bowl LIII en 2019 tras su inauguración en 2017.







Este moderno estadio cuenta con techo retráctil y capacidad para aproximadamente 71.000 espectadores.



Ciudad: Atlanta

Capacidad: 71.000

6. SoFi Stadium

Denver Broncos v Los Angeles Rams | Jayne Kamin-Oncea/GettyImages

La capacidad oficial del SoFi es de unos modestos 70.000 espectadores, pero este impresionante complejo puede albergar a más de 100.000. Esto lo convierte en el estadio más grande de Europa.



Sin embargo, este estadio de reciente construcción, que seguramente albergará varios partidos de eliminación directa del torneo, requiere algunos ajustes logísticos para garantizar que esté listo para la Copa Mundial.



Ciudad: Los Ángeles

Capacidad: 70.240

7. Lincoln Financial Field

A general view shows Lincoln Financial Field from above at... | Nicolò Campo/GettyImages

Otro escenario del siglo XXI: el Lincoln Financial Field de Philadelphia fue sede del primer evento que enfrentaron el Manchester United y el Barcelona.



Este estadio, hogar de los Eagles, también albergó la final de la Copa Oro de 2015 entre México y Jamaica.



Ciudad: Philadelphia

Capacidad: 69.796



8. Lumen Field

CA River Plate v Urawa Red Diamonds: Group E - FIFA Club World Cup 2025 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El Lumen Field es famoso por su ambiente vibrante, y la afición de los Seattle Seahawks es conocida como el "Jugador Número 12". El equipo de la MLS de Seattle, los Sounders, también cuenta con una de las aficiones más populares del país.



El estadio tiene una capacidad para casi 70.000 personas.



Ciudad: Seattle

Capacidad: 69.000

9. Levi's Stadium

Pac-12 Championship Game - Oregon v Utah | Alika Jenner/GettyImages

Los San Francisco 49ers se mudaron de su querido Candlestick Park al Levi's Stadium en 2014.



El moderno estadio de San Francisco aún tiene mucho camino por recorrer para siquiera acercarse al legado de Candlestick, pero fue sede del Super Bowl 50 en 2016.



Ciudad: San Francisco

Capacidad: 68.500

10. Gillette Stadium

Cleveland Browns v New England Patriots | Omar Rawlings/GettyImages

Los bostonianos no han dejado de cosechar éxitos desde la inauguración del Gillette Stadium en 2002. Este estadio de diseño singular es la casa de los New England Patriots y del Revolution, y los Patriots han conquistado seis Super Bowls en el siglo XXI.



Las gélidas temperaturas de Massachusetts, incluso en junio, contrastan enormemente con el calor sofocante de México y la Costa Oeste.



Ciudad: Boston

Capacidad: 65.878

11. Hard Rock Stadium

Real Madrid CF v Al Hilal: Group H - FIFA Club World Cup 2025 | Simon M Bruty/GettyImages

El corazón del fútbol americano en Miami, el Hard Rock Stadium, es el estadio de la Universidad de Miami y los Miami Dolphins.



Miami tiene una amplia experiencia como sede de grandes eventos deportivos. Seis Super Bowls se han celebrado en el Hard Rock, incluyendo el Super Bowl LIV en 2020, además de la final de la Copa América 2024.



Un ambiente festivo invadirá el sur de Florida en el verano de 2026.



Ciudad: Miami

Capacidad: 64.767

12. BC Place

Toronto FC v Vancouver Whitecaps FC | Rich Lam/GettyImages

El BC Place de Vancouver tiene capacidad para más de 50.000 espectadores y ya ha albergado partidos mundialistas.



El estadio fue sede de la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2015 entre Estados Unidos y Japón.



El BC Place también es el estadio del equipo de la MLS, los Vancouver Whitecaps.



Ciudad: Vancouver

Capacidad: 54.500

13. BMO Field

United States v Canada - CONCACAF Nations League | John Dorton/ISI Photos/GettyImages

Todos los estadios que albergarán partidos de la Copa Mundial de 2026 son, sencillamente, enormes. La única excepción es el BMO Field de Toronto, que actualmente tiene una capacidad para 30.000 personas.



No obstante, la capacidad del estadio se ampliará a 45.000 para el torneo.



Este estadio de estilo europeo es la casa del Toronto FC, y su ambiente íntimo contribuye a crear una atmósfera vibrante y enérgica.



Ciudad: Toronto

Capacidad: 45.000

14. Estadio Azteca

America v Chivas - Playoffs Torneo Clausura 2024 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Un anfiteatro sinónimo del mayor evento deportivo del planeta.



El Estadio Azteca ha albergado dos veces la final del Mundial y en ambas ocasiones ha visto a dos leyendas consolidar sus respectivos legados. El Brasil de Pelé triunfó en 1970, mientras que Diego Maradona inspiró a Argentina a la victoria en 1986.



El Azteca se convertirá en el primer estadio en albergar partidos de tres Copas Mundiales en 2026, aunque no se espera que sea sede de la final en esta ocasión.



Ciudad: México D.F.

Capacidad: 87.523

15. Estadio BBVA

Monterrey v Tigres UANL - Torneo Apertura 2022 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Para algunos, asistir a un partido en el Estadio BBVA de Monterrey podría considerarse una experiencia casi espiritual.



No es el más grande ni el más moderno, pero hay pocos estadios en el mundo que puedan ofrecer vistas tan impresionantes.



Ciudad: Monterrey

Capacidad: 53.500

16. Estadio Akron

Chivas v Santos Laguna - Torneo Clausura 2023 Liga MX | Refugio Ruiz/GettyImages

La historia de Guadalajara en la Copa del Mundo es legendaria, pero esta será la primera vez que el Estadio Akrón albergue un evento de tal magnitud desde su inauguración en 2010.



Sede de Chivas, este modesto y moderno estadio no será sede de ningún partido más allá de los octavos de final.



Ciudad: Guadalajara

Capacidad: 49.850

